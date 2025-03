Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn dreumes (1) en peuter (3) alleen thuislaten?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week gaat de vraag over kinderen alleen thuislaten.

Deze week een vraag van Rolien (35): „Kan ik mijn dreumes en peuter alleen thuislaten?”

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn dreumes en peuter alleen thuislaten?’

„Lieve Sofie,

Mijn man ik hebben een dreumes van 1,5 en een peuter van 3 en hebben dit weekend na jaren weer eens we-time. We gaan lekker uit eten en kijken er enorm naar uit. Er is alleen een probleem en dat is dat de oppas last minute heeft afgezegd. Het lukt ons niet om een andere oppasser te regelen. Onze familie is klein en woont aan de andere kant van het land. Nu staat er op beide kamers een babyfoon die verbonden is met onze telefoon. Onze kinderen liggen nog in een ledikant en kunnen hun bed niet uit. Het restaurant waar we naartoe gaan, is tien minuten fietsen. Nu hadden mijn man en ik bedacht om toch te gaan, nadat de kinderen in bed liggen, met de babyfoon op tafel zodat we iedere beweging van onze kinderen kunnen zien en ieder geluidje kunnen horen. Zodra er een kindje wakker wordt, springt een van ons op de fiets en zijn we binnen tien minuten thuis. Makkelijk gezegd, maar toch voelt het een beetje fout. Vind jij dit kunnen?

Veel liefs,

Rolien“

Het antwoord

„Beste Rolien,

Helemaal begrijpelijk dat je na lange tijd weer eens lekker uit eten wil met je man. Balen dat net nu de oppas afzegt. Toch kan ik duidelijk zijn over je vraag: laat je dreumes en peuter alsjeblieft niet alleen thuis. Het achterlaten van jonge kinderen zonder toezicht, zelfs met een babyfoon op (kleine) afstand, brengt grote risico’s met zich mee.​

De wet

In Nederland is er geen wet die zegt vanaf welke leeftijd je je kind alleen thuis mag laten. Maar volgens Artikel 255 van het Wetboek van Strafrecht kun je strafrechtelijk worden vervolgd als je je kinderen in een ‘hulpeloze situatie’ achterlaat. Oftewel: zolang je kind nog niet (deels) voor zichzelf kan zorgen (handelsbekwaam zijn, heet dat), mag je hem of haar niet alleen thuislaten.

Officieel is een kind pas echt handelsbekwaam als hij of zij 18 jaar is, maar je wordt heus niet vervolgd als je je tiener een paar uur alleen thuislaat. De vraag die dan bij veel ouders opkomt: vanaf wanneer is mijn kind niet meer hulpbehoevend? En kan ik hem of haar dus (even) alleen laten? Dat verschilt per kind, maar van een dreumes en een peuter kunnen we wel met zekerheid zeggen dat zij hulpbehoevend zijn.

Gevaren begrijpen

Jonge kinderen hebben nu eenmaal toezicht nodig vanwege hun beperkte vermogen om gevaren te begrijpen en zichzelf in veiligheid te brengen. Daarnaast bevinden kinderen tot ongeveer zeven jaar zich in een fase waarin magisch denken nog een grote rol speelt. Zoals opvoedexpert Charlotte Borggreve eerder in JM Ouders zei:​ „Je laat kinderen jonger dan een jaar of zes/zeven niet alleen thuis. Dan kunnen ze nog magisch denken en denken dat er allerlei enge dingen gaan gebeuren.”​

Daarnaast: je moet er niet aan denken, maar wat als er jullie onderweg iets overkomt en jullie kinderen thuis in bed liggen, alleen? Of wat als er brand uitbreekt in jullie huis? Allerlei doemscenario’s, maar wees je wel bewust van deze risico’s. Babyfoons kun je tegenwoordig op afstand gebruiken, maar dat betekent niet dat ze het fysieke toezicht vervangen dat nodig is bij jonge kinderen.​ Daarom raad ik je toch echt aan om andere oplossingen te zoeken, zoals:

Het verplaatsen van je etentje naar een moment waarop de oppas wel kan;

Date night thuis als de kinderen in bed liggen;

Een professionele oppas inschakelen via een oppaswebsite of -app.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind alleen thuislaten?

Het ene kind is er sneller aan toe dan het andere, maar Online opvoedhulp houdt het volgende schema aan.

Jonger dan 7 jaar: ouders kunnen hun kinderen jonger dan 7 jaar niet alleen laten voor een bepaalde tijd. Ook niet in de auto, op schoolpleinen (buiten schooltijd) en in speeltuinen etc.

8 tot 10 jaar: ouders wordt aangeraden om kinderen in deze leeftijd niet alleen te laten. Als ouders er voor kiezen om dit te doen, dan is 30 minuten maximaal, alleen bij daglicht en tijdens de vroege avonduren.

11 tot 12 jaar: kinderen kunnen in deze leeftijd voor het eerst alleen gelaten worden voor maximaal 1,5 tot 2 uur, alleen bij daglicht en in de vroege avonduren.

13 tot 15 jaar: kinderen kunnen alleen thuisblijven, maar niet ‘s nachts.

16 tot 17 jaar: kinderen kunnen alleen thuisblijven (in sommige gevallen ook voor langere periode).

Conclusie

Kortom, ik raad af om je dreumes en peuter alleen thuis te laten. Het risico op ongelukken weegt zwaarder dan de voordelen van een avondje uit. Overweeg om het etentje uit te stellen en maak er dit weekend een date night thuis van! Hoe dan ook, alvast een heel fijn en veilig weekend!”

Lees hier het artikel op J/M Ouders: je kind(eren) alleen thuislaten? Een kindercoach geeft tips

Benieuwd naar meer antwoorden op vragen over opvoeding? In deze stukken geven we ook advies:

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Sofie is hoofdredacteur van JM/Ouders en Famme en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een opvoedvraag van ouders en geeft ze tips om het opvoeden in goede banen te leiden.

Vorige Volgende

Reacties