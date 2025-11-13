Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (7) is in paniek door het Sinterklaasjournaal en wil per se een noodpakket bestellen’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders.

Deze week de vraag van Joris (43): „Mijn zoon (7) is in paniek door het Sinterklaasjournaal en wil nu per se een noodpakket bestellen, wat moet ik doen?”

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (7) is in paniek door het Sinterklaasjournaal en wil nu per se een noodpakket bestellen, wat moet ik doen?’

„Beste Sofie,

Sinds Hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal begonnen is over een ‘naderende ramp’ is mijn zoon helemaal van slag. Normaal leeft hij wekenlang toe naar 5 december, maar nu vraagt hij steeds of wij wel een noodpakket hebben. Toen de Hoofdpiet zei dat ‘het niet de vraag is óf er iets misgaat, maar wanneer’, zag ik zijn gezicht betrekken. Het ging dan wel om een ‘nootpakket‘, maar dat merk je in de uitspraak natuurlijk niet, en nu zit hij met een noodpakket in z’n hoofd.

De volgende dag wilde hij meteen op de website van het Sinterklaasjournaal een pakket reserveren. Hij zei dat hij bang was dat er anders ‘geen cadeautjes meer zouden komen als alles ontploft’. Ik moest lachen, maar tegelijk voelde het niet goed: het is maar een verhaal, maar voor hem is het bloedserieus.

Ik heb geprobeerd uit te leggen dat het programma maar een verhaaltje is, dat het hoort bij de spanning van het feest. Toch merk ik dat hij er nog mee rondloopt; hij vraagt of we extra eten in huis moeten halen en of hij zijn knuffel alvast in de tas mag doen.

Moet ik meegaan in zijn spel en een ‘noodpakket’ reserveren om hem gerust te stellen? Of is het juist beter om duidelijk te zeggen dat het verzonnen is, ook al haal ik daarmee misschien wat van de magie weg?”

Het antwoord

Een actueel en belangrijk onderwerp dat jij aanstipt, Joris. Er is momenteel veel te doen rondom de ‘noodpakketten’ van het Sinterklaasjournaal, dat zien wij ook terug in de mails van bezorgde lezers die wij binnenkrijgen. Het is begrijpelijk dat je als ouder wilt zorgen dat je zoon zich veilig voelt, maar tegelijkertijd wil je de magie van Sinterklaas behouden.

Ik denk dat het belangrijk is dat je de gevoelens van je zoon serieus neemt, maar tegelijkertijd op een empathische manier grenzen stelt. Je zoon voelt zich erg betrokken bij het Sinterklaasjournaal, en het verhaal zorgt voor angstige gevoelens bij hem. Dat is normaal bij kinderen, vooral als ze nog in de fase zitten waarin fantasie en werkelijkheid door elkaar loopt.

Het is belangrijk om te erkennen dat de angst van je zoon echt is, ook al is deze gebaseerd op een fictief verhaal. Het is dus niet zozeer een kwestie van ‘het is maar een verhaaltje’, maar meer een kans om hem te leren omgaan met zulke gevoelens. In plaats van te zeggen dat het ‘maar verzonnen’ is, zou je kunnen zeggen: ‘Ik begrijp dat je je zorgen maakt, want het klinkt best spannend. Maar weet je, we hebben alles onder controle. Het is belangrijk om te weten dat er geen echte ramp zal gebeuren, want Sinterklaas en zijn Pieten zorgen altijd goed voor alles.’ Dat bevestigt zijn gevoelens, maar biedt tegelijkertijd geruststelling.

Noodpakket

Wat betreft het reserveren van een noodpakket: dat is een fijne manier om hem wat controle te geven en hem gerust te stellen, zonder direct in te spelen op de angst. Het is niet noodzakelijk om volledig mee te gaan in het spel, maar een praktische oplossing zoals samen controleren of er genoeg lekkers in huis is, of een klein beetje extra voorbereiden voor de Sinterklaasavond, kan de angst verminderen. Je zou kunnen zeggen: ‘We zorgen ervoor dat we alles hebben wat we nodig hebben, zoals we altijd doen voor Sinterklaas.’

Tegelijkertijd is dit een kans om je zoon te helpen zijn eigen angst te verwerken. Je zou hem kunnen aanmoedigen om de situatie van een andere kant te bekijken, bijvoorbeeld door samen een grappig verhaal te verzinnen over wat er echt gebeurt als er iets ‘misgaat’. Dat bevordert een gezonde omgang met zijn verbeelding en angsten.

Tot slot: het is belangrijk om het gesprek open te houden. Als de angst aanhoudt, zou je de situatie na een paar dagen opnieuw kunnen bespreken. Zo kun je samen werken aan het versterken van zijn veerkracht en het vertrouwen in de fantasie van Sinterklaas, zonder dat de angst hem in de weg zit. Het doel is dat hij zich uiteindelijk veilig en gerustgesteld voelt, zonder dat de magie van Sinterklaas verloren gaat.”

Lees hier het verhaal op JM Ouders of het Sinterklaasjournaal volgens een GZ-psycholoog te spannend is voor kinderen: ‘Niet spannender maken dan het is’

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Benieuwd naar meer antwoorden op vragen over opvoeding? In deze stukken geven we ook advies:

Sannes 16-jarige zoon kwam thuis met het nieuws dat hij een meisje, ook 16 jaar oud, zwanger heeft gemaakt. Wat nu?

Rolien wil graag weer eens op date met haar man, maar de oppas heeft afgezegd. Kan zij haar dreumes en peuter alleen thuislaten?

Jack (7), de zoon van Emma, heeft vaak geen zin om naar een feestje te gaan als hij uitgenodigd wordt. Moet ze hem dwingen toch te gaan?

Wat als je volwassen kind niet helpt in het huishouden? Je moet toch samen de boel runnen én je kinderen wat verantwoordelijkheid bijbrengen. Hoe doe je dat?

Vorige Volgende

Reacties