‘Hoe motiveer ik mijn kinderen (7 en 10) om naar buiten te gaan met dit koude, natte weer?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders.

Deze week een vraag van Annabel (43): „Hoe motiveer ik mijn kinderen (7 en 10) om naar buiten te gaan met dit koude, natte weer?”

Opvoedvraag: ‘Hoe motiveer ik mijn kinderen om buiten te spelen?’

Annabel: „Mijn kinderen van 7 en 10 jaar spelen de hele zomer buiten. Maar nu het koude en natte weer eraan komt, zitten zij het liefst hele middagen warm en droog. Ze kunnen zich uren vermaken met bouwen, knutselen en puzzelen. Dat is heel gezellig en knus, maar om twee redenen wil ik ze graag naar buiten krijgen. De eerste reden is dat zij elkaar altijd in de haren vliegen als ze te lang op elkaars lip zitten. Ze hebben het dan gewoon nodig om hun energie kwijt te raken door even buiten te rauzen. De tweede reden is dat de buitenlucht gezond is voor ze.

Het probleem is alleen dat ik ze absoluut niet naar buiten krijg. Ze hebben geen zin om naar buiten te gaan met dit koude, natte weer. Ik heb al veel geprobeerd: lokken met voetballen of andere spelletjes die ze leuk vinden en ik heb zelfs eens vriendjes uit de buurt opgetrommeld. Maar ik krijg ze niet de deur uit; ze vinden het te koud. Nu de vrieskou eraan komt, ben ik bang dat ik ze helemaal niet meer naar buiten krijg. Heb jij tips om ze te motiveren?“

Het antwoord

Goed dat je inziet waarom buitenspelen belangrijk is, Annabel. Het is algemeen bekend dat buitenspelen gezond is. Om kinderen te stimuleren ook in de winter vaker buiten te spelen, start in de kinderopvang op maandag 6 januari opnieuw een campagne om de kinderen naar buiten te krijgen. IVN Natuureducatie en kinderopvangorganisatie Humankind proberen hiermee te bereiken dat buitenspelen in de natuur in de koudere, nattere maanden weer vanzelfsprekend wordt. Iets wat hard nodig is om het hoofd te bieden aan de groeiende problematiek rondom overgewicht en de verslechtering van de motoriek bij jonge kinderen.

De overgang naar kouder, donkerder en natter weer is voor veel kinderen groot. Ze zoeken veiligheid, warmte en knusheid op. En bouwen, knutselen en puzzelen zijn fantastische, creatieve activiteiten. Het is dus mooi dat die behoefte er is.

🛝 Waarom is buitenspelen gezond? Buitenspelen in het groen is goed voor de motoriek, concentratie en gezondheid, zo bewijst wetenschappelijk onderzoek. Desondanks is buitenspelen sterk op zijn retour, helemaal in de winter. Uit onderzoek vorig jaar door Verian in opdracht van Jantje Beton blijkt dat ruim 400.000 kinderen tussen de 6 en 12 jaar in Nederland (vrijwel) nooit buitenspelen zonder een volwassene in de buurt. Ook speelden kinderen gemiddeld slechts 7,2 uur per week buiten. Dat is 2,5 uur minder dan in 2022. Als belangrijkste redenen voor het meer binnen spelen, worden ‘slecht weer’ en de voorkeur voor ‘digitale speelmogelijkheden’ genoemd.

Tegelijkertijd snap ik je zorg: frisse lucht en ruimte om te bewegen zijn belangrijk, zeker als je merkt dat ze elkaar sneller in de haren vliegen als ze lang binnen zitten. Het goede nieuws: kinderen hoeven niet uren buiten te spelen (dat willen ze ook niet) om profijt te hebben van de buitenlucht. Korte, prikkelende buitenspeel-momenten van 10-15 minuten kunnen al genoeg zijn om energie kwijt te raken en spanning te ontladen. Denk aan kleine, concrete opdrachten: „Kunnen jullie de perfecte dennenappel vinden?” of „ren vijf rondjes om het veld en kom dan weer terug om chocolademelk te drinken.” Het is misschien wat meer uitnodigend dan „ga eens naar buiten”, waardoor de drempel lager is.

Zorg voor goede winterkleding

Daarnaast helpt het om mee te gaan in hun behoefte aan warmte en comfort. Zorg voor echt goede winterkleding: thermoshirts, warme sokken, handschoenen. Als kinderen niet koud hóéven te worden, voelen ze veel meer motivatie. Een vaste routine werkt ook: elk dagdeel even naar buiten, ongeacht hoe lang. Als het onderdeel wordt van het dagritme, wordt er minder over onderhandeld.

Een andere strategie is het binnen-buiten-binnen-principe: eerst iets leuks binnen doen (zoals knutselen), dan 10 minuten buiten, daarna beloond worden met iets warms of gezelligs. Zo wordt buiten zijn geen straf, maar een onderdeel van een fijn ritme.

Laat ze meedenken

Tot slot: laat ze meedenken. Vraag wat hen zou helpen om toch naar buiten te gaan. Kinderen zijn vaak verrassend creatief in het bedenken van hun eigen prikkels. Je hoeft het niet ineens groot te maken; kleine stapjes zijn genoeg.

Lees op J/M Ouders tips die handig kunnen zijn als je kind voor het eerst buiten gaat spelen.

