‘Mijn ouders zijn boos op het Sinterklaasjournaal en weigeren om het op de oppasdagen te kijken’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders.

Deze week de vraag van Job: „Mijn ouders zijn boos op het Sinterklaasjournaal en weigeren om het op de oppasdagen te kijken, wat is raadzaam?”

„Beste Sofie,

Mijn ouders passen iedere week op mijn kinderen van 3 en 6 jaar. Wij zijn fervent kijkers van het Sinterklaasjournaal, iedere dag om 18.00 uur gaat de tv aan. Mijn ouders genoten ook van het Sinterklaasjournaal, maar sinds deze week vertikken ze het om het te kijken. Zoals elk jaar zijn de cadeautjes voor 5 december kwijtgeraakt, dus Hoofdpiet heeft twee noodscenario’s aan de kijkers uitgelegd. Hoe kun je als ouders zelf pakjesavond organiseren en daarbij zelf cadeautjes kopen? En hoe strooi je als ouder zelf als Piet dat niet kan doen? Dat schoot bij mijn ouders in het verkeerde keelgat. Zij begrijpen niet waarom het Sinterklaasjournaal laat zien hoe het in werkelijkheid gaat. Ze vinden dat de traditie de nek omgedraaid wordt.

Toen zij deze week oppasten, vertelden zij dat zij principeel het Sinterklaasjournaal niet hadden aangezet. Gelukkig viel het onze kinderen niet op en is de Sinterklaasperiode alweer bijna voorbij, maar ik vind het knap lastig hoe ik hiermee om moet gaan. Ik wil mijn ouders niet voor het hoofd stoten, want ik ben allang blij dat zij liefdevol oppassen op mijn kinderen. Hoe bespreek ik dit zonder scheve gezichten te krijgen?”

Het antwoord

Deze reactie op het Sinterklaasjournaal komt ons bekend voor, Job. Er zijn meer ouderen die boos zijn op het Sinterklaasjournaal, omdat het programma zou verraden wat de werkelijkheid is. Je zit precies tussen twee loyaliteiten in: die van je kinderen en die van je ouders. Dat is lastig, zeker als je ze juist dankbaar bent dat ze oppassen. Maar het Sinterklaasjournaal gaat ook om jullie gezinsbeleving en daar mag je als ouder best voor opkomen.

Wellicht wordt dit pas een gesprek voor volgend jaar, maar begin met erkenning. Je ouders voelen zich waarschijnlijk geraakt omdat zij een emotionele band hebben met ‘hun’ Sinterklaas. Het is een waardevolle traditie dat hen herinnert aan hun jeugd. Door dat te erkennen (‘Ik snap dat het voor jullie verandert en dat dat niet fijn voelt’) haal je al veel spanning weg.

Vast onderdeel van de dagelijkse routine

Leg daarna rustig uit waarom het Sinterklaasjournaal voor jullie gezin wél werkt. Niet om hen te overtuigen dat zij het leuk moeten vinden, maar om duidelijk te maken dat het een vast onderdeel is van de dagelijkse routine van de kinderen en van jullie manier van Sinterklaas vieren. Kinderen letten op consistentie; als ze doordeweeks het journaal missen, kan dat voor verwarring zorgen of het gevoel geven dat ze iets belangrijks missen.

Vervolgens kun je een praktische afspraak voorstellen: ‘Als jullie oppassen, zouden jullie het dan wel om 18.00 uur kunnen aanzetten, ook al kijken jullie zelf niet mee? Dat is voor de kinderen fijn en voor ons belangrijk.’ Zo vraag je niet om hun mening te veranderen, alleen om een kleine handeling.

Houd het luchtig

Tot slot: houd het luchtig. Humor helpt, daarmee laat je zien dat je hen waardeert en dat het geen groot conflict hoeft te worden. Zo blijf je trouw aan je ouders en aan jullie eigen gezinsrituelen.

