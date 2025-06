Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zzp-vaders massaal blij met vrijheid: ‘Kon overal bij zijn in de eerste maanden’

Geen baas die bepaalt of je naar de ouderavond mag of dat je erbij kunt zijn als je kind afzwemt. Steeds meer zelfstandig werkende vaders zeggen dat ze juist dankzij hun ondernemerschap écht betrokken kunnen zijn bij het leven van hun kinderen. En dat maakt hen gelukkig.

Dat blijkt uit een onderzoek van zzp-bank Knab, uitgevoerd onder vijfhonderd zelfstandig werkende vaders in aanloop naar Vaderdag.

Zzp-vaders blij met de band met hun kind

Drie op de vier vaders (75 procent) vinden dat het ondernemerschap een positieve invloed heeft (gehad) op de band met hun kind. De reden? Tijd, tijd en nog eens tijd. Zelf kunnen bepalen wanneer ze werken en vaker overdag thuis zijn. Van schoolplein tot lunchtafel: het ondernemerschap geeft hen grip op de momenten die ertoe doen.

In het onderzoek vertellen vaders dat ze hun kinderen vaker kunnen brengen en halen, erbij zijn op studiedagen en zelfs samen kunnen lunchen op woensdag. „Ik kon overal bij zijn in die eerste maanden”, zegt een horeca-zzp’er. „Door ’s avonds te werken was ik overdag gewoon thuis.”

😶 Klanten wachten niet Niet elke ondernemer is dolblij. Een kwart van de ondervraagde vaders ziet ook de keerzijde. Zij noemen stress, lange werkdagen en het gevoel continu ‘aan’ te moeten staan. In sommige gevallen kwam de band met hun kind daardoor juist onder druk te staan. Klanten wachten niet. En vrije dagen betekent geen inkomen.

Ondernemerschap als voorbeeld

Blij of niet blij: het overgrote deel van de vaders (92 procent) is trots dat ze hun kinderen het ondernemerschap als voorbeeld kunnen meegeven. Niet alleen vanwege het succes, maar ook vanwege de waarden: vrijheid, initiatief, je eigen pad kiezen. „Ze leren dat je geen loonslaaf hoeft te zijn”, aldus een zzp’er in de bouw.

Kinderen maken niet alleen je hart zachter, maar ook je financiële blik scherper. Voor ruim een derde (36 procent) van de vaders was het krijgen van kinderen een reden om hun vangnet beter te regelen. Denk aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen. Zeven op de tien heeft iets geregeld voor als ze tijdelijk niet kunnen werken.

Minder afhankelijk van kinderopvang

Ruim de helft (52 procent) van de vaders met jonge kinderen zegt dankzij hun flexibele schema minder afhankelijk te zijn van kinderopvang. Zelf de tijd indelen helpt bij ophalen, lunchen of inspringen op een studiedag.

Toch zegt 27 procent dat ze juist méér opvang zouden willen, maar vastlopen door volle groepen of opvang die niet is afgestemd op flexibele werktijden.

Combineren werk en gezin stuk makkelijker als zpp’er

Vaders die eerder in loondienst werkten, zijn duidelijk: 83 procent vindt het combineren van werk en gezin als ondernemer een stuk makkelijker. En 63 procent voelt zich nu meer betrokken bij de opvoeding. „Ik verdien in 3,5 maand wat ik in loondienst in acht maanden deed. En ik breng mijn dochter elke dag zelf naar speciaal onderwijs. Onbetaalbaar”, zegt een zzp’er in de ICT. Toch missen veel vaders wel de financiële rust van de loondienst. Meer dan de helft (56 procent) zegt dat ze toen meer zekerheid voelden.

Of hun kinderen ook ondernemer moeten worden? De meeste vaders (84 procent) zeggen: alleen als het kind dat zelf wil. Slechts 1 procent raadt loondienst actief aan en dan vooral vanwege de zekerheid, of eigenlijk de onzekerheid.

