Opvoedvraag: ‘Ik wil mijn peuter (3) deze zomer meenemen naar festivals, is dat te doen?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Janneke (29): „Ik wil mijn peuter (3) deze zomer meenemen naar festivals, is dat te doen?”

Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Ik wil mijn peuter deze zomer meenemen naar festivals’

„Dag Sofie,

Ik ben Janneke, 29 jaar, moeder van een koddige peuter van 3 én… ik ben mijn wilde haren nog niet helemaal verloren. Dat wil zeggen: ik sta te popelen om deze zomer festivals te bezoeken, als vanouds. Alleen is er vanaf nu een groot verschil; ik ben van plan mijn peuter mee te nemen. Het zal dus geen seks, drugs en rock and roll zijn, maar ik zal rekening houden met het ritme, het gehoor en de slaapjes van mijn mijn peuter. Ik ben dan ook niet van plan om naar echte raveparty’s te gaan, maar naar kindvriendelijke festivals zoals De Parade en Where the Sheep Sleep. Mijn peuter houdt van buiten zijn, dansen op muziek en op avontuur gaan. Ik denk dat hij die festivals fantastisch gaat vinden. En zo niet, dan pas ik me aan en dan rijden we weer naar huis. Denk jij dat ik het te veel romantiseer? Of denk jij dat festivals een onvergetelijke ervaring kunnen zijn voor kids?

Een dansende groet,

Janneke”

Het antwoord

„Wat een leuke vraag, Janneke! En wat goed dat je er zo bewust en met oog voor je peuter over nadenkt. Je klinkt als een betrokken moeder die haar eigen passie voor een festival niet wil opgeven, maar tegelijkertijd het welzijn van haar peuter vooropstelt. En dat is volgens mij precies de kern van modern ouderschap: zoeken naar de balans tussen wie jij bent als mens en als moeder.

Positieve bijdrage

Uit onderzoek blijkt dat festivals bijwonen met jonge kinderen juist positief kan bijdragen aan het gezinsleven en het welzijn van zowel ouders als kinderen. De onderzoekers keken naar gezinnen die samen naar festivals gingen, en wat dat deed met hun welzijn. De drie belangrijkste bevindingen zijn:

Versterkt gezinsbanden : samen naar een festival gaan bleek een waardevolle ervaring voor het hele gezin. Het versterkt de emotionele connectie tussen ouder en kind, juist omdat je samen buiten de dagelijkse routine bent.

: samen naar een festival gaan bleek een waardevolle ervaring voor het hele gezin. Het versterkt de emotionele connectie tussen ouder en kind, juist omdat je samen buiten de dagelijkse routine bent. Ontspanning: ouders én kinderen rapporteerden een hogere mate van geluk en ontspanning tijdens het festivalbezoek. Vooral wanneer het festival kindvriendelijke elementen bevatte.

ouders én kinderen rapporteerden een hogere mate van geluk en ontspanning tijdens het festivalbezoek. Vooral wanneer het festival kindvriendelijke elementen bevatte. Beïnvloedt festivalervaring positief: in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten (stress, drukte, slaaptekort), gaf een meerderheid van de ouders aan dat het festival juist leuker en betekenisvoller werd mét kinderen, mits het goed werd voorbereid en kindgericht was.

Meeneemlijst

Mocht je besluiten om te gaan, dan zijn er wel een aantal dingen die je peuter nodig heeft. Denk aan:

Oorkappen of speciale kinder-oordoppen tegen gehoorschade;

Voldoende rustmomenten en een veilige plek waar hij zich even kan terugtrekken (een tentje, kinderwagen, doek);

Genoeg eten, drinken, luierspullen, etc.;

En de bereidheid om naar huis te gaan als het niet werkt. En die heb jij al.

Is het romantiseren?

Misschien een beetje, maar dat hoeft helemaal niet slecht te zijn. We romantiseren ook hoe leuk een dagje strand kan zijn, totdat er zand in onze boterhammen zit en we verbrand zijn. Dat hoort erbij. Zolang je blijft afstemmen op je kind, flexibel bent in je plannen en het plezier vooropzet, kan een kindvriendelijk festival juist een gave herinnering voor jullie allebei worden.

Kindvriendelijke festivals

Zoals je zelf al zegt, doe je er jezelf en je peuter er het grootste plezier mee als je naar een festival gaat dat geschikt is voor kinderen. Hieronder een rijtje van kindvriendelijke festivals:

Foodfestival TREK: 5 t/m 9 juni 2025, Utrecht, 27 t/m 29 juni 2025, ‘s-Hertogenbosch, 4 t/m 6 juli 2025, Amsterdam, 29 aug t/m 31 augustus 2025, Den Haag, 5 t/m 7 sept 2025, Utrecht

Lepeltje Lepeltje: 6 juni t/m 9 juni 2025, Amsterdam en Amersfoort, 27 juni t/m 29 juni 2025, Utrecht

28 augustus t/m 31 augustus 2025, Amersfoort Lokaal

28 augustus t/m 31 augustus 2025, Amersfoort Lokaal De Parade: 20 juni t/m 29 juni 2025, Rotterdam, 4 juli t/m 20 juli 2025, Den Haag, 15 aug t/m 31 aug 2025, Utrecht, 25 juli t/m 10 augustus 2025, Amsterdam

Funky Festival: 27 juni t/m 29 juni 2025, Weesp

De Sprookjestuinen: 8 en 9 juni 2025, Dwingeloo, 8 en 9 juni 2025, Diever, 12 en 13 juli 2025, Havelte

12 en 13 juli 2025, Uffelte

12 en 13 juli 2025, Uffelte Cabrio Kids Festival: zondag 22 juni 2025 in Soest

Doen?

Het belangrijkste is dat je doet wat goed voelt, maar met de juiste voorbereiding en mentaliteit, zou je het zeker eens kunnen proberen. Begin met een kleinschalig, kindvriendelijk festival, houd je verwachtingen realistisch en zorg dat je kunt afwijken van je plannen als het niet toch werkt. Dan is het geen romantiseren, maar juist lekker op avontuur gaan samen. En hoe mooi is het als jij je peuter nu al laat kennismaken met muziek, natuur, dans en samenzijn? Veel plezier en vergeet vooral je zonnebrand, bellenblaas en picknickkleed niet!”

