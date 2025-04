Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Alles over gentle parenting: dé opvoedtrend op TikTok

Op TikTok is het dé opvoedtrend van het moment: gentle parenting. Video’s met voorbeelden van dit zachte ouderschap trekken miljarden views en steeds meer jonge ouders zweren erbij. De aanpak klinkt niet verkeerd: opvoeden met empathie, zonder straf of schreeuwen, maar toch roept het ook vragen op.

Maar wat is gentle parenting precies? Wat zijn de effecten op kinderen en kun je er ook in doorslaan?

Wat houdt gentle parenting in?

Gentle parenting draait om opvoeden vanuit verbinding, begrip en geduld. Het idee is dat kinderen beter leren door uitleg, grenzen en emotionele ondersteuning dan door straffen of dreigen. Britse opvoedexpert Sarah Ockwell-Smith populariseerde het begrip in 2016 met haar boek The Gentle Parenting Book. Volgens haar is gentle parenting geen methode, maar een denkwijze: opvoeden vanuit empathie, ook als je kind boos of lastig gedrag vertoont. In plaats van: ‘Stop met huilen, je overdrijft!’, hoor je bij gentle parenting eerder: ‘Ik zie dat je verdrietig bent, kan ik je helpen?’

Het uitgangspunt is: gedrag heeft altijd een reden. De ouder probeert die reden te begrijpen en helpt het kind om emoties te reguleren, zonder de relatie te beschadigen door onnodig hard te zijn.

Waarom kiezen ouders hiervoor?

Veel ouders die voor gentle parenting kiezen, geven aan dat ze zelf streng of autoritair zijn opgevoed en het anders willen doen. Volgens een Amerikaanse studie van Pew Research Center wil 44 procent van de ouders hun kind anders opvoeden dan zij zelf zijn grootgebracht. De meesten van hen kiezen bewust voor minder straf en meer zachtheid.

In een ander onderzoek onder ouders met kinderen tussen de 2 en 7 jaar kwamen drie kernwaarden van gentle parenting naar voren: je eigen emoties reguleren, je kind helpen emoties te begrijpen en veel affectie tonen.

De voordelen voor kinderen

Hoewel er nog weinig wetenschappelijk onderzoek specifiek naar gentle parenting is gedaan, zijn elementen van de aanpak wel onderzocht binnen andere opvoedstijlen. De overeenkomsten met opvoedstijlen als authoritative parenting en emotiecoaching zijn groot, en die stijlen worden geassocieerd met positieve uitkomsten, zoals:

Betere emotionele zelfregulatie bij kinderen;

Een sterke ouder-kindrelatie;

Minder stress en agressie;

Betere sociale vaardigheden.

Kort gezegd: kinderen die met empathie én duidelijke grenzen worden opgevoed, lijken weerbaarder en sociaal vaardiger te zijn.

Kun je ook doorslaan in gentle parenting?

Tegenstanders van gentle parenting stellen dat het opvoedideaal ook risico’s kent. Zo kan het ouders onder druk zetten om altijd rustig, geduldig en begripvol te blijven. Ook als ze zelf moe, gefrustreerd of overweldigd zijn. Op sociale media ontstaat zo een beeld waarin ouders bijna als therapeut moeten optreden voor hun kind en elke driftbui een persoonlijk falen lijkt.

Die druk is niet alleen onrealistisch, maar ook onnodig. Onderzoek toont aan dat je het als ouder niet perfect hoeft te doen: als je in ongeveer de helft van de situaties sensitief reageert, heeft dat al een positief effect op je kind.

Onduidelijke grenzen

Daarnaast kan een te vrije interpretatie van gentle parenting leiden tot onduidelijke grenzen of vermijdend ouderschap. Kinderen hebben nu eenmaal structuur en begrenzing nodig om zich veilig te voelen en zich goed te ontwikkelen.

Ouders mogen onthouden: grenzen stellen en empathie tonen kunnen prima samengaan. Maar perfect ouderschap bestaat niet. Ook niet als TikTok anders doet vermoeden.

