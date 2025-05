Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Ik ben verliefd op een 10 jaar jongere vrouw, moet ik mijn gezin verlaten?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week gaat de vraag over een vader die verliefd is op een 10 jaar jongere vrouw.

„Lieve Sofie,

Ik zit met een probleem. Ik ben een man van 45 jaar en heb een lieve vrouw en twee puberdochters. Van de buitenkant zijn we een perfect gezin. De relatie met mijn vrouw kabbelt voort, we hebben geen ruzies, maar ook allang geen passie meer samen. Sinds een paar maanden ben ik verliefd op een nieuwe collega van 10 jaar jonger. Zij toont ook interesse in mij en we hebben zelfs al een keer in het geheim afgesproken. Ik wilde het daarna afkappen, maar dat is onmogelijk omdat ik haar iedere dag op werk zie. Van baan verwisselen doe ik ook niet zomaar, ik werk hier al 18 jaar en ik heb een goedbetaalde functie waarin ik het naar mijn zin heb. Op dit moment wil ik niets liever dan bij haar zijn, maar ik wil ook niet in een opwelling mijn gezin opgeven. Hoe ga ik hiermee om? Moet ik mijn gezin verlaten en het gaan uitzoeken met deze vrouw?

Liefs,

Een verliefde Marc“

Het antwoord van Sofie

„Beste Marc,

Wat een lastige situatie voor je. Verliefdheid is intens en zelfs verslavend. Je ervaart nu ineens iets wat je misschien al heel lang mist: aandacht, spanning en bevestiging. Dat is niet gek, zeker niet in een relatie die wat is ingedut. Maar besef ook dat verliefdheid alles rooskleuriger maakt.

Jij bent een voorbeeld voor je kinderen

Je bent vader van twee puberdochters. Die kijken, ook al doen ze misschien alsof je niks voorstelt, naar hoe jij met relaties, gevoelens en grenzen omgaat. Wat ze van jou leren, nemen ze mee in hun eigen liefdesleven. Dat betekent niet dat je in een relatie moet blijven waarin je ongelukkig bent, maar hoe je hiermee omgaat, is cruciaal.

Als je nu hals over kop weggaat omdat je verliefd bent op een ander, leer je hen: ‘als het moeilijk wordt of als je iets nieuws voelt, dan laat je alles vallen’. Als je blijft zonder iets aan je huwelijk te doen, leer je ze: ‘je moet jezelf wegcijferen voor het gezin’. Geen van beide is een fijne les.

Wat kun je wél doen?

Maak je huwelijk bespreekbaar. Je hoeft niet meteen te beginnen over je verliefdheid, maar wel over het feit dat er weinig verbinding is. Vaak zit daar nog meer rek in dan je denkt. Niet om koste wat het kost te blijven, maar om helder te krijgen: is er nog iets te herstellen? En hoe gaan we dit aanpakken?

Je hoeft niet meteen te beginnen over je verliefdheid, maar wel over het feit dat er weinig verbinding is. Vaak zit daar nog meer rek in dan je denkt. Niet om koste wat het kost te blijven, maar om helder te krijgen: is er nog iets te herstellen? En hoe gaan we dit aanpakken? Blijf voorlopig uit de verleiding. Je hoeft niet meteen van baan te wisselen, maar probeer wel afstand te houden van je collega. Dat betekent professioneel zijn en geen geheime afspraakjes meer maken. Dit is niet omdat het ‘niet mag’, maar omdat je in deze verliefde staat geen heldere keuzes kunt maken.

Je hoeft niet meteen van baan te wisselen, maar probeer wel afstand te houden van je collega. Dat betekent professioneel zijn en geen geheime afspraakjes meer maken. Dit is niet omdat het ‘niet mag’, maar omdat je in deze verliefde staat geen heldere keuzes kunt maken. Neem tijd voor zelfreflectie . Vraag jezelf af: wat mis ik in mijn relatie? Is het passie, aandacht, avontuur? En zou ik dat ook terug kunnen vinden bij mijn vrouw?

. Vraag jezelf af: wat mis ik in mijn relatie? Is het passie, aandacht, avontuur? En zou ik dat ook terug kunnen vinden bij mijn vrouw? Spreek met een relatietherapeut (of individueel met een coach). Je hoeft dit niet alleen uit te vogelen. Iemand die ervaring heeft met deze dilemma’s kan je helpen scherp te krijgen wat je echt belangrijk vindt. Zoek samen met je vrouw een relatietherapeut waarmee je een klik hebt.

Je hoeft dit niet alleen uit te vogelen. Iemand die ervaring heeft met deze dilemma’s kan je helpen scherp te krijgen wat je echt belangrijk vindt. Zoek samen met je vrouw een relatietherapeut waarmee je een klik hebt. Weeg niet alleen het gevoel, maar ook de gevolgen. Liefde is belangrijk, maar het is niet het enige. De relatie met je dochters, je integriteit en je toekomst tellen ook. Gun jezelf de tijd om die balans te vinden.

Liefde is belangrijk, maar het is niet het enige. De relatie met je dochters, je integriteit en je toekomst tellen ook. Gun jezelf de tijd om die balans te vinden. Je hoeft vandaag geen beslissing te nemen. Maar je moet wel eerlijk gaan leven; naar jezelf, je vrouw, je kinderen en je collega. Alles stiekem doen, werkt niet op de lange termijn. En een gezin verlaten voor een verliefdheid zonder dat je weet waar het écht over gaat, is zelden de weg naar geluk.

Probeer dit moment, hoe verwarrend en zwaar het ook voelt, ook als een kans te zien om jezelf opnieuw te leren kennen. Om te ontdekken wat jij nodig hebt in de liefde, verbinding en je leven als man, partner en vader. Of je nou kiest om te investeren in je huwelijk of om uiteindelijk een andere weg in te slaan, probeer het bewust te doen, met integriteit en met respect voor iedereen die je dierbaar is. Daar komt, als je het goed aanpakt, uiteindelijk iets uit wat oprechter en bevredigender is dan waar je nu staat. Voor jou en voor de mensen om je heen. Heel veel sterkte in dit proces.”

