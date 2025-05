Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn driftige peuter meenemen in het vliegtuig?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Machteld (41): „Kan ik mijn driftige peuter meenemen in het vliegtuig?”

„Dag Sofie,

Nu het mooie weer is doorgebroken, krijgen mijn man en ik zomervakantiekriebels en zijn wij een reis aan het plannen. We vliegen graag naar een verre bestemming, maar twijfelen of we onze driftige peuter (3) in het vliegtuig in kunnen meenemen. Hij is een lieve en vrolijke schat, maar kan enorme driftbuien hebben en daar kan hij gerust 20 minuten in blijven hangen. Tijdens zo’n driftbui schopt en slaat hij en krijst hij de hele boel bij elkaar. We willen liever niet dat dit in het vliegtuig gebeurt, want we willen de medepassagiers maar ook hem niet tot last zijn. Is het wijsheid om toch te gaan en hem proberen zoet te houden met snoepjes en spelletjes? Of zeg je: je doet hem er geen plezier mee dus pak de auto? Ik hoor graag jouw advies.

Liefs,

Een twijfelende moeder”

Het antwoord

„Dank voor je inzending. Wij horen momenteel van veel ouders dat zij met dit dilemma zitten, zeker nu de zomer in aantocht is en we weer reisplannen aan het maken zijn. Reizen met een peuter die vatbaar is voor driftbuien kan een uitdaging zijn, maar het is zeker niet onmogelijk.

Vliegen met een peuter: kan het?

Ja, het kan. Maar een goede voorbereiding is cruciaal. Peuters van drie jaar bevinden zich in een ontwikkelingsfase waarin zelfregulatie nog beperkt is. Driftbuien zijn dus normaal, al zijn ze natuurlijk niet fijn in een afgesloten ruimte met veel mensen, zoals in een vliegtuig.

Volgens onderzoek duren driftbuien bij peuters gemiddeld drie tot vijf minuten, maar intense buien kunnen inderdaad langer aanhouden. Driftbuien worden vaak getriggerd door vermoeidheid, honger, overprikkeling of gebrek aan controle; precies de dingen die kunnen spelen bij een lange vlucht. Bedenk dus dat een driftbui niet helemaal te voorkomen is.

Wat helpt?

Kies je vluchttijd bewust: Doet je zoon nog een middagdutje? Probeer tijdens zijn slaaptijd te vliegen, zodat hij tijdens (delen van) de vlucht kan slapen.

Doet je zoon nog een middagdutje? Probeer tijdens zijn slaaptijd te vliegen, zodat hij tijdens (delen van) de vlucht kan slapen. Voorzie in voorspelbaarheid: Kondig in peutertaal aan wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld: ‘We gaan in een groot vliegtuig en daar mag je met je autootjes spelen.’

Kondig in peutertaal aan wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld: ‘We gaan in een groot vliegtuig en daar mag je met je autootjes spelen.’ Zorg voor controle-momenten: Laat hem kleine keuzes maken: wil je water of sap? Wil je de auto- of vliegtuigkleurplaat?

Laat hem kleine keuzes maken: wil je water of sap? Wil je de auto- of vliegtuigkleurplaat? Maak een ‘reisbox’: Vul deze met favoriete snacks, kleine cadeautjes, stickers, een magnetisch tekenbord en koptelefoon met rustige filmpjes of muziek.

Vul deze met favoriete snacks, kleine cadeautjes, stickers, een magnetisch tekenbord en koptelefoon met rustige filmpjes of muziek. Gebruik comfort-items: Denk aan een knuffel of dekentje van thuis dat veiligheid biedt.

Wat als je peuter toch een driftbui krijgt?

Daar heb je natuurlijk niet alle controle over. Krijgt hij toch een driftbui, blijf dan kalm en laat je niet te veel leiden door de blikken van anderen. Het helpt je kind niet als jij gespannen wordt. Ga in op zijn emoties (‘Je vindt het moeilijk hè?’) en probeer hem af te leiden als dat mogelijk is. Andere passagiers zijn vaak minder veroordelend dan ouders denken. En wie wel oordeelt, weet misschien niet hoe de peuterfase echt is.

Of toch liever met de auto?

Reizen met de auto is inderdaad flexibeler: je bepaalt je eigen tempo, je kunt stoppen wanneer nodig en de overprikkeling is vaak minder groot. Als de vakantie voor jou ook draait om zo min mogelijk stress en je het idee van vliegen nu al vermoeiend vindt, kan de auto een relaxter alternatief zijn. Maar dat betekent niet dat vliegen uitgesloten is.

Mijn advies

Kijk niet alleen naar wat je kind aankan, maar ook naar wat jij en je man aankunnen. Is de vliegreis de moeite waard als je hem goed voorbereidt, accepteert dat het even pittig kan worden en realistisch blijft in je verwachtingen? Dan zou ik het avontuur aangaan. Een kind van drie hoeft geen reis te ‘waarderen’ zoals wij dat doen, maar hij kan wel oefenen in omgaan met nieuwe situaties. Met jullie als veilige basis.

Kortom: vliegen is geen onmogelijke missie, maar wel iets waarbij voorbereiding en flexibiliteit het verschil maken. Hoe dan ook: een veilige en vooral ontspannen reis toegewenst voor jou en je gezin!”

Lees op J/M Ouders: Lifehacks voor vliegen met kids volgens moeder en stewardess Alicia.

