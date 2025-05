Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (16) heeft een meisje (16) zwanger gemaakt, hoe ga ik hiermee om?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week gaat de vraag over een puberzoon die zijn vriendin zwanger heeft gemaakt.

„Beste Sofie,

Ik ben Sanne (45) en heb een man (45), zoon (16) en dochter (13). Wij zijn een gelukkig gezin met een leuk huis, beiden een baan en met de kinderen loopt alles soepel. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken, totdat ik vorige week de schrik van mijn leven kreeg. Mijn zoon bleek een meisje (16) zwanger te hebben gemaakt. Ze hebben net drie maanden verkering. Wij zijn thuis heel open en hebben hem ook meermaals seksuele voorlichting gegeven. Naar mijn weten slikte zij de pil en gebruikten ze condooms, maar blijkbaar is het toch misgegaan. Hoe het is gebeurd, is me een raadsel en dat komt later wel weer. Ik wil me nu focussen op het nu en de toekomst. Zijn vriendin wil de baby namelijk houden. Zij wil absoluut geen abortus en haar ouders hebben aangegeven om hen op te vangen totdat ze een huis hebben gevonden. Mijn zoon is zich doodgeschrokken, maar zal ermee moeten dealen dat zij de baby wil houden. Gelukkig is hij een verantwoordelijke jongen en ik vertrouw erop dat hij zijn verantwoordelijkheden zal nemen, maar tegelijkertijd is hij nog een kind. Ik had het hem en onszelf anders voorgesteld. Ik zit zelf met mijn handen in het haar en vind het lastig om in deze periode ruimte te vinden om hem te steunen. Hoe ga ik hiermee om? En hoe bereid ik hem voor op de toekomst?

Liefs,

Een lijkbleke moeder“

Het antwoord van Sofie

„Beste Sanne,

Wat een ongelooflijke rollercoaster moet dit voor jullie zijn. 45 en oma worden, terwijl je zoon nog volop aan het puberen is, dat is vast niet hoe je het voor je zag. Laat ik beginnen met dat jouw reactie heel liefdevol en betrokken is en dat is al goud waard. Je wilt achter je zoon blijven staan, ook al weet je nu nog niet precies hoe. Want het is nogal wat, je zoon is pas 16. Op die leeftijd ben je zelf nog volop aan het ontwikkelen, en nu wordt hij ineens vader. Dat is niet niks, voor niemand in dit geval.

Uit verschillende onderzoeken blijkt hoe cruciaal ouderlijke steun is in stressvolle of levensveranderende situaties, zoals een onverwachte tienerzwangerschap. Emotionele steun van ouders is een van de belangrijkste beschermende factoren voor jonge vaders en moeders. Het vermindert de kans op schooluitval, depressie en relatieproblemen en vergroot de kans dat jongeren verantwoordelijkheid nemen voor hun rol als ouder. Je bent dus op de goede weg.

Wat kun je doen?

Blijf naast hem staan, niet tegenover hem

Je zoon heeft je nu harder nodig dan ooit. Hij voelt zich misschien schuldig, machteloos en onzeker. Hij is inderdaad nog jong, maar wat fijn dat je hem als verantwoordelijk omschrijft. Blijf hem het vertrouwen geven dat hij deze situatie aan kan, met jullie steun. Blijf hem vragen hoe hij zich voelt, wat zijn zorgen zijn en wat hij nodig heeft. Dat gesprek hoeft geen beladen gesprek te zijn, het is iets dat je in kleine stukjes voert, steeds opnieuw. Wees ook eerlijk over jouw emoties zonder hem ermee te belasten. Zeg bijvoorbeeld: ,,Ik schrik hier enorm van en ik zoek ook nog even naar een manier om ermee om te gaan, maar weet dat ik er voor je ben. Ook als ik even moet slikken.”

Je zoon heeft je nu harder nodig dan ooit. Hij voelt zich misschien schuldig, machteloos en onzeker. Hij is inderdaad nog jong, maar wat fijn dat je hem als verantwoordelijk omschrijft. Blijf hem het vertrouwen geven dat hij deze situatie aan kan, met jullie steun. Blijf hem vragen hoe hij zich voelt, wat zijn zorgen zijn en wat hij nodig heeft. Dat gesprek hoeft geen beladen gesprek te zijn, het is iets dat je in kleine stukjes voert, steeds opnieuw. Wees ook eerlijk over jouw emoties zonder hem ermee te belasten. Zeg bijvoorbeeld: ,,Ik schrik hier enorm van en ik zoek ook nog even naar een manier om ermee om te gaan, maar weet dat ik er voor je ben. Ook als ik even moet slikken.” Zoek balans tussen je rol als moeder en als (toekomstig) oma

Je hebt vooral veel verdriet om wat er níét is: zijn jeugd, jullie rust en toekomstplannen. Sta jezelf toe om dat te voelen. Tegelijkertijd komt er straks een nieuw leven, waar jij deel van zult uitmaken als oma, maar ook als klankbord en veilige haven voor je zoon. Jouw rol als moeder verandert, maar verdwijnt niet. Misschien wordt die zelfs nog waardevoller. En misschien ga je je de komende negen maanden zelfs nog verheugen op de komst van de kleine telg.

Je hebt vooral veel verdriet om wat er níét is: zijn jeugd, jullie rust en toekomstplannen. Sta jezelf toe om dat te voelen. Tegelijkertijd komt er straks een nieuw leven, waar jij deel van zult uitmaken als oma, maar ook als klankbord en veilige haven voor je zoon. Jouw rol als moeder verandert, maar verdwijnt niet. Misschien wordt die zelfs nog waardevoller. En misschien ga je je de komende negen maanden zelfs nog verheugen op de komst van de kleine telg. Praat samen over wat het vaderschap gaat betekenen

Denk nu niet alleen aan de praktische zaken, zoals spullen die aangeschaft moeten worden, maar ook aan wat her vaderschap emotioneel voor je zoon betekent. Wat verwacht hij van zichzelf? Wat wil hij leren? Wat is zijn rol straks als vader en als partner? Misschien helpt het om hier iemand van buiten bij te betrekken, bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werker of iemand van Fiom. Zij zijn er voor jonge ouders en hun families.

Denk nu niet alleen aan de praktische zaken, zoals spullen die aangeschaft moeten worden, maar ook aan wat her vaderschap emotioneel voor je zoon betekent. Wat verwacht hij van zichzelf? Wat wil hij leren? Wat is zijn rol straks als vader en als partner? Misschien helpt het om hier iemand van buiten bij te betrekken, bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werker of iemand van Fiom. Zij zijn er voor jonge ouders en hun families. Laat het niet jouw verantwoordelijkheid worden

Je instinct is vast om veel op te willen vangen en dat is logisch, want je bent zijn moeder. Maar dit is hún zwangerschap en het is hún kindje. Probeer steun te bieden waar nodig, zonder alles te willen oplossen. Geef ruimte, maar stel ook grenzen. Je hoeft straks niet ineens een tweede moeder van het kindje te worden. Bespreek met je zoon en zijn vriendin welke rol jullie als ouders willen en kunnen spelen.

Tot slot

Je mag het ingewikkeld vinden dat de vriendin van je zoon zwanger is. Je mag boos, verdrietig, opgelucht, trots en in shock zijn. Je hoeft het niet allemaal meteen te snappen of goed te vinden. Wat telt is dat je er voor je zoon bent. Niet als supervrouw, maar als moeder die laat zien dat ze er ook is als ze het moeilijk vindt. Dat is precies wat jouw zoon nu nodig heeft. Veel succes met het verwerken van dit nieuws, het steunen van je zoon en de voorbereidingen op de toekomst. Als je de baby straks in je armen hebt, zul je ondanks alles vast glunderen van trots!”

