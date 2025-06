Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Is dit hét moment om kinderen te krijgen? Deze politiek journalist vindt van wél

Je zou het door alle nieuwsberichten misschien niet zeggen, maar volgens sommige experts is er nog nooit zo’n goed moment geweest om aan kinderen te beginnen als nu. Terwijl wereldwijd en ook in Nederland het aantal geboortes daalt, pleit politiek journalist Simon van Teutem in het radioprogramma Villa VdB juist voor optimisme.

Dinsdag verscheen een rapport van de Verenigde Naties. Daarin staat dat steeds minder mensen voor het ouderschap kiezen. De redenen? Financiële onzekerheid, woningnood en zorgen over het klimaat. Toch denkt Van Teutem dat we ons misschien wel iets té veel laten leiden door doemscenario’s.

Nederland is veiliger, gezonder en rijker dan ooit

Waar veel mensen in zijn omgeving twijfelen of het wel verantwoord is om in deze tijd kinderen op de wereld te zetten, besloot Van Teutem zelf in de cijfers te duiken. En wat blijkt? Nederland is veiliger, gezonder en rijker dan ooit.

„Rond de Tweede Wereldoorlog overleed één op de tien kinderen vóór hun 5e verjaardag”, vertelt hij in het radioprogramma. „Nu is dat nog maar één op de 250.” Volgens hem laat dat zien hoe sterk de gezondheidszorg en levensomstandigheden zijn verbeterd.

Ook op andere vlakken vooruitgang

Ook op andere fronten is Nederland erop vooruit gegaan. „In de jaren tachtig leefde de helft van ons land van minder dan dertig dollar per dag”, zegt Van Teutem. „Nu is dat minder dan 10 procent.” En dat is niet het enige: de lucht is schoner, het verkeer veiliger en ook op sociaal vlak zijn er stappen gezet.

Volgens Van Teutem krijgen we dat soort positieve ontwikkelingen alleen minder vaak mee. „Het haalt het nieuws niet, omdat goed nieuws vaak geen nieuws is.”

Toch worden er minder kinderen geboren

Toch blijft het geboortecijfer dalen. Dat is opvallend, want volgens Van Teutem zitten we juist in een uitzonderlijk comfortabele positie. „We denken vaak dat het slecht gaat, maar vergeleken met de rest van de wereld leven we in enorme luxe. Misschien is het tijd dat we dat iets vaker beseffen, zeker als het gaat om het nemen van zulke belangrijke beslissingen als het krijgen van kinderen.”

