Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Twee weken vaderschapsverlof gelinkt aan positieve ontwikkeling van het kind, blijkt uit onderzoek

Vaders die minstens twee weken vaderschapsverlof nemen, dragen bij aan een betere ontwikkeling van hun kinderen. Dat blijkt uit een grootschalige studie uit Singapore, gepubliceerd in het Journal of Marriage and Family.

De onderzoekers zagen dat vaders die langer thuisbleven na de geboorte niet alleen nauwer betrokken raakten bij de zorg, maar ook een sterkere band met hun kind opbouwden.

Die extra aandacht en rust in het gezin vertaalden zich later in betere schoolprestaties en minder gedragsproblemen bij jonge kinderen, vooral tussen de leeftijden van 3 en 8 jaar.

Azië loopt achter met vaderschapsverlof

In veel Aziatische landen bestaat vaderschapsverlof nog maar kort of is het beperkt tot een paar dagen. In landen als Japan en Zuid-Korea is het uitgebreid naar een jaar, maar in Singapore – waar het onderzoek plaatsvond – krijgen vaders pas sinds 2013 officieel verlof.

De onderzoekers, onder leiding van professor Wei-Jun Jean Yeung van de National University of Singapore, hopen dat hun resultaten andere Aziatische landen aansporen om beleid te verruimen. Volgens hen kan vaderschapsverlof niet alleen de band binnen gezinnen versterken, maar ook bijdragen aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een hogere bereidheid om kinderen te krijgen.

Twee weken is de magische grens

Uit de gegevens van bijna 3900 gezinnen blijkt dat vooral vaders die twee weken of langer vrij namen, merkbaar verschil maakten. Hun kinderen scoorden hoger op taal- en rekentesten en vertoonden minder gedragsproblemen. Eén week verlof had nauwelijks effect, waarschijnlijk omdat die periode te kort is om echt een routine op te bouwen of het vaderschap te leren kennen.

Daarnaast bleek dat langere verlofperiodes leidden tot meer betrokkenheid van vaders bij de dagelijkse zorg, minder spanningen tussen ouders en een hechter gezinsleven.

👶 Vaderschapsverlof in Nederland In Nederland is vaderschapsverlof – officieel geboorteverlof genoemd – de afgelopen jaren flink uitgebreid. Partners krijgen sinds 2019 een week betaald verlof na de geboorte van hun kind. Dat verlof moet binnen vier weken worden opgenomen en de werkgever betaalt in die periode het volledige salaris door. Daarnaast bestaat er aanvullend geboorteverlof: partners kunnen nog eens vijf extra weken opnemen binnen de eerste zes maanden na de geboorte. Tijdens die weken ontvangen ze een uitkering van 70 procent van hun loon via het UWV. Bij adoptie of pleegzorg hebben beide ouders recht op zes weken verlof, ook met een vergoeding van 70 procent van het salaris. Verder kunnen ouders ervoor kiezen om dit te combineren met ouderschapsverlof, dat meestal onbetaald is, tenzij de werkgever daar extra regelingen voor heeft. Met deze regelingen loopt Nederland voor op veel andere Europese landen, maar blijft het nog achter bij Scandinavische landen als Zweden en Noorwegen, waar ouders samen tot een jaar betaald verlof kunnen krijgen.

Verlof loont op de lange termijn

De onderzoekers benadrukken dat de voordelen van vaderschapsverlof verder gaan dan de eerste weken na de geboorte. Kinderen van vaders die langer verlof namen, bleken jaren later sociaal sterker en cognitief beter ontwikkeld.

Hoewel het onderzoek zich richtte op Singapore, denken de wetenschappers dat de resultaten ook relevant zijn voor andere landen, zeker waar verlofregelingen nog beperkt zijn. Hun boodschap is dan ook duidelijk: geef vaders minstens twee weken vrij, want dat is niet alleen goed voor het gezin, maar ook voor de samenleving als geheel.

Reacties