Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Xavi (10) heeft dubbel vakantie door gescheiden ouders: leuk, of verlangen naar hoe het was?

Xavi (10) mag door zijn gescheiden ouders in de zomer twee keer op vakantie. Leuk toch! Of speelt er zich in zijn koppie ondertussen heel wat af? Verlangt hij misschien ook wel naar hoe het vroeger met papa en mama samen was?

Hoe Xavi en de gescheiden ouders daarmee omgaan, kun je vanavond in een korte documentaire bij de EO zien. Metro bekeek Dubbel Vakantie van regisseur Loes Janssen alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Het is een interessant onderwerp op voorhand. Metro schreef onlangs nog over de diepe impact die gescheiden ouders op kinderen kunnen hebben. Hoe zou die dubbele vakantie voor Xavi (en zijn zusje Kyra van 5) dan zijn? We zien die zomer vooral vanuit de jongen.

Met gescheiden ouders naar Duitsland en Turkije

Beide vakanties van Xavi en Kyra worden in beeld gebracht, soms door elkaar in één beeld. Met papa gaan ze naar een vakantiehuisje in Duitsland, met mama genieten ze van zwemmen en kindercocktails in een all-inclusive resort in Turkije. Maar is het alleen maar genieten? „Deze zomer is anders dan de andere zomers”, zegt Xavi. De ouders van het mondige mannetje zijn dan een half jaar gescheiden. „De eerste keer dubbel vakantie, daar moet je echt aan wennen. Voor papa en mama is het alleen maar goed, wat die houden niet meer van elkaar. Wij zijn gewend om met z’n vieren te leven, maar nu niet meer. Het is zoals het is.”

Kyra is te jong om nog te weten hoe het was toen haar nu gescheiden ouders „nog verliefd waren”. Xavi twijfelt ondanks alle pret wat deze zomer met twee keer op vakantie gaan oplevert. „Moet is nou boos, verdrietig of blij zijn?” Hij spreekt zich amper over de situatie van de gescheiden ouders uit. Kyra wel, zij mist papa of mama met grote regelmaat. Eén van de twee is er natuurlijk nooit. Xavi vindt het verdriet van zijn zusje irritant, omdat hij niets voor zijn zusje kan doen.”

Regisseur leefde als puber zelf uit een koffer

Regisseur Loes Janssen kent het onderwerp gescheiden ouders maar al te goed. Haar vader en moeder gingen uit elkaar toen zij 11 jaar was. Haar oudere broer koos ervoor om bij papa te wonen, Janssen kon niet kiezen. Zij zag het verdriet van degene voor zich die zonder haar zou wonen. Haar hele pubertijd pendelde ze tussen haar ouders heen en weer en leefde vanuit de grootste koffer die zij had kunnen vinden. „Hoewel mijn ouders altijd gezegd hebben dat ze van mij houden wat ik ook doe, heb ik de druk om een keuze te maken nooit los kunnen laten omdat ik me altijd schuldig voelde naar de ander. Een kind van die leeftijd laten kiezen tussen diens ouders is een onmogelijke taak.”

Dat gegeven maakt Dubbel Vakantie zoals eerder gemeld interessant. Wat deze kijker betreft is de documentaire echter veel te kort om écht in het koppie van Xavi te kruipen. Maar misschien kun je van zo’n (dapper) kind ook wel niet meer verwachten dan dat hij nu al loslaat. Dubbel Vakantie laat je echter wel even stilstaan bij hoe het voor kinderen van gescheiden ouders moet zijn. Hartstikke mooi, zo’n goedgevulde zomer. Het verdriet dat er ondertussen speelt, valt net zo goed te begrijpen.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Dubbel Vakantie is vanavond (zondag 7 december) om 19.20 uur te zien bij Zapp op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Vorige Volgende

Reacties