Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kinderpsycholoog: deze 7 dingen versterken de band met je kind (ook als ze volwassen zijn)

Als ouder wil je graag een hechte band met je kind. Ook als de kinderen ouder zijn. Maar hoe jij als ouder reageert in de jongere levensjaren van je kind, is bepalend voor jullie band op volwassen leeftijd. Deze kinderpsycholoog legt je uit hoe je een gezonde band, gebaseerd op vertrouwen en respect, opbouwt met je kroost.

Als ouder je doe je op jouw manier je best om je kind zo goed mogelijk groot te brengen. En daar zijn behoorlijk wat adviezen voor. Hoe je bijvoorbeeld emotioneel intelligente kinderen opvoedt, hoe je opstandig gedrag tempert, dat dreigen of omkopen niet helpt en waarom je beter niet ‘hoe was het op school?’ kunt vragen.

Kinderpsycholoog bestudeerde meer dan tweehonderd gezinnen

Kinderpsycholoog Reem Raouda deed onderzoek naar kinderen en opvoeding. Volgens haar hoop je als ouder dat je een hechte band met je kind krijgt en behoudt. „Ik analyseerde meer dan tweehonderd gezinnen en ontdekte dat de reactie op kinderen, vanaf de dag dat zij geboren worden, bepalend is voor de band”, vertelt ze tegen CNBC.

Raouda legt uit hoe je er als ouder voor zorgt dat jouw kind je altijd vertrouwt, respecteert en graag in jouw bijzijn is, ook als ze ouder zijn. Ze noemt zeven dingen op die daarvoor van belang zijn.

7 dingen die van belang zijn voor een hechte band met je kind

1. Emoties mogen er zijn

Kinderen moeten volgens de kinderpsycholoog comfortabel zijn met het uiten van hun emoties. „Maar als je als ouder zijnde continu ‘niks aan de hand’, ‘stel je niet aan’, ‘zo erg is het ook weer niet’, blijft zeggen, ga je als kind geloven dat gevoelens en emoties niet belangrijk zijn. En zal je stoppen met deze te delen.” In plaats van emoties af te wijzen, moet je ze als ouder juist erkennen. „Zeg dingen als: ‘Dat klinkt frustrerend’ of ‘Ik zie dat je verdrietig bent’. Emotionele veiligheid betekent niet dat je alle problemen hoeft op te lossen, het gaat erom dat kinderen zich begrepen en gehoord voelen.”

2. Connectie in plaats van controle

Angst, straf of constant gecorrigeerd worden, zorgt voor afstand tussen ouder en kind, legt Raouda uit. „Kinderen leren op die manier bepaalde delen van zichzelf te verstoppen of te vermijden om een ouder niet teleur te stellen.”

Ouders die een hechte band hebben met hun kinderen, eisen volgens de kinderpsycholoog geen gehoorzaamheid van een kind op. Ze focussen op een vertrouwensband. „Door samen te lachen, te luisteren zonder oordeel en empathie te laten zien. Dat geeft kinderen een veilig gevoel. Voelt een kind zich emotioneel veilig? Dan zullen ze ook als ze ouder zijn jouw steun en gezelschap opzoeken.”

3. Geef kinderen een stem

Als ouders altijd maar alle beslissingen nemen, leert een kind dat hij of zij geen eigen mening hoeft te hebben. „Ik plaats van dat je altijd maar alle beslissingen neemt, kun je een kind ook vragen naar zijn of haar mening. Laat ze kleine, leeftijdsgeschikte keuzes maken. Door bijvoorbeeld zelf hun kleding, hobby’s of het avondeten uit te kiezen.”

4. Neem verantwoordelijkheid voor je fouten

Als ouder dien je het goede voorbeeld te geven. Ook als het gaat over excuses aanbieden voor de fouten die je als mens maakt. Fouten maken mag namelijk, je moet alleen bereid zijn om ze in te zien en sorry te zeggen. Kinderen die dat van hun ouders leren, zijn niet bang om fouten te maken. In plaats van dat ze hun worstelingen verstoppen of achterhouden, zullen ze die met je delen. Ook als ze volwassen zijn.

5. Breng dagelijks momenten samen door

Een goede band hangt niet af van één specifiek gesprek of gebeurtenis. Een hechte band bouw je samen op door kleine, herhaaldelijke momenten te beleven. Het gaat niet alleen over de tijd die je samen spendeert, maar hoe vaak jouw kind het idee krijgt dat het om hem of haar gaat. Samen eten, een boek lezen of kletsen over de dag, maakt de band hechter. „Kinderen die zich op kleine manieren gewaardeerd voelen, zullen op latere leeftijd vanzelfsprekend een hechte band met je blijven houden.”

6. Laat kinderen zichzelf zijn (zonder te oordelen)

Als kinderen continu ervaren dat ze vergeleken worden met anderen of een oordeel krijgen, passen zij zich aan. Ze leren om hun eigen unieke gedachten, interesses en worstelingen te verstoppen en mee te bewegen met wat er verwacht wordt.

Maar als ouder is de reactie op jouw kind bepalend bij zelfacceptatie. „In plaats van gebreken aan te wijzen, vier je hun uniekheid. Door hun interesses aan te moedigen, zelfs als ze niet overeenkomen met je verwachtingen, laat je ze weten dat je van ze houdt zoals ze zijn.” Kinderen die zich geaccepteerd voelen, leren namelijk zichzelf te zijn in jouw bijzijn.

7. Je hoeft geen gelijk te krijgen

Er zullen zich momenten aandienen dat jij en je kind het niet eens zijn met elkaar. Maar als jij als ouder altijd gelijk moet hebben, leren kinderen dat goedkeuring voorwaardelijk is. Kinderen leren te schikken en jou gelijk te geven. Maar in hun volwassen levensjaren zal dat voor afstand zorgen met jou als ouder. „In plaats van een punt te bewijzen, richt je je op begrip. Als je kind het niet met je eens is, weersta dan de neiging om ze de mond te snoeren. Reageer met nieuwsgierigheid: ‘Vertel me meer over waarom je je zo voelt’. Als kinderen weten dat ze zichzelf kunnen uiten en toch geliefd en gerespecteerd worden, groeien ze op tot volwassenen die de relatie vertrouwen in plaats van er bang voor te zijn.”

Reacties