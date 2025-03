Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Volgens deze psycholoog heeft dít specifieke woord een gunstig effect op kinderen en opvoeding

Je kunt als ouder een kind niet altijd en overal geven wat hij of zij wil. Psycholoog Robyn Koslowitz benadrukt de kracht van één specifiek woord bij de opvoeding van kinderen. Waarmee je ze een hoop leert en tegelijkertijd grenzen kunt bewaken.

Ouderschap gaat echt niet 24/7 van van een leien dakje, want perfecte ouders bestaan niet. Maar soms is een slimme truc of pedagogisch advies bij het opvoeden ook best prettig. Bijvoorbeeld hoe je om kunt gaan met verwend gedrag of opstandig gedrag tempert. Waarom je soms beter de vraag ‘hoe was het op school’ achterwege laat en dat omkopen en dreigen niet per se vruchten afwerpt binnen de opvoeding.

Eén woord dat gunstig effect heeft op opvoeding

Psycholoog Robyn Koslowitz merkt in haar werk dat sommige woorden nogal krachtig kunnen zijn. Bepaalde woorden kunnen namelijk kalmeren, begeleiden en veerkracht bieden op momenten dat je het wellicht als ouder niet verwacht, legt ze tegen Psychology Today uit.

De psycholoog benadrukt een vijf letterwoord dat nogal wat in beweging kan brengen in het ouderschap. Wat dat woord is? ‘Later’. Eerder schreef Metro ook over psycholoog Jeffrey Bernstein, die ons leerde hoe één specifiek woordje helpt bij tegenslagen.

Geduld en vertrouwen

Het wordt later klinkt wellicht niet zo betekenisvol. Maar ouders die in hun jeugd het een en ander meemaakten, kunnen het woord ‘later’ als beladen ervaren.

In sommige gezinnen betekende het woord ‘later’ namelijk ‘nooit’. In dat soort gezinnen mocht je als kind niet zomaar iets vragen en leidden vragen soms tot woede of afwijzing. Kinderen uit deze gezinnen vinden het volgens de psycholoog lastiger om het woord ‘later’ bij hun eigen kinderen te gebruiken.

Sommige ouders kunnen het woord ‘later’ namelijk zien als een afwijzing richting hun kind. Of als een belofte die toch gebroken gaat worden. Maar volgens Koslowitz kun je het woord ‘later’ juist goed gebruiken zonder een kind af te wijzen. Het leert een kind volgens haar juist geduld, controle over emoties en vertrouwen te hebben.

Psycholoog over de kracht van ‘later’

De psycholoog schetst een voorbeeld: „Stel jouw kind vraagt 10 minuten voor het avondeten om een snack. Je kunt dan zeggen: ‘Wil je heel graag een koekje? We gaan nu avondeten, maar op een later moment is er tijd voor een koekje’. Daarmee leer je een kind geduld te hebben, maar erken je tegelijkertijd zijn of haar verzoek.”

Het woord ‘later’ is volgens de psycholoog een krachtige tool in de opvoeding. Waarom? Het leert kinderen dat geduld en wachten oké is. En dat hun verzoeken, verlangens en behoeften ook op een later moment gehoord worden. Overigens toont onderzoek aan dat kinderen die deze vaardigheid ontwikkelen, betere controle hebben over emoties en impulsen en succesvoller zijn op latere leeftijd.

Geen loze belofte

Daarnaast zorg je er als ouder met het woord ‘later’ voor dat je geen harde ‘nee’ hoeft te verkopen, maar een kind laat weten dat zijn behoeftes en verlangens ertoe doen. Ook legt de psycholoog uit dat liefde tonen niet betekent dat je altijd alles direct moet laten gebeuren. „Je kunt als ouder grenzen stellen en tegelijkertijd warmte en liefde geven.”

Volgens haar kleeft er wel een cruciale voorwaarde aan het gebruiken van het woord ‘later’ in de opvoeding. „’Later’ werkt alleen als ‘later’ ook daadwerkelijk komt. Zorg ervoor dat ‘later’ geen loze belofte wordt. Het vergt vertrouwen en loyaliteit. Weet je op voorhand al dat je op een later moment ook geen tijd hebt om te spelen? Beloof het dan niet. Krijgt jouw kind ook volgend jaar dat cadeau niet met Sinterklaas? Beloof het dan niet. We liegen niet tegen kinderen.”

‘Later’ komt daadwerkelijk

Om het woord goed te kunnen gebruiken, moet het iets betekenen. „Het moet echt zijn.” Stel jouw kind krijgt een driftbui omdat het in de winkel iets niet krijgt. Dan kun je reageren met: ‘Ik begrijp best dat je dat speelgoed wilt, het ziet er ook leuk uit. Maar we gaan nu geen speelgoed kopen. Maar vanavond, na het eten, kunnen we een plan maken voor welk speelgoed we later gaan kopen’. En dan is het volgens Koslowitz dus belangrijk je als ouder aan je belofte te houden. Maar ook als je als ouder wellicht wat overbelast bent, kun je dit toepassen. Bijvoorbeeld met: ‘Ik speel graag met je, maar nu wil ik even koffie drinken. Later ga ik met je spelen.’

Het is goed voor een kind om te leren dat ‘later’ ook dat werkelijk komt, stelt de psycholoog. Het gaat niet om het woord op zich, maar om het vertrouwen dat eraan vastkleeft.

Veilig zijn

Overigens zijn er ook situaties waarin dit woord niet geschikt is. Bijvoorbeeld als een kind angst, eenzaamheid of diep verdiet laat zien. „Op dat soort momenten is verbinding maken prioriteit. Verschuif zo’n gesprek of gevoelens niet naar ‘later’. Op dat soort momenten is het namelijk van belang dat een kind leert veilig te zijn.”

Reacties