Wetsvoorstel ingediend dat kind meer dan twee ouders heeft: wat houdt dit in?

De VVD heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt dat een kind juridisch gezien maximaal vier ouders krijgt. Dit valt onder het zogenaamde ‘meerouderschap’. Wat houdt dit wetsvoorstel precies in?

In de huidige tijd duiken er steeds meer vormen van ouderschap op dan alleen het klassieke gezin dat bestaat uit man, vrouw en kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij twee vrouwen een kind krijgen met een man. Of twee mannen, die een kind krijgen met een vrouw. Metro schreef eerder over Mark Baanders, die in het tv-programma Renze op zondag vertelde hoe ingewikkeld het is om als homoseksuele man een kinderwens te hebben.

Ook komen er steeds meer gezinnen voor waarin drie of vier volwassenen bewust samen afspreken een kind te krijgen en op te voeden. Momenteel kunnen twee ouders zich officieel ouder noemen.

Als er meerdere ouders betrokken zijn

Als het aan de VVD ligt, komt daar verandering in. Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen diende daarvoor een wetsvoorstel in. Volgens de partij ontstaan er door deze constructie problemen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de schoolgang van een kind of de verdeling van erfenissen. Ook hebben volwassenen die wel opvoeder zijn, maar niet een juridisch ouder, nu geen officiële zeggenschap over bijvoorbeeld medische beslissingen of reizen naar het buitenland.

De situatie waarbij er meerdere ouders betrokken zijn bij een kind, wordt meerouderschap genoemd. In de praktijk gaat het vaak om samenlevingsvormen waarin drie of vier volwassenen vooraf afspraken maken over de opvoeding. Bijvoorbeeld een lesbisch stel dat samen met een bekende donor en diens partner een kind krijgt. Die volwassenen vervullen dan allemaal een rol in het dagelijks leven van het kind, maar dat wordt op dit moment juridisch niet erkend.

Hierover wordt al sinds 2016 gesproken in de Tweede Kamer en al jaren een punt van discussie, maar er is nog geen wetgeving voor. Voormalig staatssecretaris Teun Struyken van NSC raadde het destijds af: het zou te duur zijn. Naar schatting zijn er 12.000 gezinnen die hiervoor in aanmerking komen.

Hoe gaat het nu verder?

Alleen ouders die na het aannemen van dit wetsvoorstel een dergelijke constructie met elkaar aangaan, kunnen aanspraak maken op het meervoudig ouderschap. Het is niet mogelijk voor mensen die nu al één of meerdere kinderen hebben.

Burgers en organisaties kunnen eerst online reageren op het wetsvoorstel. Vervolgens gaat het naar de Raad van State, daarna kan de Tweede Kamer zich erover buigen. Als er een meerderheid voor is, wordt het wetsvoorstel aangenomen.

Een meerderheid van de huidige Tweede Kamer ondertekende het zogenaamde ‘Regenboogstembusakkoord‘. Daar stond het plan ook in. Het akkoord bevat een lijst met doelen om de positie van LHBTIQ’ers te verbeteren. Daar vallen onder meer maatregelen onder tegen discriminerend geweld, het bevorderen van de acceptatie op school en het moderniseren van het familierecht, waaronder dus ook meerouderschap.

Of er nog steeds een meerderheid voor is, hangt ook af van de onderhandelingen voor een coalitie, die op dit moment worden gevoerd.

