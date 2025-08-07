Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Als onze zoons (4 en 6) liggen te slapen in de camper, kunnen wij dan even naar de bar?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week gaat de vraag over kinderen alleen achterlaten in de camper.

Deze week een vraag van Nicolette (35): „Als onze zoons (4 en 6) liggen te slapen in de caravan, kunnen wij dan even naar de campingbar?”

„Dag Sofie,

Mijn man Ruan, mijn zoons (4 en 6) en ik zitten momenteel op een paradijselijke camping in Spanje. Het heeft alles wat je wil voor je gezin: zon, een zwembad met glijbanen, een strand met ondiep zeewater, een animatieteam, speeltuin en een bar voor volwassenen. Wij hebben een fijne tijd en onze zoons zijn de hele dag op pad op hun fiets en vriendjes. Wij genieten ervan om onze kinderen zo zien genieten. Maar wij zijn ook blij als ze weer op bed liggen. Dan zijn wij compleet uitgeblust en zijn we hard toe aan een wijntje aan de campingbar. We hoeven niet urenlang door te zakken, maar even een wijntje in een andere setting doet ons goed.

Gisteravond zijn we dat gaan doen, terwijl de kinderen in de camper lagen te slapen. Wij deden de camperdeur op slot en namen de babyfoon mee. Bij ieder geluid kregen we een melding en konden we op de camera onze kinderen in hun bedjes zien liggen. Eigenlijk zaten we er best relaxed bij. De campingbar is zo’n 100 meter van de camper en we hadden zicht op de camper. Toen wij de volgende ochtend aan onze campingburen vertelden wat we hadden gedaan, reageerden zij verontwaardigd. Zij vonden dit onverantwoord en herinnerden ons aan de Britse peuter Maddie, die uit haar hotelkamer was verdwenen. Ik voelde me een slechte moeder. Tegelijkertijd doet een wijntje aan de bar onze relatie goed en daar hebben de kinderen ook profijt van. Vind jij dit kunnen?

Ik hoor graag je advies!

Groetjes van Nicolette”

Het antwoord

„Dag Nicolette,

Jouw vakantie is herkenbaar voor veel gezinnen op vakantie: zoeken naar een balans tussen tijd en plezier met je gezin en tijd voor jezelf of samen met je partner. Het feit dat je dit dilemma deelt, laat in ieder geval zien dat je het ouderschap serieus neemt. Je denkt aan je kinderen en aan jezelf. Dat is ook wat goed ouderschap inhoudt: niet zwart-wit denken, maar balanceren.

Het is belangrijk om te weten dat adequaat reageren op je kind belangrijk is. Onderzoek toont aan dat het stresshormoon van baby’s verhoogd blijft als ze huilen en hun ouders niet komen, zelfs als de baby ‘leert doorslapen’. Ze lijken kalm, maar hun stress blijft aanwezig. Jouw kinderen sliepen rustig en jij had de babyfoon mee. Maar wat als er brand uitbreekt? Of je kind wakker wordt en in paniek naar buiten wil? De babyfoon signaleert niet alles. En binnen 100 meter kan veel gebeuren als je niet direct kunt handelen.

Maddie McCann

Ik snap dat de vergelijking met Maddie McCann snel wordt gemaakt, maar de situatie is niet helemaal vergelijkbaar. De situatie van Maddie (in een hotel met externe toegang, ouders in een restaurant, zonder babyfoon of zicht) was iets anders. Toch raakt het onze collectieve angst en herinnert het ons eraan dat dit soort misdrijven, hoe zeldzaam ook, helaas voorkomen.

Vanaf wanneer mag je je kind alleen thuis laten? Er zijn in Nederland geen wettelijke regels over de leeftijd waarop je een kind alleen thuis mag laten. Wel is er een wet die zegt dat het verboden is om een kind dat hulpbehoevend is alleen te laten. Dus zolang je kind nog niet (deels) voor zichzelf kan zorgen, mag je hem of haar eigenlijk niet alleen thuis laten.

Jullie zijn met de beste intenties en met goede voorzorgsmaatregelen naar de campingbar gegaan. Toch zou ik adviseren: wissel elkaar af als je even weg wil van de camper. Of zorg voor oppas. Vaak zijn er tienermeiden of -jongens op de camping die het leuk vinden om een centje bij te verdienen als oppas. Want hoe ontspannen jullie ook zaten, de kans is groot dat je niet direct paraat bent bij nood.

Leerervaring

Dus op je vraag of het onverantwoord is, zou ik zeggen: niet volledig roekeloos, maar wel risicovol. En nu je het deelt, kun je het ook als leerervaring zien, in plaats van dat je jezelf als slechte moeder bestempelt. Zie jezelf als reflectieve moeder. Daar hebben je kinderen het meeste aan. Hopelijk heb je wat aan mijn advies. Geniet nog van jullie vakantie, met verantwoordelijkheid én ontspanning.”

