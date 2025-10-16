Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedkwestie: ‘Ik laat mijn peuter regelmatig een half uur alleen thuis’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Maaike (26): „Ik laat mijn peuter regelmatig een half uur alleen thuis, is dit oké?”

Sofie schiet te hulp.

„Dag Sofie,

Deze week is mijn oudste (4) begonnen op school. Nu zit ik met een dilemma. Het moment waarop ik hem van school moet halen, is tijdens het middagslaapje van mijn jongste (2). Zij ligt dan nog in diepe slaap. Nu heb ik mijn dochter deze week lekker laten slapen, terwijl ik mijn zoon ging halen. De school zit op vijf minuten loopafstand van ons huis, ik ben dus meestal binnen twintig minuutjes weer terug. Alle dagen lag mijn dochter nog prinsheerlijk te slapen. Ik heb de babyfoon mee en als er wat is, ben ik zo weer thuis. Ze ligt nog in het ledikantje en kan haar bedje niet zomaar uit. Ik zie zelf het probleem niet, maar een moeder van school verklaarde me voor gek. Wat vind jij? Moet dit kunnen? Of moet ik oppas zien te regelen voor die twintig minuten?

Liefs Maaike“

Het antwoord

Dit is een dilemma dat wij op de redactie vaak horen van jonge ouders, Maaike. Je jongste die een middagdutje doet, terwijl de oudste van school gehaald moet worden. Hoe los je dit in godsnaam op?

Een deel van de ouders doet wat jij doet. Even snel heen en weer, babyfoon op zak, en hopen dat de jongste lekker doorslaapt. Dat is handig en er kan weinig misgaan. Toch raad ik je niet aan om je kind, hoe kort ook, alleen thuis te laten. De kans is klein dat er iets gebeurt, maar er kan in theorie genoeg gebeuren: brand, medische nood, of zelfs iets simpels als wakker worden en huilen. Jij bent er dan niet om snel te reageren.

Vanaf welke leeftijd kan je kind alleen thuisblijven?

Er is geen wet die zegt vanaf welke leeftijd je je kind alleen thuis mag laten. Wel verbiedt Het Wetboek van Strafrecht (artikel 255) het ‘in hulpeloze toestand’ achterlaten van een kind. Oftewel: zolang je kind nog niet (deels) voor zichzelf kan zorgen (handelsbekwaam zijn), mag je hem niet alleen thuislaten. Het verschilt per leeftijd of je als ouder je kind alleen thuis kunt laten. De volgende leidraad zou je kunnen aanhouden:

Jonger dan 7 jaar: ouders kunnen deze kinderen niet alleen laten voor een bepaalde tijd. Ook niet in de auto, op het schoolplein (buiten schooltijd) en speeltuinen etc.

8 tot 10 jaar: ouders wordt aangeraden om kinderen in deze leeftijd nog niet alleen te laten. Als ouders het alleen thuis zijn willen oefenen, blijf dan niet langer dan een half uur weg en alleen overdag.

11 tot 12 jaar: kinderen kunnen in deze leeftijd voor het eerst alleen gelaten worden voor maximaal anderhalf tot twee uur, alleen bij daglicht of in de vroege avond.

13 tot 15 jaar: kinderen kunnen alleen thuisblijven, maar niet ‘s nachts.

16 tot 17 jaar: kinderen kunnen alleen thuisblijven (in sommige gevallen ook voor een langere periode).

Wat kun je dan doen?

Kinderwagen: laat je jongste haar slaapje doen in de kinderwagen. Vaak slapen ze lekker door als je zachtjes de kamer uitrolt.

laat je jongste haar slaapje doen in de kinderwagen. Vaak slapen ze lekker door als je zachtjes de kamer uitrolt. Ruilen: spreek met een andere ouder af dat jullie om de beurt elkaars kind meenemen.

spreek met een andere ouder af dat jullie om de beurt elkaars kind meenemen. Oppas: als het structureel is, overweeg een buurmeisje of gastouder voor dat vaste half uurtje.

als het structureel is, overweeg een buurmeisje of gastouder voor dat vaste half uurtje. School: sommige scholen zijn coulant, vraag of je zoon eventueel bij de leerkracht of BSO mag wachten tot jij er bent.

Kortom, jij doet je best om het goed te doen, maar kies liever voor een oplossing waarbij beide kinderen veilig zijn. Zodat jij met een gerust hart op het schoolplein staat en je zoon in alle rust in je armen kunt sluiten!

