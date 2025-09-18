Opvoedvraag: ‘Ik heb het anonieme account van mijn dochter ontdekt, wat moet ik hiermee doen?’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als met een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Janneke (48): „Ik heb het anonieme account van mijn dochter ontdekt, wat moet ik hiermee doen?'”

„Beste Sofie,

Ik ben een alleenstaande moeder met een dochter van 14 jaar, Selma. Selma is een introvert meisje met altijd maar één beste vriendin. Vorige week zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Ik ontdekte het anonieme Insta-account van mijn dochter Selma. Op het account staan geen duidelijke foto’s van Selma, maar wel vage selfies met quotes over somberheid. Er staat bijvoorbeeld: ‘Soms voel ik me alsof niemand me echt ziet, en ik alleen maar doe alsof ik oké ben.’ Eronder staan hartjes van volgers die ze in het echte leven niet kent. Er staan ook wat grappige, onschuldige memes. Het account lijkt een soort uitlaatklep te zijn, een plek waar ze zich anders voordoet dan thuis of op haar officiële profiel.

Nu twijfel ik heel erg wat ik hiermee moet doen. Moet ik het negeren, omdat dit misschien gewoon een onschuldige manier is waarop mijn dochter zich uit? Of moet ik erover in gesprek gaan en daarmee het risico nemen dat Selma zich gecontroleerd voelt en nog meer geheimen gaat hebben? Of moet ik ingrijpen uit bezorgdheid dat de verkeerde mensen meekijken of dat de sombere posts een signaal zijn van iets groters?

Alvast bedankt voor je advies!“

Het antwoord

„Dat is schrikken voor je, Janneke. Je dochter lijkt online een heel leven te hebben waar jij geen weet van hebt. Veel jongeren gebruiken zo’n finsta (fake Instagram) of een anoniem account als uitlaatklep. Een plek waar ze gevoelens kwijt kunnen die ze op hun officiële profiel of in het echte leven niet durven te laten zien. Uit onderzoek blijkt dat vooral tienermeiden sociale media gebruiken om hun emoties te delen. Maar dat ze er ook kwetsbaarder van kunnen worden: sombere gevoelens kunnen juist versterken door de vergelijking met anderen of door negatieve reacties van onbekenden. Het is dus niet meteen reden tot paniek, maar ook niet iets om zomaar te negeren.

Ga het gesprek aan

Mijn belangrijkste tip is: ga het gesprek aan, maar doe dat rustig en nieuwsgierig. Dus niet controlerend of veroordelend (‘wat doe jij nou op Insta?!’), maar eerder vanuit zorg: „Hé, ik zag dat account en ik maakte me zorgen omdat sommige teksten best verdrietig klonken. Hoe voel je je eigenlijk?” Grote kans dat Selma eerst dichtklapt of zegt dat het ‘maar een grapje’ is. Laat dat oké zijn. Soms is één keer vragen niet genoeg, maar je geeft wel het signaal af: ik zie je, ik ben er voor je.

Verder kun je samen afspreken hoe ze veilig kan blijven online: check bijvoorbeeld haar volgerslijst, zet het account op privé en spreek af dat ze geen persoonlijke info deelt met onbekenden. Zo geef je haar de vrijheid om zich te uiten, maar bied je ook bescherming.

Het grotere plaatje

Houd ook je oog op het grotere plaatje: hoe gaat het met haar buiten Insta? Slaapt ze goed, ziet ze haar vriendin nog, doet ze haar schoolwerk een beetje? Blijven die dingen gewoon op orde, dan is dat een geruststelling. Maar merk je dat de somberheid groter wordt, dat ze zich terugtrekt of er echt ongelukkig uitziet, dan is het verstandig om even met de huisarts of een maatschappelijk werker (op school) te praten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vroeg signaleren en praten een groot verschil kan maken in hoe jongeren met hun gevoelens omgaan.

Kortom: niet negeren, niet in paniek raken, maar vooral praten. Het feit dat ze online schrijft dat ze zich soms niet gezien voelt, is eigenlijk een uitnodiging om offline meer contact te maken. Ik zou zeggen: pak die kans. Veel succes en geluk samen!”

