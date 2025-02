Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Moet ik mijn zoon (7) verplichten om oma een knuffel te geven?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders.

Deze week een vraag van Stella (32): „Moet ik mijn kind verplichten om oma een knuffel te geven?”

„Lieve Sofie,

Mijn kind Niels (7) is stapelgek op zijn oma, mijn schoonmoeder. Iedere dinsdag na school haalt zijn oma hem op van school en dat vindt hij geweldig. Ze knutselen, spelen buiten en hij krijgt lekkers. Maar wat ik iedere keer weer lastig vind om te zien, is het afscheid. Zijn oma wil Niels bij het weggaan een knuffel geven, maar Niels wil dat niet. Mijn schoonmoeder staat erop dat Niels een knuffel en een kus moet geven. Na lang aandringen doet hij het meestal wel, maar ik zie dat hij dat met tegenzin doet. Ik vind eigenlijk dat Niels niet verplicht hoeft te worden om zijn oma of wie dan ook een kus of knuffel te geven. Maar ik wil ook mijn schoonmoeder niet teleurstellen. Wat moet ik doen?

Liefs,

Stella”

Het antwoord

„Lieve Stella,

Wat fijn dat je zo’n goede oppas hebt aan je schoonmoeder en vooral ook dat Niels stapelgek is op haar. Maar wat een lastig dilemma voor je. We horen vaker dat ouders worstelen met de vraag of ze hun kinderen moeten aansporen om opa of oma een knuffel te geven. Enerzijds wil je dat je kind leert om liefde te tonen en sociaal te zijn, anderzijds vind je het waarschijnlijk belangrijk dat een kind zelf zijn grenzen aangeeft.

Kinderen hebben vaak uitdrukkelijke wensen in wie ze wel en niet een knuffel willen geven en zij kunnen dit vaak heel goed aangeven. Het is belangrijk om de wensen van je kind hierin te respecteren. Ook het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) stelt dat het essentieel is om de signalen van kinderen serieus te nemen en hen niet te dwingen tot fysiek contact dat ze niet willen. Dit helpt kinderen om gezonde grenzen te stellen en draagt bij aan hun emotionele ontwikkeling.

Hoe ga je om met de gevoelens van oma?

Natuurlijk wil je je schoonmoeder niet voor het hoofd stoten, zij bedoelt het goed. Voor haar voelt een knuffel en een kus als een teken van liefde en bevestiging. Maar liefde kan natuurlijk op meerdere manieren worden geuit. Probeer eens om je schoonmoeder uit te leggen dat je het belangrijk vindt dat Niels zelf mag kiezen of hij fysiek contact wil. Je zou alternatieven kunnen voorstellen, zoals een high five, een zwaai of een lief woordje.

Misschien helpt het ook om je schoonmoeder te laten inzien dat het niet persoonlijk is. Dit gaat niet over haar, maar over de autonomie van Niels. Zeg bijvoorbeeld: ‘Niels vindt je echt heel lief, maar ik wil hem leren dat hij zelf mag beslissen om knuffels en kusjes te geven. Misschien kan hij je een handkus geven of een high five?’

Oefen met Niels

Voor Niels kan het ook helpen om te oefenen met alternatieven. Vraag hem: ‘Hoe wil jij oma de volgende keer gedag zeggen?’ Misschien kiest hij voor een handkus of een boks. Als hij het niet weet, stel dan een aantal mogelijkheden voor en bespreek waar hij zich fijn bij zou voelen. Dit geeft hem regie over zijn eigen keuzes en voorkomt ongemakkelijke situaties.

Grens respecteren

Niemand wil oma kwetsen, maar de grens van je kind respecteren is uiteindelijk belangrijker. Grote kans dat je schoonmoeder het uiteindelijk zal begrijpen en zal wennen aan de nieuwe manier van afscheid nemen. Door met je schoonmoeder in gesprek te gaan en alternatieven aan te dragen, houd je het liefdevol én leer je je kind dat zijn gevoelens en grenzen ertoe doen. Hopelijk heb je wat aan mijn advies, veel succes met het oplossen van dit dilemma!”

Sofie Vissers is hoofdredacteur van J/M Ouders en Famme en is nu haar kinderen naar school gaan, net op adem gekomen van een paar intense tropenjaren. Met haar schoolgaande kinderen, kent ze inmiddels haar weg op de basisschool, bso en klassenapp. Ze verdiept zich graag in de verschillende opvoedstijlen en gentle parenting zit in haar aard, maar wel met het stellen van duidelijke grenzen. Sofie deelt graag de ervaringen van ouders van kinderen vanaf vier jaar en adviezen van opvoedexperts op J/M Ouders.

