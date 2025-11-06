Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedkwestie: ‘Moet ik mijn zoon (10) op vakantie laten gaan met zijn vriend?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Amarinde (42): „Moet ik mijn zoon (10) op vakantie laten gaan met zijn vriend?”

Opvoedvraag: ‘Moet ik mijn zoon (10) op vakantie laten gaan met zijn vriend?’

„Mijn zoon Bram is 10 jaar en zit in groep 7. Hij heeft een beste vriend, Sem, met wie hij veel optrekt, zowel op school als daarbuiten. Ik ben blij dat hij een maatje heeft gevonden met wie hij het zo goed kan vinden. De kerstvakantie komt eraan en laatst kwam Bram thuis met het nieuws dat Sem hem had gevraagd om een paar dagen mee te gaan op vakantie in Spanje met hun gezin. Van zijn ouders mocht het en Bram was razend enthousiast.

Toch voelde ik meteen weerstand. Dat heeft vooral te maken met hoe ik over Sems ouders denk. Ze zijn op zich aardig, maar ik ben het niet eens met hun opvoedstijl. Ze zijn erg losjes, laten Sem veel zelf bepalen en lijken zich weinig zorgen te maken. Ik vind ze soms zelfs wat asociaal: Sem speelt vaak hier, maar ze nodigen Bram nooit uit, tenzij ik er expliciet naar vraag. Ook doen ze nooit mee met schoolactiviteiten en tonen ze weinig interesse in anderen.

Het idee dat Bram zonder ons meegaat, vind ik moeilijk. Ik vraag me af of ze wel echt goed voor hem zouden zorgen, of hij zich daar op zijn gemak zou voelen. Mijn man vindt dat ik overdrijf en zegt dat ik beren op de weg zie, maar Bram is nog maar 10, ik voel me verantwoordelijk voor hem. Ik gun hem die ervaring met zijn vriend, maar mijn gevoel zegt nee. Tegelijkertijd wil ik hem ook niet teleurstellen. Ik blijf twijfelen: laat ik hem gaan of houd ik hem beter thuis?”

„Lastig dilemma! Je zoon is nog maar 10 jaar, en het idee dat hij zonder jullie meegaat met een gezin waar je niet volledig vertrouwen in hebt, roept natuurlijk spanning op.

Tegelijkertijd is dit ook een moment waarop je kunt nadenken over wat Bram nodig heeft. Kinderen van deze leeftijd beginnen steeds meer hun sociale wereld buiten het gezin te verkennen. Een paar dagen met een ander gezin op vakantie kan bijdragen aan zijn zelfstandigheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, mits de omstandigheden veilig en vertrouwd zijn.

Je twijfel gaat vooral over de ouders van Sem. Probeer eerst duidelijk te maken waar je zorgen liggen: zijn het concrete risico’s (zoals onvoldoende toezicht, onveilige situaties, slechte communicatie), of vooral een verschil in opvoedstijl en waarden?

Verschillende opvoedstijlen hoeven niet problematisch te zijn voor een korte vakantie, zolang er respectvol met Bram wordt omgegaan. Een tussenstap kan zijn om eerst met Sems ouders in gesprek te gaan. Vraag naar hun plannen: waar logeren ze, hoe ziet de week eruit, hoe gaan ze om met regels, eten, slapen, toezicht? Je kunt ook aangeven wat voor Bram belangrijk is, bijvoorbeeld vaste bedtijden of dat hij jou even mag bellen. Zo kun je beter inschatten of jouw zorgen terecht zijn of meer te maken hebben met onbekendheid.

Mocht je er na dat gesprek nog steeds geen goed gevoel over hebben, dan is het verstandig je intuïtie te volgen. Kinderen voelen het vaak aan als hun ouders ergens niet achter staan. Dan kun je samen met Bram zoeken naar een alternatief, bijvoorbeeld een logeerpartij of een gezamenlijke dag op de camping later in de vakantie. Zo geef je hem wel ruimte, maar binnen een kader dat voor jou veilig voelt.

Dus wees open, communiceer duidelijk, en neem je eigen gevoel serieus, maar hou ook vertrouwen in Bram, en in de wereld om hem heen. Alvast een fijne kerstvakantie!”

