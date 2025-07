Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je geboortedag blijkt toch niks over je karakter te zeggen

Volgens het bekende kinderrijmpje Monday’s Child heeft de dag waarop je geboren bent invloed op je karakter. Zo zou een kind dat op woensdag wordt geboren ‘vol verdriet’ zijn, terwijl een kind van maandag ‘aantrekkelijk’ zou zijn.

Maar klopt daar iets van? Een nieuw onderzoek geeft een helder antwoord: nee, daar klopt eigenlijk helemaal niets van.

Populaire wijsheden onder de loep

In veel culturen wordt geloof gehecht aan het moment waarop je geboren bent. Denk aan het Chinese dierenriem, waarbij baby’s die in het Jaar van de Draak geboren worden als ‘gelukskinderen’ gelden. En in het Westen duikt al eeuwenlang het kinderrijmpje Monday’s Child op, dat beweert dat je geboortedag iets zegt over je karakter.

Psycholoog Sophie von Stumm besloot te onderzoeken of daar echt iets van klopt. Ze analyseerde de gegevens van ruim 2.200 Britse kinderen die in de jaren 90 zijn geboren en tussen hun vijfde en achttiende jaar regelmatig zijn gevolgd.

Woensdagskinderen hebben geen slechter karakter

De onderzoekers bekeken of de eigenschappen uit het rijmpje ook terugkwamen in het echte leven. Hebben maandagskinderen echt een aantrekkelijker karakter? Zijn woensdagskinderen vaker teruggetrokken of angstig? En zijn kinderen die op zaterdag zijn geboren werkelijk harder werkend?

Het antwoord dat Von Stumm vond is dat er geen enkel verband is. Kinderen van woensdag zijn niet treuriger, die van vrijdag niet vriendelijker, en zondagskinderen zijn niet opvallend wijzer of blijer. Wat je karakter vormt, heeft dus niets te maken met de dag waarop je geboren bent.

Waarom we dan toch in dit soort dingen geloven

Volgens von Stumm speelt cultuur en opvoeding wél een grote rol in het vormen van een kinds karakter. „Als ouders geloven dat hun kind speciaal is omdat het op een ‘geluksdag’ is geboren, kunnen ze daar onbewust hun opvoeding op aanpassen”, legt ze uit. Dat kan bijvoorbeeld verklaren waarom Chinese kinderen die in het Jaar van de Draak zijn geboren gemiddeld beter presteren: hun ouders investeren vaak nét iets meer in hun onderwijs.

Ook ouders in het Westen kunnen beïnvloed worden door culturele ideeën of onbewuste vooroordelen. Meisjesbaby’s worden volgens onderzoek vaak als ‘fijner’ of ‘gevoeliger’ beoordeeld dan jongetjes, ongeacht hun gedrag.

Opvoeden doe je samen

Wat dit onderzoek vooral laat zien is dat kinderen geen lege huls zijn die ouders moeten ‘vormen’. Al vanaf de geboorte geven baby’s signalen af, of ze gulzig drinken of juist langzaam, veel huilen of rustig zijn, en dat beïnvloedt de manier waarop ouders reageren. Opvoeden is dus altijd een wisselwerking tussen kind en ouder.

Kinderrijmpjes kunnen leuk zijn en helpen bij taalontwikkeling, benadrukt von Stumm. Maar laat je er niet te veel door leiden. De dag waarop je kind is geboren, zegt niets over hoe het in elkaar zit of hoe het zich zal ontwikkelen. „Wie we worden, hangt af van veel complexere factoren”, zegt von Stumm. „Maar in elk geval niet van de dag waarop je ter wereld komt.”

