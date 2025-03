Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Moet ik mijn zoon (7) dwingen om naar een kinderfeestje te gaan?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders.

Deze week een vraag van Emma (45): „Moet ik mijn zoon Jack (7) dwingen om naar een kinderfeestje te gaan?”

„Beste Sofie,

Ik ben een gelukkige moeder met drie kinderen. Mijn zoon Jack van 7 ligt goed in groep en wordt dan ook regelmatig uitgenodigd voor kinderfeestjes. Wij zijn iedere keer weer verguld met een uitnodiging, maar Jack heeft nooit zin om te gaan. Het is iedere keer weer een strijd. Ik probeer hem toch te stimuleren om te gaan, want als hij wel gaat, heeft hij uiteindelijk vaak een heel leuke dag. Soms ook niet, dan vindt hij het te druk en trekt hij zich terug op het feestje. Ik vind het vervelend voor de jarige om af te zeggen en ik vind het ook raar staan als hij keer op keer niet op kinderfeestjes verschijnt. Ook wil ik die vriendschappen koesteren. Kleutervriendschappen komen en gaan, ik wil voorkomen dat hij straks zonder vriendjes zit. Aan de andere kant waardeer ik het ook dat hij zijn grenzen aangeeft en wil ik die juist respecteren. Ik zit echt in een tweestrijd, wat kan ik het beste doen?

Groet,

Een ouder in tweestrijd“

Het antwoord

„Beste Emma,

Je tweestrijd is heel begrijpelijk. Aan de ene kant wil je Jack sociale ervaringen meegeven en wil je voorkomen dat hij buiten de groep valt. Aan de andere kant wil je zijn gevoel respecteren en hem niet forceren in situaties waarin hij zich niet happy voelt.

Kinderfeestjes kunnen waardevol zijn voor de sociale ontwikkeling van Jack. Het leert hem omgaan met groepsdynamiek, laat hem oefenen met sociale vaardigheden en vriendschappen opbouwen. Volgens onderzoek kan sociale interactie met leeftijdsgenoten bijdragen aan emotionele veerkracht en zelfvertrouwen. Kinderen die regelmatig in sociale settings worden geplaatst, ontwikkelen vaak betere communicatieve vaardigheden.

Maar wat als je zoon echt niet wil?

Toch is niet ieder kind hetzelfde. Sommige kinderen zijn introvert of hoogsensitief en kunnen overweldigd raken door een drukke omgeving. Het forceren van sociale interactie kan dan juist averechts werken. Onderzoek toont aan dat gedwongen sociale situaties bij sommige kinderen tot meer stress en angst kunnen leiden. Voor deze kinderen is het belangrijk om sociale interactie geleidelijk en op hun eigen tempo te laten groeien.

Hoe ga je hiermee om?

Vraag naar de reden – Is het de drukte, de activiteiten, of iets anders? Als hij bijvoorbeeld moeite heeft met chaos, kan een rustige uitleg of een kortere aanwezigheid helpen.

– Is het de drukte, de activiteiten, of iets anders? Als hij bijvoorbeeld moeite heeft met chaos, kan een rustige uitleg of een kortere aanwezigheid helpen. Bied een compromis – Misschien kan hij een keer korter blijven en het rustig opbouwen. Je kunt ook afspreken dat hij eerst één feestje per maand probeert.

– Misschien kan hij een keer korter blijven en het rustig opbouwen. Je kunt ook afspreken dat hij eerst één feestje per maand probeert. Respecteer zijn grenzen, maar geef een klein duwtje – Soms hebben kinderen een zetje nodig, maar als hij echt sterk blijft aangeven dat hij niet wil, is dat ook een signaal.

– Soms hebben kinderen een zetje nodig, maar als hij echt sterk blijft aangeven dat hij niet wil, is dat ook een signaal. Praat over sociale verwachtingen – Leg uit waarom het belangrijk is om af en toe naar feestjes te gaan en bespreek samen wat voor hem prettig voelt.

– Leg uit waarom het belangrijk is om af en toe naar feestjes te gaan en bespreek samen wat voor hem prettig voelt. Alternatief contact zoeken – Als hij feestjes te druk vindt, kan hij misschien één-op-één met vriendjes spelen. Zo blijft hij toch sociaal betrokken.

Misschien kun je hem laten kiezen en zeggen: ‘Je mag naar het feestje, maar als je niet gaat, spreken we op een andere manier af met dit vriendje.’ Zo geef je hem regie, terwijl hij toch betrokken blijft bij zijn vriendje of vriendinnetje.

Ik hoop dat je wat hebt aan mijn advies. Veel (of juist wat minder) kinderfeestplezier!”

Sofie is hoofdredacteur van JM/Ouders en Famme en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een opvoedvraag van ouders en geeft ze tips om het opvoeden in goede banen te leiden.

