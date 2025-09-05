Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ruim helft ouders voelt stress vanwege het nieuwe schooljaar, dit kun je doen

Het nieuwe schooljaar is in volle gang en ouders sturen hun kinderen alweer volop met een nieuwe rugtas en vol broodtrommeltje richting school. Maar dat gaat niet altijd van een leien dakje en kan bij zowel ouders als kinderen stress veroorzaken. Uit nieuw onderzoek van Life360 blijkt dat meer dan de helft van de ouders (54 procent) stress ervaart bij het nieuwe schooljaar. We geven een tip die jou mogelijk kan helpen je stressniveau onder controle te houden.

Ouders doen zelf al een hele hoop om stress tegen te gaan, blijkt uit het onderzoek. Zo zorgt 37 procent ervoor dat het hele gezin vroeg in bed ligt en maakt 30 procent planningen en schema’s om alles in het gareel te houden.

Tip tegen stress bij nieuwe schooljaar

Veel ouders hebben dus eigen maniertjes om stress binnen de perken te houden. Maar gelukkig zijn er ook meer praktische hulpmiddelen, zoals de Parental Panic Hotline van Life360. Dat is een tijdelijk telefoonnummer waar ouders anoniem hun frustraties kunnen delen, bij wijze van een uitlaatklep. Daarnaast kunnen ouders een steuntje in de rug krijgen door middel van motiverende teksten óf tot rust komen met een meditatie. Bij die tak van ontspanning voor ouders is de app Calm dan weer betrokken.

78 procent van de ouders besteedt maar liefst één tot drie uur aan de voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Desondanks vergeten ouders nog weleens wat: de gymtas (47 procent) of het broodtrommeltje, bijvoorbeeld.

En voor 34 procent van de ouders is de reis naar school – als hun kind dat alleen doet – ook een bron van stress. Niet gek dus, dat een derde aangeeft weleens een instortmoment te hebben aan het begin van het nieuwe schooljaar. Om de stress iets te verlichten, kun je met de app Life360 een No Show Alert instellen. Deze functie waarschuwt ouders vanzelf als hun kinderen niet op de juiste plek zijn aangekomen.

Een belletje voor steun

Berber Broekstra, mediapedagoog bij Het Mediateam: „Digitale tools zoals Life360 kunnen ouders helpen om overzicht te houden in de hectiek van de eerste schoolweken. Dat geeft lucht in het afstemmen: wie is waar, wat moet wanneer? Maar niet alle ballen hoeven in de lucht te blijven. Juist in drukke tijden is het waardevol om vaste momenten te creëren waarin je echt even samen bent. Met jouw volledige aandacht. Laat ruimte om te ontladen, benoem emoties, erken ze en stel open vragen. Dat hoeft niet groots of perfect. Even niks doen tussen alle hectiek door, je kind laten vervelen en zelf ook een pauze nemen als zelfzorg – dat is óók organiseren.”

Heb jij wel behoefte aan steun, een uitlaatklep of een meditatie? Dan kun je de Parental Panic Hotline van Life360 en Calm bereiken via +318 54 01 57 44. Dat nummer is beschikbaar van 27 augustus tot 12 september 2025.

Licht aan het einde van de tunnel

Een goede om te onthouden is dat de stress niet eeuwig duurt. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat het voor ruim een derde van de gezinnen drie tot vijf dagen duurt tot de rust is wedergekeerd. „De stress omtrent het begin van het schooljaar houdt gelukkig niet al te lang aan”, vervolgt Broekstra. „En eerlijk is eerlijk: ouders vinden het vaak ook lekker als hun kinderen weer de deur uit zijn en er ruimte ontstaat voor hun eigen ritme en tijd!”

