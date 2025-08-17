Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schermtijd-expert: ‘Waarom ik mijn kind wél schermtijd geef’

Terwijl veel ouders worstelen met schuldgevoelens over schermtijd, kiest mediacoach Lisanne Hagens bewust voor een andere aanpak. Als moeder van drie kinderen en gecertificeerd mediacoach, pleit zij voor ‘schermblij opvoeden’ in plaats van schermvrij.

„Het gaat niet om minder schermen, maar om slimmere keuzes rondom schermen”, legt Hagens uit. Metro schreef eerder dit jaar overigens over een oogarts die vindt dat veel schermgebruik bij jongvolwassenen leidt tot bijziendheid.

Van schuldgevoel naar bewuste keuze

„Ik herken het maar al te goed: die overweldigende momenten als jonge moeder waarbij je iPad je redder in nood werd. Mijn dochter keek naar Nijntje, terwijl ik even kon ademhalen. Maar daarna kwam het schuldgevoel. Was ik een slechte moeder? Deed ik haar tekort?

Na jaren van onderzoek en ervaring als mediacoach weet ik nu: schermvrij opvoeden is niet alleen onrealistisch, het is ook niet per se beter. Kinderen krijgen gemiddeld ruim 5000 uur schermtijd voordat ze 10 jaar worden. In plaats van daar tegen te vechten, kunnen we beter leren hoe we die uren waardevol maken. Wanneer je kiest om kinderen schermtijd te geven, is het belangrijk om naar meer te kijken dan alleen de minuten per dag.

Waarom ik bewust voor schermtijd kies

De nieuwe Nederlandse richtlijnen van juni 2025 bevestigen wat ik al jaren vertel: het draait niet alleen om tijdslimieten. Het gaat om kwaliteit, context en bewustwording. Toen mijn dochter van 5 laatst vroeg of we samen een nieuwe app konden uitproberen, zei ik ja. We ontdekten samen hoe het werkte, wat ze ervan leerde en wanneer het genoeg was. Ook nieuwe series of films kijken we vaak eerst even samen.

Onderzoek toont aan dat co-viewing de negatieve effecten kan verminderen en zelfs leervoordelen kan opleveren. Mijn kinderen leren niet alleen van wat ze zien, maar vooral van onze gesprekken erover. ‘Waarom deed dat personage zo?’ ‘Wat zou jij doen?’ Die momenten zijn goud waard.

Schermtijd en iets leren

Schermen zijn ook praktisch. We spelen soms een educatieve app om te oefenen met rekenen. Mijn dochter belt via videobellen met oma. Deze momenten vervangen geen echte interactie maar ze voegen er juist aan toe.

Niet elke schermmoment hoeft educatief te zijn, soms is ontspanning ook waardevol. Maar door erover na te denken, voorkom je dat schermen een automatisme worden. Praktisch betekent dit: geen schermen tijdens het eten of voor het slapen, content kijken die prikkelarm is en past bij de ontwikkelingsfase, samen apps uitproberen voordat kinderen ze alleen gebruiken, en regelmatig evalueren wat wel en niet werkt voor ons gezin.

Het resultaat: rust in plaats van strijd

Het mooiste resultaat? Geen dagelijkse onderhandelingen meer over schermtijd. Mijn kinderen weten wat de afspraken zijn en waarom. Ze leren zelf signalen herkennen wanneer het genoeg is geweest. Mijn dochter vraag nu soms: ‘Mag ik deze serie kijken of zitten daar teveel prikkels in??’ En ik? Ik geniet weer van die momenten waarop we samen op de bank naar een leuke serie kijken, zonder schuldgevoel.

Schermtijd hoeft geen vijand te zijn. Met de juiste aanpak wordt het een hulpmiddel dat gezinnen dichter bij elkaar brengt in plaats van uit elkaar drijft.

Lisanne Hagens is gecertificeerd mediacoach en oprichter van Cookies & Carrots. Ze helpt ouders en kinderopvangorganisaties bij het maken van bewuste keuzes rondom schermtijd en over te gaan op schermblij opvoeden. Als moeder van drie kinderen combineert ze persoonlijke ervaring met wetenschappelijke kennis over mediawijsheid en kinderontwikkeling.

