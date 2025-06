Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kinderen spelen tegenwoordig liever binnen dan buiten: ‘Er is toch niemand van mijn leeftijd op straat’

Even voetballen, skeeleren of gewoon rondhangen op het plein? Voor veel kinderen en jongeren is dat allang niet meer vanzelfsprekend. Slechts één op de drie (29 procent) is bijna elke dag buiten om te spelen, bewegen of ontspannen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van UNICEF Nederland.

Terwijl de meeste kinderen nog wel wekelijks naar buiten gaan, groeit het aantal dat liever binnen blijft. En dat is niet omdat ze niet mógen, maar omdat binnen vaak simpelweg aantrekkelijker is.

Kinderen spelen liever binnen dan buiten

Veel kinderen die weinig buiten komen, doen dat uit vrije wil. Ze geven aan liever te gamen, tv te kijken of op hun telefoon te zitten. „Niemand wil iets behalve gamen”, zegt een deelnemer. En als er dan wél tijd en ruimte is om naar buiten te gaan, blijkt dat lang niet altijd aantrekkelijk genoeg.

Zo zegt een kind uit Oost-Nederland: „Er is geen goed kunstgrasveld hier.” Een ander: „Ik kan wel naar buiten, maar in mijn wijk wonen vooral ouderen. Er zijn geen kinderen van mijn leeftijd om mee te spelen.”

Buitenspelen is geen luxe, het is een kinderrecht.

UNICEF ziet deze trend als zorgwekkend. In Oost-Nederland zegt 71 procent van de kinderen liever binnen te zijn. Landelijk ligt dat op 63 procent.

‘Dat is geen keuze, dat is een gemis’

„Buitenspelen is geen luxe, het is een kinderrecht”, stelt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. „Als kinderen zeggen dat ze binnen blijven omdat er buiten niks of niemand is, dan is dat geen bewuste keuze. Dat is een gemis.”

Volgens Laszlo moeten gemeenten en volwassenen beter kijken naar de buitenwereld door de ogen van jongeren. „Voor kinderen is de straat wat de woonkamer voor volwassenen is: een plek om te chillen, vrienden te zien en energie kwijt te kunnen. Als we die ruimte niet goed inrichten, raken we iets fundamenteels kwijt.”

Buitenruimte moet aantrekkelijker voor kinderen

Wat kinderen willen? Dat verschilt flink. Meisjes geven vaker de voorkeur aan zitplekken zoals bankjes (61 procent tegenover 48 procent van de jongens), terwijl jongens vaker sportplekken belangrijk vinden (58 procent tegenover 39 procent van de meisjes). Wifi en beschutting tegen zon en regen staan ook hoog op het verlanglijstje, bij álle jongeren.

94 procent van de kinderen heeft nog nooit met de gemeente gepraat over speelplekken. Eén op de drie wil dat wel doen, vooral kinderen van 10 en 11 jaar oud.

Kansen voor de gemeenten

Laszlo ziet hier een duidelijke kans voor gemeenten. „Kinderen weten zelf het beste wat werkt in hun buurt. Als je ze serieus betrekt, krijg je betere buitenruimtes én geef je ze een stem in hun leefomgeving.”

Daarbij is het belangrijk dat die ruimtes zo divers mogelijk worden ingericht. „Niet elk kind wil hetzelfde. Dus heb je verschillende plekken nodig: voor jong en oud, voor sport en rust, voor jongens en meisjes. Alleen dan krijgen kinderen het hele jaar door de kans om echt naar buiten te gaan.”

