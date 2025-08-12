Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grootschalig onderzoek: leeftijd en genen beïnvloeden geslacht baby en kans op alleen dochters

De kans op een jongen of meisje is theoretisch gezien 50-50. Toch lijken sommige gezinnen een ingebouwde voorkeur te hebben voor één geslacht, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral wie op latere leeftijd aan kinderen begint, heeft vaker kroost van hetzelfde geslacht.

Onderzoekers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health analyseerden gegevens van ruim 58.000 vrouwen uit de zogeheten Nurse’s Health Study (1956-2015). Ongeveer een derde van de gezinnen had alleen maar zoons of alleen maar dochters. Dat kwam vaker voor dan je zou verwachten als het echt puur toeval was.

Leeftijd en biologie spelen mee bij geslacht

De theorie over geslachtsbepaling is eigenlijk best simpel: het sperma van de man bevat ongeveer een gelijk aantal X- en Y- chromosomen. De spermacel die zich als eerste aandient bij de eicel bepaalt het geslacht: X is een meisje, Y een jongetje. Toch lijkt dat volgens dit onderzoek niet de enige beslissende factor te zijn.

Volgens de onderzoekers kan de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind een rol spelen. Met het ouder worden kan het vaginale milieu iets zuurder worden, wat X-dragend sperma mogelijk bevoordeelt. Ook veranderingen in de menstruatiecyclus met de jaren kunnen invloed hebben op welke spermacellen de meeste kans krijgen. De kans op een gezin met alleen maar dochters wordt hierdoor groter.

Daarnaast vonden de onderzoekers twee genvarianten die vaker voorkwamen bij gezinnen met alleen maar jongens of juist alleen maar meisjes. Wat die genen precies doen is nog onbekend, maar de overeenkomsten zouden het antwoord kunnen zijn op de vraag waarom sommige gezinnen alleen kinderen van één geslacht krijgen.



Een deel van de ouders blijkt ook een voorkeur te hebben voor het geslacht van hun baby, schreef Metro eerder.

Best gelezen artikelen van dit moment Hij nam me mee naar familiedag, waar hij me voorstelde als ‘een vriendin’

De Spaarrekening van Winnie: ‘Hoop tijdens mijn pensioen nog op vakantie te kunnen’

Datalek bevolkingsonderzoek nog groter: dit is er aan de hand en zo check je of je de dupe bent

Polyfamily, een meervoudig liefdesavontuur met ‘wie in welk bed’ volgens een strak schema

Italië woest om pizza-toeslag: ‘Anderhalve euro voor wat er niét op zit’

Niet iedereen overtuigd

Niet alle wetenschappers geloven de bevindingen. Australisch onderzoek onder de complete Zweedse bevolking (geboren na 1931) vond dan weer geen hard bewijs voor waarom gezinnen structureel één geslacht krijgen. Ook wordt erop gewezen dat de Amerikaanse studie vooral witte deelnemers uit de Verenidge Staten kende, waardoor het onduidelijk is of de resultaten wereldwijd gelden.

Het onderzoek is volgens auteur Jorge Chavarro „een eerste stap naar een biologische verklaring” voor het fenomeen. Maar voordat er zekerheid is over het hoe en waarom van gezinnen met alleen maar zoons of alleen maar dochters, is meer onderzoek nodig. Het liefst met grotere en gevarieerdere groepen, en met meer gegevens van vaders.



Ander onderzoek wees uit dat vaders met een dominant uiterlijk mogelijk vaker een jongen krijgen, meldde Metro.

Reacties