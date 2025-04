Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (15) wordt uitgemaakt voor slet, hoe ga ik hiermee om?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week gaat de vraag over een experimentele puber die wordt veroordeeld door haar omgeving.

Deze week een vraag van Lenneke (45): „Mijn dochter Sophie (15) wordt uitgemaakt voor slet, hoe ga ik hiermee om?”

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter wordt uitgemaakt voor slet, hoe ga ik hiermee om?’

„Ha die Sofie,

Help! Wij wonen in een klein, conservatief dorp en mijn dochter Sophie (15) wordt door jongeren uit ons dorp uitgemaakt voor slet! Sophie is een echte puber en is volop aan het experimenteren met haar haar, make-up en kleding. Ik herken dit van mezelf, want ik was vroeger ook zo. Ik vind het stoer dat zij die durf heeft, ondanks de meningen in het dorp.

Sophie is een mooie, slanke meid met een volle, blonde haardos. Zij krijgt veel aandacht van jongens en daar geniet ze volop van. De laatste maanden heeft ze al met meerdere jongens gezoend. Bij ons thuis is alles bespreekbaar en ze is hier daar dan ook heel open over naar mijn man en naar mij. Wij leren haar wel dat het belangrijk is om je eigen grenzen aan te geven, maar veroordelen niet dat ze aan het experimenteren is met haar uiterlijk en met jongens. De inwoners van ons preutse dorp zijn hier helaas wel nogal door geshockeerd. Omdat zij soms naveltruitjes draagt en al met meerdere jongens uit het dorp heeft gezoend, wordt zij ‘slet’ genoemd door haar leeftijdgenoten. Zo was er eens een briefje in haar kluisje gefrommeld met ‘slet’ erop en kreeg ze op Snapchat ook die verwensing naar zich toe van een lollige klasgenoot.

Sophie heeft veel vriendinnen en staat stevig in haar schoenen. Zij heeft tot nu toe gelukkig niet veel last van de pesterijen, maar ik wil voorkomen dat het erger wordt. Ik wil haar niet verbieden om naveltruitjes te dragen of te experimenteren met jongens, dat hoort nu eenmaal bij de leeftijd. Maar ik wil ook niet dat deze pesterijen verergeren, is er iets wat ik kan doen?

Liefs,

Een trotse moeder“

Het antwoord

„Ha die Lenneke,

Helemaal begrijpelijk dat je je zorgen maakt om de verwensingen die je dochter Sophie naar haar hoofd geslingerd krijgt. Wat goed dat je erkent dat pubers in deze levensfase vaak experimenteren met hun identiteit, uiterlijk en relaties. Dit gedrag is volkomen normaal en onderdeel van hun ontwikkeling naar volwassenheid.​

Helaas worden meisjes die openlijk hun seksualiteit verkennen vaak veroordeeld. Uit onderzoek blijkt helaas ook dat meisjes met meerdere (seksuele) partners vaker te maken krijgen met sociale afwijzing en stigmatisering dan jongens met vergelijkbaar gedrag. Dit kan leiden tot negatieve sociale gevolgen voor meisjes, zoals minder vriendinnen en vijandige reacties van leeftijdsgenoten.

Wat goed dat Sophie zich niet uit het veld laat staan door deze pesterijtjes. Het is wel belangrijk om te beseffen dat langdurige pesterijen op termijn schadelijke effecten hebben op haar mentale gezondheid. Ouderlijke steun is cruciaal is op het moment dat een kind gepest wordt. Pubers die zich gesteund voelen door hun ouders ervaren minder psychische problemen, zelfs wanneer ze gepest worden.

Steun

Om Sophie te blijven steunen, kun je het volgende doen.

Open communicatie : zoals je volgens mij al doet, blijf met Sophie praten over haar ervaringen en gevoelens. Laat haar merken dat ze bij jullie terecht kan zonder dat je oordeel hebt. Vragen als: ‘Hoe voel je je bij wat er op school gebeurt?‘ of ‘Is er iets dat we kunnen doen om je te steunen?‘ kunnen het gesprek op gang houden. Bevestig haar gevoel van autonomie, en benadruk dat ze zichzelf mag uiten zoals ze wilt, of dat nu via kleding, make-up of gedrag is. Laat ook weten dat het juist knap is dat ze zichzelf durft te zijn, zeker in een dorp waar dat niet altijd wordt geaccepteerd.

: zoals je volgens mij al doet, blijf met Sophie praten over haar ervaringen en gevoelens. Laat haar merken dat ze bij jullie terecht kan zonder dat je oordeel hebt. Vragen als: ‘Hoe voel je je bij wat er op school gebeurt?‘ of ‘Is er iets dat we kunnen doen om je te steunen?‘ kunnen het gesprek op gang houden. Bevestig haar gevoel van autonomie, en benadruk dat ze zichzelf mag uiten zoals ze wilt, of dat nu via kleding, make-up of gedrag is. Laat ook weten dat het juist knap is dat ze zichzelf durft te zijn, zeker in een dorp waar dat niet altijd wordt geaccepteerd. Samenwerking met de school : zoek contact met de mentor, zorgcoördinator of een vertrouwenspersoon op school. Vraag niet alleen om een melding te doen van het pestgedrag, maar vraag ook naar het anti-pestbeleid van de school: wat doen ze structureel? Zijn er klasgesprekken of is er ondersteuning vanuit een zorgteam?

: zoek contact met de mentor, zorgcoördinator of een vertrouwenspersoon op school. Vraag niet alleen om een melding te doen van het pestgedrag, maar vraag ook naar het anti-pestbeleid van de school: wat doen ze structureel? Zijn er klasgesprekken of is er ondersteuning vanuit een zorgteam? Samenwerking met de ouders van de pesters : hoewel dit spannend kan zijn, kan het helpen om (via de school) in gesprek te gaan met de ouders van de pestende kinderen. Vaak zijn zij zich niet bewust van het gedrag van hun kind of de impact ervan. In een gesprek, bijvoorbeeld onder leiding van een vertrouwenspersoon of oudercontactpersoon, kun je jullie verhaal delen, zorgen uitspreken en samen zoeken naar manieren om de sfeer in de klas te verbeteren. Dit gesprek werkt wel alleen als het gesprek vanuit verbinding en samenwerking wordt ingestoken, niet vanuit boosheid of beschuldiging.

: hoewel dit spannend kan zijn, kan het helpen om (via de school) in gesprek te gaan met de ouders van de pestende kinderen. Vaak zijn zij zich niet bewust van het gedrag van hun kind of de impact ervan. In een gesprek, bijvoorbeeld onder leiding van een vertrouwenspersoon of oudercontactpersoon, kun je jullie verhaal delen, zorgen uitspreken en samen zoeken naar manieren om de sfeer in de klas te verbeteren. Dit gesprek werkt wel alleen als het gesprek vanuit verbinding en samenwerking wordt ingestoken, niet vanuit boosheid of beschuldiging. Versterken van zelfvertrouwen : hoewel het met Sophies zelfvertrouwen volgens mij wel goed zit, is het belangrijk om hier alert op te blijven. Help Sophie in het vinden van bezigheden waarin ze zich goed voelt en zichzelf kan zijn, ook buiten het dorp of de directe schoolomgeving. Denk aan een creatieve cursus, sport, toneel of vrijwilligerswerk. Dat vergroot niet alleen haar zelfvertrouwen, maar ook haar netwerk. Als ze merkt dat mensen haar waarderen om wie ze is, groeit haar weerbaarheid tegen pestgedrag.

: hoewel het met Sophies zelfvertrouwen volgens mij wel goed zit, is het belangrijk om hier alert op te blijven. Help Sophie in het vinden van bezigheden waarin ze zich goed voelt en zichzelf kan zijn, ook buiten het dorp of de directe schoolomgeving. Denk aan een creatieve cursus, sport, toneel of vrijwilligerswerk. Dat vergroot niet alleen haar zelfvertrouwen, maar ook haar netwerk. Als ze merkt dat mensen haar waarderen om wie ze is, groeit haar weerbaarheid tegen pestgedrag. Professionele hulp: mocht Sophie toch onzeker worden en stress ervaren door deze pesterijen, schakel dan hulp in van bijvoorbeeld een jeugdpsycholoog. Je hoeft daar niet op te wachten tot er ‘serieus iets aan de hand is’, op tijd hulp zoeken, kan juist voorkomen dat haar problemen erger worden.

Het is belangrijk om Sophie te laten inzien dat haar waarde niet afhangt van de meningen van anderen. Door haar te blijven steunen, help je haar om veerkrachtig om te gaan met de uitdagingen van de puberteit en meningen van anderen. Veel sterkte voor Sophie, jou en je man!”

