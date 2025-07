Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dagje dierentuin? Veel ouders onderschatten wat kinderen écht kosten

De zomervakantie staat voor de deur, en daarmee ook de hoge prijzen van campings en dagjes uit. Voor veel ouders komt dan een pijnlijk besef: kinderen zijn duurder dan ze vooraf dachten. Meer dan de helft van de ouders blijkt de kosten van het ouderschap te onderschatten. Dat heeft direct invloed op de keuzes die ze maken, zeker als het gaat om ontspanning en vrije tijd.

Het is niet voor niets dat steeds meer Nederlanders kiezen om de vakantie in eigen land door te brengen, wat dan weer een ‘staycation‘ wordt genoemd. Ook vorig jaar kozen veel mensen ervoor om thuis te blijven, puur vanwege de kosten.

Makkelijk is dit echter niet altijd. Zo’n thuisblijfvakantie vul je vaak in met dagjes weg. Maar hier is een fors prijskaartje aan verbonden. Uit onderzoek van Uit Met Kinderen onder 500 ouders van kinderen tot 13 jaar volgt de trieste conclusie dat veel ouders hun kinderen vaker mee uit zouden nemen als het betaalbaarder was.

Jongere ouders hebben beter inzicht

Opvallend is dat vaders de kosten iets realistischer inschatten dan moeders. Nog opmerkelijker is dat juist jongere ouders (16-29 jaar) beter lijken te begrijpen wat kinderen kosten dan ouders van in de 30 of 40.

„Jongere ouders hebben vaak minder te besteden, omdat ze nog aan het begin van hun carrière staan”, zegt René Dekker van Uitmetkinderen.nl. „Daardoor zijn ze bewuster bezig met de financiële gevolgen van kinderen. Daarnaast oriënteren ze zich veel online en wisselen ze ervaringen uit via social media, wat helpt om de kosten beter in te schatten.”

Dagjes uit? Alleen met korting

De financiële druk is merkbaar: ruim driekwart van de ouders onderneemt minder vaak iets leuks met de kinderen dan ze eigenlijk zouden willen. Vaak wordt een bezoek aan een pretpark of dierentuin alleen overwogen als er een kortingsactie is. Ook zegt de helft van de ouders dat ze hun kinderen vaker zouden verwennen als hun financiële situatie dat toeliet. Vier op de tien geven aan dat geldzorgen hun opvoedkeuzes regelmatig beïnvloeden, opvallend genoeg vooral onder jonge ouders, ondanks hun betere voorbereiding.

Kleine kosten, groot effect

Veel ouders verwachten hoge kosten voor luiers en kleding. Maar daar blijft het niet bij, waarschuwt Dekker. „Als je een dagje uitgaat, ben je er met alleen een entreekaartje meestal ook nog niet. Parkeerkosten, iets eten en drinken: het telt allemaal op.” Ook zwemles, sportclubs, traktaties op school, verjaardagen en extra boodschappen blijken flinke kostenposten waar ouders zich vaak op verkijken.

Toch hoeft een klein budget geen beperking te zijn voor leuke herinneringen. „De kinderboerderij, in de zomer naar een recreatieplas of een middag in een grote natuurspeeltuin kan net zo goed voor blije koppies zorgen. Juist die simpele dingen blijven kinderen vaak het langst bij.”

Vorige Volgende

Reacties