Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Onze kinderen (7 en 9) mogen vanwege de kosten alleen nog douchen na het sporten, is dit zielig?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Hein (39): „Onze kinderen (7 en 9) mogen vanwege de kosten alleen nog douchen na het sporten, is dit zielig?”

Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Onze kinderen (7 en 9) mogen vanwege de kosten alleen nog douchen na het sporten, is dit zielig?’

,,Lieve Sofie,

We hebben besloten dat onze dochter (9) en zoon (7) alleen nog mogen douchen na het sporten of als ze écht vies zijn. Dat komt neer op een á twee keer op week douchen. Niet meer puur voor de ontspanning. Dat scheelt enorm in de kosten. Als ze gewoon naar school zijn geweest, worden ze niet vies. Ze zweten nog niet en kinderlijfjes worden nu eenmaal niet snel vies. Tenzij ze hebben gesport, in de modder hebben gespeeld of vies zijn van het eten, maar dat laatste kun je vaak met een washandje schoonvegen. Maar nu horen wij familie zeggen dat het ‘zielig’ is en dat de kinderen recht hebben op dagelijks douchen. Zelf vinden onze kinderen het prima om wat minder te douchen. Hoeveel is eigenlijk écht nodig?

Liefs,

Een propere vader“

Het antwoord

„Wat goed dat je deze vraag stelt en dat je zo bewust met het milieu omgaat. Met deze hoge energieprijzen is het logisch dat je kritisch te kijkt hoe je kunt besparen in het huishouden, waaronder op het waterverbruik.

Hoe vaak moet een kind douchen?

Volgens drs. Leenarts is het voor kinderen helemaal niet nodig om elke dag te douchen. Jonge kinderen, zoals jouw dochter van 9 en zoon van 7, zweten nog weinig en hebben nog geen actieve zweetklieren zoals pubers dat hebben. Op J/M Ouders zegt dermatoloog Leenarts:

„Om de dag is voldoende, behalve wanneer je kind uit een sportles komt of lekker vies is geworden tijdens het buitenspelen. In de zomer kan een extra douchebeurt ook geen kwaad, maar pas op met (te veel) zeep. Gezien de leeftijd kunnen kinderen heel goed zelf douchen, maar het is nog steeds belangrijk om de juiste hygiëneroutines aan te leren.”

Jullie aanpak, douchen als het nodig is, bijvoorbeeld na het sporten of modderspelen, sluit hier dus prima op aan.

Is het zielig als je kind niet iedere dag doucht?

Onze huidige standaard van dagelijkse hygiëne is deels cultureel bepaald, maar niet medisch noodzakelijk. Veel volwassenen douchen dagelijks uit gewoonte of comfort, maar dat wil niet zeggen dat het ook nodig of gezond is voor kinderen. In tegendeel zelfs: te vaak wassen met zeep kan de huid van kinderen juist uitdrogen of irriteren, blijkt uit onderzoek van Marjolein Leenarts. Zij ondervroeg

1021 mannen en vrouwen, waarvan 68 procent aangaf zijn kind dagelijks te wassen. Maar elke dag wassen is volgens Leenarts helemaal niet zo goed voor de huid. „Door watercontact droogt de huid namelijk uit. Dit klinkt tegenstrijdig, maar na een bad of douche verdampt het water en trekt het vocht mee uit de huid. En zeker in de winter krijgen mensen hier snel last van, omdat de huid dan al extra te lijden heeft door weer en wind. Een dagelijkse douche is voor veel kinderen en volwassenen een gewoonte. Maar voor je huid is ouderwets met een washandje aan de wastafel een stuk beter.”

Wat zijn de kosten?

Volgens Milieu Centraal kost één douchebeurt gemiddeld 60 liter warm water. Als een gezin van vier dagelijks doucht, gaat dat hard. Door alleen te douchen als het nodig is, kun je letterlijk honderden euro’s per jaar besparen.

Conclusie

Je leert je kinderen dat water en energie niet vanzelfsprekend zijn, zonder dat hun hygiëne daaronder lijdt. Zolang ze zichzelf goed wassen op de plekken die snel vies worden (zoals gezicht, handen, oksels, voeten en schaamstreek) en jullie een ‘grote schoonmaak’ inplannen wanneer nodig, is dat helemaal prima. Het is niet zielig, het is juist bewust opvoeden. Laat je niet gek maken en ik wens je kinderen veel sport- en modderplezier!”

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Benieuwd naar meer antwoorden op vragen over opvoeding? In deze stukken geven we ook advies:

Sannes 16-jarige zoon kwam thuis met het nieuws dat hij een meisje, ook 16 jaar oud, zwanger heeft gemaakt. Wat nu?

Rolien wil graag weer eens op date met haar man, maar de oppas heeft afgezegd. Kan zij haar dreumes en peuter alleen thuislaten?

Jack (7), de zoon van Emma, heeft vaak geen zin om naar een feestje te gaan als hij uitgenodigd wordt. Moet ze hem dwingen toch te gaan?

Wat als je volwassen kind niet helpt in het huishouden? Je moet toch samen de boel runnen én je kinderen wat verantwoordelijkheid bijbrengen. Hoe doe je dat?

Vorige Volgende

Reacties