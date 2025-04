Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘De kinderfeestjes van de klasgenoten van mijn dochter (5) lopen de spuigaten uit, wat nu?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week gaat de vraag over kinderen alleen thuislaten.

Deze week een vraag van Janneke (45): „De kinderfeestjes van de klasgenoten van mijn dochter lopen de spuigaten uit, wat moet ik doen?”

Opvoedvraag: ‘Kinderfeestjes van de klasgenoten van mijn dochter lopen de spuigaten uit’

„Dag Sofie,

Mijn dochter Rosie is net vijf geworden en zit in groep 1. Superleuk allemaal: ze maakt vriendjes, leert veel nieuwe dingen, en gaat met plezier naar school. Maar er is één ding dat me sinds kort een beetje dwarszit: de manier waarop de kinderfeestjes worden georganiseerd.

Rosie heeft een stuk of vijf kinderfeestjes gehad. Eén was met de halve klas in een trampolinehal met zelfgemaakte goodiebags voor elk kind. De ander had een prinsessenfeest inclusief ingehuurde Elsa en schminkartiest. En bij weer een ander feestje stond er een heuse limo op het schoolplein, waarmee ze naar een indoorspeeltuin gingen. De kinderen vonden het natuurlijk fantastisch. Maar ik schrok er een beetje van.

Mijn dochter vindt het allemaal prachtig en vraagt nu of zij ook met een limousine mag of Elsa bij haar feestje komt. Maar ze is vijf! Mijn man en ik hadden iets kleiners in gedachten: cupcakes versieren, wat spelletjes in de tuin en een speurtocht. Maar nu twijfel ik. Als we het klein houden, valt haar feestje dan in het niet vergeleken met de andere kindjes? Wordt zij dan het kind met ‘het saaie feestje’?

Ik gun haar een geweldige dag. Maar ik wil niet meedoen aan het opbieden van kinderfeestjes, dat voelt niet gezond. Toch merk ik dat ik me een beetje opgelaten voel bij het idee dat haar feestje straks uit de toon valt. Hoe ga je hiermee om? Moet ik het gewoon klein houden en uitleggen dat een feestje ook leuk kan zijn zonder glitter en glamour? Of is dat naïef, en moet ik meegaan in de nieuwe ‘feestnorm’?

Wat zou jij doen?

Liefs,

Een hopeloze moeder”

Kinderen hebben geen groot feest nodig

„Dag Janneke,

Wat een herkenbare en eerlijke vraag. Wij horen vaker van ouders dat ze druk voelen door exorbitante kinderfeestjes. Kinderfeestjes lijken steeds groter en spectaculairder te worden en zijn daarmee ook een bron van stress voor ouders die graag ‘gewoon een leuk feestje’ willen organiseren zonder een soort mini-event manager te worden.

Allereerst: kinderen van vijf hebben een andere kijk op plezier dan volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen plezier halen uit voorspelbaarheid, persoonlijke aandacht en speelsheid en niet uit luxe of grootsheid. Kinderen onthouden vooral hoe ze zich voelden, niet of Elsa er nou wel of niet bij was. Dus cupcakes versieren, een speurtocht doen, en samen lachen? Dat is voor een vijfjarige al magisch genoeg. Als ze zich gezien en geliefd voelen, is het feestje voor hen geslaagd.

Sociale vergelijking is menselijk, maar we kunnen het nuanceren

Jouw onzekerheid of Rosies kinderfeestje dan niet tegenvalt voor andere kinderen is begrijpelijk. Sociale vergelijking zit nu eenmaal diep in onze natuur. Ouders spiegelen zich ook, vaak onbewust, aan andere ouders, dus ook met kinderfeestjes. Maar dat betekent niet dat je daarin mee moet gaan. Sterker nog, als je je kind wil leren dat geluk niet zit in ‘meer en groter’, is dit juist een goed oefenmoment.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de grootsheid van feestjes, cadeaus, traktaties, etc. zorgt voor nog meer sociale druk. Niet alleen bij ouders, maar ook bij kinderen. Vooral in gemixte klassen kan dit voor uitsluiting zorgen. Door het feestje van Rosie kleiner te vieren, geef je dus niet alleen een gezonde boodschap aan haar, maar help je ook mee om het speelveld gelijker te maken.

Wat kun je doen?

Voorspelbaarheid en verwachtingen managen is belangrijk bij kinderen. Je kunt het volgende doen:

Bespreek jullie plannen met enthousiasme . Leg aan Rosie uit wat jullie feestje inhoudt en benadruk hoeveel plezier dat gaat geven. Je hoeft het niet af te zetten tegen anderen, maar je kunt wel laten zien: „Jouw feestje wordt jouw feestje, helemaal op jouw manier.”

. Leg aan Rosie uit wat jullie feestje inhoudt en benadruk hoeveel plezier dat gaat geven. Je hoeft het niet af te zetten tegen anderen, maar je kunt wel laten zien: „Jouw feestje wordt jouw feestje, helemaal op jouw manier.” Betrek haar in de voorbereidingen . Laat Rosie helpen met kiezen: wil je liever cupcakes of cakejes versieren? Een speurtocht of spelletjesparcours? Als ze betrokken is, voelt het feest al als een feestje voordat het begonnen is.

. Laat Rosie helpen met kiezen: wil je liever cupcakes of cakejes versieren? Een speurtocht of spelletjesparcours? Als ze betrokken is, voelt het feest al als een feestje voordat het begonnen is. Praat eventueel met andere ouders . Wie weet voelen anderen zich ook ongemakkelijk bij het opbieden van kinderfeestjes. Door erover te praten, kan er wellicht wat meer balans en gelijkheid komen binnen de klas.

. Wie weet voelen anderen zich ook ongemakkelijk bij het opbieden van kinderfeestjes. Door erover te praten, kan er wellicht wat meer balans en gelijkheid komen binnen de klas. Leer haar omgaan met teleurstelling. En stel: ze is tóch teleurgesteld omdat er geen Elsa komt. Dat is ook oké. Teleurstellingen horen bij het leven. Belangrijker is dat ze voelt dat haar emoties erkend worden én dat jullie samen alsnog iets moois hebben gecreëerd.

Verademing

Je dochter hoeft niet het grootste, duurste of spectaculairste feestje te hebben om zich geliefd, blij en speciaal te voelen. Juist in een tijd waarin alles groter en mooier lijkt te moeten, kan jouw ‘gewone’ feestje een verademing zijn voor zowel je kind als voor jou. Veel feestplezier!”

Lees op J/M Ouders een lijstje met alternatieven voor dure kinderfeestjes.

