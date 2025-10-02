Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (10) maakt geen vrienden in de klas, hoe help ik haar hierbij?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Wouter (48): „Mijn dochter maakt geen vrienden in de klas, hoe help ik haar hierbij?”

Sofie schiet te hulp.

„Dag Sofie,

Het schooljaar is nu dik een maand in volle gang. Mijn dochter van 10 is nooit een ster geweest in vrienden maken. Ze is terughoudend in sociale situaties en toont weinig initiatief. Afgelopen schooljaren had ze steeds een beste vriendin, maar ze zit sinds dit jaar niet meer bij haar in de klas. Ik hoopte dat dit juist goed zou zijn voor haar, zodat ze kan leren om nieuwe vriendschappen op te bouwen. Maar tot nu toe heeft ze nog geen vrienden gemaakt. Op het schoolplein speelt ze vaak alleen. Samenwerken met andere kinderen in de klas doet ze wel en daar heeft ze ook plezier in. Maar echt spelen en afspreken met andere kinderen zit er nog niet in. Ik wil graag dat zij speelt en geniet met andere kinderen, dat maakt het leven zoveel leuker! Hoe stimuleer ik haar om vrienden te maken?

Groetjes,

Wouter“

Het antwoord

„Beste Wouter,

Wat goed dat jij dit ziet bij je dochter en dit serieus neemt. Je gunt haar een of meerdere leuke vrienden en het is heel normaal dat je je daar als ouder zorgen over maakt. Toch is het belangrijk om ook te kijken naar de positieve kanten: je dochter functioneert goed in de klas, kan samenwerken en doet mee. Ze heeft dus sociale vaardigheden. Alleen het leggen van nieuwe, diepere contacten gaat langzamer. Dat is niet gek, zeker op deze leeftijd.

Veel kinderen van 9 tot 12 jaar zitten in een fase waarin vriendschappen belangrijker worden, maar ook complexer. Er ontstaan groepjes, de dynamiek verandert en kinderen ontwikkelen hun sociale zelfvertrouwen op verschillende snelheden. Sommige kinderen springen er meteen in, anderen hebben meer tijd nodig om hun plek te vinden.

Wat jij kunt doen als vader:

Geef haar tijd en vertrouwen. Vriendschappen groeien vaak langzaam. Het feit dat ze in de klas plezier beleeft en kan samenwerken is een belangrijke basis. Benoem dat je ziet dat ze aansluiting heeft, ook al is dat nog niet buiten school.

Vriendschappen groeien vaak langzaam. Het feit dat ze in de klas plezier beleeft en kan samenwerken is een belangrijke basis. Benoem dat je ziet dat ze aansluiting heeft, ook al is dat nog niet buiten school. Creëer kansen. Kinderen vinden het vaak spannend om iemand ‘zomaar’ te vragen om af te spreken. Jij kunt dat wat makkelijker maken. Nodig eens één of twee kinderen uit de klas thuis uit voor een activiteit: koekjes bakken, een spelletje spelen of knutselen. Hou het klein, zodat het veilig en overzichtelijk voelt voor je dochter.

Kinderen vinden het vaak spannend om iemand ‘zomaar’ te vragen om af te spreken. Jij kunt dat wat makkelijker maken. Nodig eens één of twee kinderen uit de klas thuis uit voor een activiteit: koekjes bakken, een spelletje spelen of knutselen. Hou het klein, zodat het veilig en overzichtelijk voelt voor je dochter. Oefen sociale stapjes. Je dochter hoeft niet ineens super sociaal te worden. Je kunt haar wel helpen met kleine zinnetjes of ideeën: ‘Mag ik meedoen?’ of ‘zullen we samenwerken?’ Door dit te oefenen aan de keukentafel, leert ze zulke dingen te verwoorden en dat vergroot haar vertrouwen.

Je dochter hoeft niet ineens super sociaal te worden. Je kunt haar wel helpen met kleine zinnetjes of ideeën: ‘Mag ik meedoen?’ of ‘zullen we samenwerken?’ Door dit te oefenen aan de keukentafel, leert ze zulke dingen te verwoorden en dat vergroot haar vertrouwen. Boost haar zelfvertrouwen. Vriendschappen ontstaan makkelijker als kinderen zich zeker voelen over zichzelf. Geef complimenten over hoe ze samenwerkt in de klas of over hoe vriendelijk ze is. Het gevoel: ik kan dit is belangrijker dan een ‘beste vriendin’ hebben.

Vriendschappen ontstaan makkelijker als kinderen zich zeker voelen over zichzelf. Geef complimenten over hoe ze samenwerkt in de klas of over hoe vriendelijk ze is. Het gevoel: ik kan dit is belangrijker dan een ‘beste vriendin’ hebben. Blijf signaleren. Houd in de gaten of ze zich ongelukkig voelt. Alleen spelen is niet per se een probleem, maar als ze vaak verdrietig thuiskomt of echt eenzaam oogt, kan het zinvol zijn dit met de docent te bespreken.

Eenzaamheid onder basisschoolkinderen Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Utrecht, in opdracht van Kinderpostzegels, blijkt dat 1 op de 10 kinderen zich vaak tot altijd eenzaam voelt. In het onderzoek is uitgebreid gekeken naar eenzaamheid bij een grote, representatieve groep kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Dat betekent dat er in elke basisschoolklas twee of drie kinderen zitten die zich eenzaam voelen. Deze kinderen geven hun leven een beduidend lager rapportcijfer: een 6,6 in plaats van de 8,3 waarmee andere kinderen hun leven waarderen. Als belangrijke oorzaken noemt het onderzoek (online) pestgedrag, onder druk staan op school en gebrek aan steun in de omgeving. Vaak worden social media en gamen ook genoemd als oorzaak van problemen bij kinderen en jongeren. Uit het onderzoek komt naar voren dat sociale media en gamen voor sommige kinderen problematisch kunnen zijn, maar voor andere kinderen juist kunnen helpen tegen eenzaamheid.

Goede basis

Je dochter heeft nu misschien nog geen vaste vriend of vriendin, maar ze laat wel zien dat ze kan samenwerken en plezier maken met klasgenoten. Dat is een goede basis. Door haar tijd, vertrouwen en kansen te geven, vergroot je de kans dat er vanzelf nieuwe vriendschappen ontstaan. Stimuleer haar dus, maar forceer het niet. Vriendschap laat zich niet afdwingen, maar groeit vaak sneller als een kind voelt dat er geen druk achter zit. Een fijn en sociaal schooljaar gewenst!”

