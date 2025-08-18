Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Is je kinderen opvoeden moeilijker dan vroeger? ‘Elke generatie heeft zo zijn uitdagingen’

Net iets meer dan de helft (51 procent) van de ouders van nu, denkt dat opvoeden tegenwoordig moeilijker is dan vroeger. Digitale ontwikkelingen en social media spelen daarin een grote rol, maar ook de ongewenste meningen van buitenaf maken het lastig.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna tweeduizend ouders van kinderen tot 18 jaar. Zij maken deel uit van het Opiniepanel van de actualiteitenrubriek (radio en tv).

Opvoeden vroeger en nu

45 procent van de vaders en moeders denkt echter dat er bij opvoeden niet veel verschil is met vroeger. Iedere generatie heeft zo zijn uitdagingen, denken zij veelal. Over één ding is bijna iedereen het eens: het is er voor ouders in elk geval niet makkelijker op geworden.

Verschillende ouders merken op dat er tegenwoordig veel meer kennis is over opvoeden. Dat wordt zowel als een zegen als een vloek gezien. Iedereen wil het graag goed doen, en ouders stellen hoge eisen aan de opvoeding van hun kinderen. Vaak zien ze door de hoeveelheid informatie door de bomen het bos echter niet meer.

Meningen en hoge eisen

Hogere eisen, meer meningen en verslavende schermen. Die zaken maken opvoeden volgens de helft van de Nederlandse ouders lastiger dan de opvoeding van tien jaar geleden, ziet EenVandaag. Voor Metro sprak mediacoach Lisanne Hagens zich afgelopen week nog uit over schermtijd voor kinderen. Zij geeft haar kids die tijd juist wél.

Door alle uiteenlopende theorieën over opvoeden die de ronde doen, krijgen ouders ook sneller met kritiek te maken, denkt een deel. Een moeder die meedeed aan het onderzoek: „Iedereen heeft tegenwoordig wel een mening over hoe jij je kinderen moet opvoeden. Vroeger werd er naar mijn idee nauwelijks over gesproken. Nu zeggen mensen heel snel of iets goed is of niet.”

