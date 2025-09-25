Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Moet ik mijn dochter thuishouden van de bso?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Ingrid (38): „Moet ik mijn dochter thuishouden van de bso?”

Sofie schiet te hulp.

„Beste Sofie,

Mijn dochter van 6 gaat drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang (bso). Daar speelt ze met haar vriendjes en vriendinnetjes. Omdat het maar om een paar uurtjes gaat, is het voor haar goed te doen. We halen haar altijd moe, maar blij, op. Nu de herfstvakantie eraan komt, kijk ik op tegen de bso. Want in de vakantie is het anders. De dagen zijn ineens veel langer en haar vaste vriendjes zijn er vaak niet. Vaak zijn er alleen oudere kinderen, waardoor zij zich alleen voelt. Iedere ochtend is het strijd en regelmatig worden we gebeld dat ze verdrietig is en met niemand wil spelen. Dan halen we haar op. We hebben haar gevraagd waarom ze niet wil, maar ze zegt steeds dat het ‘saai’ is. Zelf vrij nemen of haar thuislaten is lastig, maar steeds eerder stoppen met werken om haar te halen is ook geen oplossing. Wat is wijsheid: doorzetten of thuislaten?“

Het antwoord

„Dat is een herkenbare vraag die wij vaker horen, Ingrid. Het is begrijpelijk dat je dochter moeite heeft met de bso in de vakantie. Tijdens de schoolweken zijn de bso-dagen korter en spelen kinderen met vertrouwde vriendjes. In de vakantie verandert dat: langere dagen en andere kinderen. Voor een 6-jarige kan dat overweldigend en eenzaam voelen, hoe sociaal ze normaal gesproken ook is.

Het is goed dat jullie haar gevoel serieus nemen en naar haar luisteren. Dat ze keer op keer verdrietig is, geeft aan dat het meer is dan ‘even wennen’. Tegelijkertijd is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met teleurstellingen en situaties die niet direct leuk zijn. Zo gaat het in de maatschappij nu eenmaal ook. Probeer de balans te vinden tussen je kind beschermen en het uit te dagen. Eigenlijk is dat de kern van opvoeden.

Wat kan helpen?

Bespreek de vakantie-bso vooraf . Vertel duidelijk hoe de dag eruitziet, wie er is, en wat ze kan verwachten. Voor jonge kinderen is voorspelbaarheid heel belangrijk.

. Vertel duidelijk hoe de dag eruitziet, wie er is, en wat ze kan verwachten. Voor jonge kinderen is voorspelbaarheid heel belangrijk. Maak kleine stapjes . Misschien hoeft ze niet meteen een hele dag te blijven, maar kan ze beginnen met een halve dag of een ochtend. Zo ervaart ze succesmomenten en bouwt ze vertrouwen op.

. Misschien hoeft ze niet meteen een hele dag te blijven, maar kan ze beginnen met een halve dag of een ochtend. Zo ervaart ze succesmomenten en bouwt ze vertrouwen op. Zoek bondgenoten . Vraag of er vriendjes uit haar klas ook in de vakantie naar dezelfde bso kunnen komen, al is het maar af en toe. Eén vertrouwd gezicht kan al verschil maken.

. Vraag of er vriendjes uit haar klas ook in de vakantie naar dezelfde bso kunnen komen, al is het maar af en toe. Eén vertrouwd gezicht kan al verschil maken. Stimuleer aansluiting bij activiteiten. Leidsters kunnen haar extra ondersteunen door haar actief te betrekken bij spel, of door creatieve, leeftijdsgerichte activiteiten aan te bieden. Je kunt dit bespreekbaar maken met de bso.

Het is geen kwestie van óf doorzetten óf volledig thuislaten, kijk naar een middenweg. Als jullie structureel merken dat ze echt niet kan aarden, dan kan (deels) vrij nemen in de vakantie rust geven. Voor haar en voor jullie. Maar tegelijkertijd is het goed om haar, in haalbare stapjes, te laten ervaren dat ze zich ook in nieuwe situaties kan redden. Dat geeft zelfvertrouwen voor de toekomst. Kortom: erken haar gevoelens, zoek samen naar oplossingen met de bso en bouw het langzaam op. Daarmee leert ze omgaan met uitdagingen, zonder dat het ten koste gaat van haar welzijn. Veel succes met het begeleiden van je dochter!”

