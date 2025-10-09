Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Lieke (28): „Mijn man neemt alleen maar advies van zijn moeder aan, hoe draai ik dit om?”

Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn man neemt alleen maar advies van zijn moeder aan, hoe draai ik dit om?’

„Beste Sofie,

Ik word gek van het feit dat mijn man alleen naar zijn moeder luistert. In het begin vond ik het nog wel schattig dat hij zo’n band met haar heeft. Maar sinds de komst van onze baby is het echt te veel geworden. Over alles wat met de baby te maken heeft, belt hij haar. Hoe vaak we haar een fles moeten geven, hoe we haar in slaap krijgen, zelfs welk merk luier we moeten kopen. En haar wil is voor hem wet. Als ik iets anders voorstel, zegt hij: ‘Ja, maar mijn moeder zegt dat dit beter is.’

Het voelt alsof mijn mening er niet toe doet. Ik wil niet jaloers of flauw klinken, zijn moeder is een lieve vrouw, maar ik voel me vaak buitengesloten. We zijn toch samen ouders geworden? Dan wil ik ook samen beslissingen nemen, niet steeds tweede viool spelen. Daar komt nog bij dat zijn moeder meerdere keren per week langskomt. Ik heb al gezegd dat dat me soms te veel wordt, maar mijn man wuift het weg. Hoe zorg ik dat mijn partner míjn stem ook serieus neemt, zonder een strijd te beginnen tegen zijn moeder?“

Het antwoord

Dat is een dilemma dat wij vaker horen, Lieke. In een nieuwe fase waarin veel verandert, in dit geval de fase waarin jullie je eerste kind krijgen, val je vaak terug op wat vertrouwd voelt en dat zijn voor veel mannen (en vrouwen) hun ouders. Een moeder die al ervaring heeft met baby’s voelt veilig en betrouwbaar. Toch kan die loyaliteit naar zijn moeder voor spanning zorgen in de relatie.

De kern van het probleem zit niet zozeer bij zijn moeder, maar in de verdeling van invloed tussen partners. Opvoeden is teamwork, en dat betekent dat beide ouders evenveel ruimte moeten krijgen om hun ideeën te delen, fouten te maken en samen te leren. Als één ouder voortdurend verwijst naar de ander, in dit geval zijn moeder, kan dat de balans verstoren. Je voelt je niet gehoord en dat tast je zelfvertrouwen als moeder aan.

Onzeker en buitengesloten

Het is belangrijk dat je je gevoelens niet ontkent, maar ook niet in de aanval gaat. Zeg niet: ‘Jij luistert alleen naar je moeder’, maar eerder: ‘Ik voel me onzeker en buitengesloten als jij haar mening boven die van mij zet.’ Dat is kwetsbaar, maar het nodigt uit tot gesprek in plaats van strijd.

Daarnaast is het goed om de rol van je schoonmoeder met compassie te bekijken. Waarschijnlijk bedoelt zij het niet verkeerd: ze wil helpen, betrokken zijn en haar zoon ondersteunen. Maar het is aan jou en je man om gezonde grenzen te stellen. Dat kan praktisch: spreek af hoe vaak ze langskomt, of wanneer haar advies wordt gevraagd in plaats van ongevraagd gegeven.

Overtuigen met ervaring

Je kunt ook aan je man laten zien dat jullie eigen manier werkt. Hoe vaker hij merkt dat jullie aanpak resultaat heeft, dat de baby rustig slaapt of goed groeit, hoe meer vertrouwen hij in jou krijgt. Soms moet je niet overtuigen met woorden, maar met ervaring.

Dus erken de band tussen je man en zijn moeder, maar herinner hem eraan dat jullie nu samen een gezin vormen. Een gezonde relatie vraagt dat hij leert schakelen van ‘zoon van’ naar ‘partner en vader’. Kortom: wees eerlijk, mild en duidelijk. Niet om zijn moeder buitenspel te zetten, maar om je eigen plek in het gezin te beschermen. Dat is niet egoïstisch, dat is liefdevol leiderschap binnen jullie nieuwe gezin. Geniet met z’n drietjes!

