Grootschalig onderzoek ontdekt waarom sommige kinderen eerder lopen dan anderen

Voor ouders is het een magisch moment: het allereerste losse stapje van hun kind. Ineens is je baby een peuter, klaar om de wereld op eigen voeten te ontdekken. Maar waarom leert het ene kind al met 9 maanden lopen, terwijl het andere pas na z’n tweede verjaardag aan de wandel gaat?

Tot nu toe werd vooral gekeken naar factoren als voeding, oefening en cultuur. In sommige landen leren baby’s sneller lopen omdat ze worden aangemoedigd om te staan en te bewegen. En natuurlijk: geen enkel kind loopt zonder vallen en opstaan. Letterlijk. Een nieuwe studie met data van ruim 70.000 baby’s geeft antwoord op de vraag: waarom lopen sommige kinderen sneller dan anderen?

Lopen begint in het brein

Onderzoekers van the School of Psychology aan de Universiteit van Surrey wilden weten hoeveel invloed genen hebben op dit belangrijke motorische moment. En wat blijkt: een kwart van de verschillen tussen baby’s in het moment waarop ze voor het eerst los lopen, is genetisch bepaald.

Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, werken vooral in de hersenen. Ze beïnvloeden onder andere de grootte van de motorische gebieden en de manier waarop de hersenschors gevouwen is. Dat heeft effect op hoe snel en soepel kinderen leren bewegen.

Wat het extra interessant maakt: dezelfde genen hangen ook samen met andere eigenschappen. Kinderen die genetisch zijn afgesteld op later leren lopen, hebben volgens de studie een kleinere kans op ADHD én een grotere kans om langer in het onderwijs te blijven. Het lijkt dus niet alleen om spierkracht te gaan, maar ook om hoe het brein zich ontwikkelt.

Hoewel je de ontwikkeling van je baby al kunt ondersteunen tijdens de zwangerschap, is dit toch echt een genetische kwestie.

Verband tussen lopen en genen

De onderzoekers zagen bovendien dat sommige kinderen met zeldzame genetische syndromen, waarbij juist deze genen minder goed werken, vaak een lagere spierspanning hebben en daardoor later of soms zelfs helemaal niet leren lopen. Ook dat bevestigt het verband tussen genen en motorische mijlpalen.

Doorgaans gaat een kind ergens tussen de 8 en 24 maanden oud aan de wandel en de timing van die eerste stap is dus deels genetisch bepaald. Maar dat betekent niet dat je als ouder helemaal geen invloed hebt. Ruimte om te bewegen, gezonde voeding en een veilige omgeving blijven cruciaal voor de motorische ontwikkeling. Wat deze studie vooral laat zien: je hoeft je geen zorgen te maken als je kind wat later begint met lopen. Het is geen teken dat er iets mis is: misschien is het gewoon hoe ze genetisch zijn gebouwd.

