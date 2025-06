Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (13) krijgt maandelijks 50 euro zakgeld, maar zijn vrienden krijgen meer. Geven wij te weinig?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Nelleke (49): „Mijn zoon (13) krijgt maandelijks 50 euro zakgeld, maar zijn vrienden krijgen meer. Geven wij te weinig?”

Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (13) krijgt maandelijks 50 euro zakgeld, maar zijn vrienden krijgen meer. Geven wij te weinig?’

„Beste Sofie,

Mijn man en ik zitten met een dilemma over zakgeld voor onze zoon. Sinds onze zoon 6 jaar is, geven wij hem al een klein beetje zakgeld. Ons doel was om hem al vroeg bewust te maken van de waarde van geld. We begonnen met een euro per week en bouwden dat ieder jaar iets op. Inmiddels is hij 13 en krijgt hij 50 euro per maand. Een stevig bedrag voor die leeftijd lijkt me, maar hij moet hier ook wel alles van betalen. Het is inclusief kleedgeld. Onze zoon klaagt nu dat hij er niet van kan rondkomen. Hij houdt van merkkleding en vindt dat hij te lang moet sparen voor sneakers die hij heel graag wil hebben. Veel van zijn vrienden krijgen maandelijks een hoger bedrag, zijn beste vriend krijgt zelfs 100 euro zakgeld. Zijn wij gierig? Of moeten wij ons niet laten beïnvloeden door anderen en moet hij maar leren om te sparen?

Liefs,

Een vrijgevige moeder“

Het antwoord

„Wat een herkenbaar dilemma, zakgeld is een onderwerp waar wij op de redactie veel vragen over krijgen. Geld, status, groepsdruk en opvoeden, het komt allemaal samen in dit dilemma. Waar doe je goed aan?

💬 50 euro is écht geen gek bedrag

Jullie geven je zoon 50 euro per maand, inclusief kleedgeld. Volgens het Nibud (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is dat voor een kind van 13 jaar een redelijk tot royaal bedrag. Gemiddeld krijgen 13-jarigen zo’n 20–25 euro zakgeld per maand, en kleedgeld komt daar vaak pas bij rond 15 jaar. Jullie lopen dus eerder vóór dan achter op de rest.

👟 Puber + merkkleding = strijd

Dan die dure sneakers die hij per se wil hebben. Pubers willen erbij horen en kleding speelt daarin een grote rol. Merkkleding = status = veiligheid in de groep. Dat je zoon daar gevoelig voor is, is volkomen normaal. Het heeft zelfs een naam: peergroup conformiteit. Zijn wens om erbij te horen is psychologisch gezond, maar dat betekent nog niet dat jij die voor de kosten van die dure Balenciaga-sneakers moet opdraaien.

💸 Dus wat nu?

Je zou dit dilemma als kans kunnen zien om hem te leren omgaan met geld. Laat hem bijvoorbeeld:

Een budgetplan maken (wat kost kleding, wat spaart hij, wat is realistisch?);

Bijverdienen met een bijbaantje als hij meer wil dan zijn budget toelaat, denk aan een krantenwijk;

Of leren kiezen: langer sparen voor die dure schoenen, twee paar betaalbare schoenen of gewoon langer sparen en niet alles opmaken?

Door hem zelf de keuzes te laten maken, leert hij de waarde van geld op een betere manier kennen dan wanneer jij alles voor hem oplost.

💡 Tip: stel samen regels op

Ga ook met hem in gesprek en leg hem uit waarom jullie dit bedrag aanhouden. Vraag hem wat hij lastig vindt. Misschien blijkt dat hij vooral worstelt met plannen, niet per se met het bedrag zelf. Maak samen afspraken. Bijvoorbeeld: als hij zelf 50 euro spaart, leggen jullie de andere 50 bij voor die ene dure aankoop. Zo geef je hem én verantwoordelijkheid én help je hem eenmalig een beetje.

📚 Ter inspiratie

Het Nibud heeft een handige gids over zakgeld en kleedgeld, waarin je ook een tabel vindt met gemiddelde bedragen per leeftijd. Dat kan helpen om zijn (en jouw) verwachtingen wat bij te stellen.

Leeftijd Zakgeldbedrag (per week) in € 6 jaar 1,20 tot 2,30 7 jaar 1,40 tot 2,30 8 jaar 1,90 tot 2,80 9 jaar 2,30 tot 2,90 10 jaar 2,30 tot 2,80 11 jaar 2,30 tot 3,50 12 jaar 2,60 tot 4,70

Leeftijd Zakgeldbedrag (per maand) in € 12 jaar 20 tot 22 13 jaar 20 tot 25 14 jaar 25 tot 32 15 jaar 25 tot 35 16 jaar 25 tot 43 17 jaar 25 tot 40 18 jaar 40 tot 50

Tot slot

Besef dus dat jullie niet gierig zijn. Jullie zijn ouders die bewust opvoeden, ook als het over geld gaat. En dat is misschien wel het grootste goed dat je je puber kunt meegeven. Op de lange termijn is hij daar meer mee gebaat dan met nog een paar hippe sneakers. Veel succes met het begeleiden van jullie zoon.”

