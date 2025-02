Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter van 13 wil op social media, moet ik dat toestaan?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Metro‘s collega’s Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Lilian: „Mijn dochter van 13 wil op social media, moet ik dat toestaan?”

Kan Lilian het met een gerust hart toestaan dat haar dochter op social media gaat of kan ze hier beter een lijn trekken?

Opvoedvraag: welke leeftijd op social media?

Beste Sofie,

Mijn dochter van 13 wil heel graag op social media, want ‘iedereen’ uit haar klas zit op TikTok en Instagram. Zelf twijfel ik of dat een goed idee is. Ik hoor steeds vaker over de negatieve invloed van social media op kinderen, zoals verslaving, onzekerheid en online pesten. Ze is nog maar 13 en ik vind haar soms nog erg kinderlijk voor haar leeftijd. Maar ik wil haar ook niet buitensluiten van sociale contacten. En we moeten er ooit aan geloven. Misschien is het dan maar beter om er vroeg mee te starten, zodat we kunnen ‘oefenen’. Wat raad je aan?



Liefs,

Een twijfelende moeder

Het antwoord

„Dat is een lastig dilemma waar veel ouders mee worstelen. Social media spelen een grote rol in het leven van tieners en dus ook hun ouders. Schermtijdcoach Marloes Jonker benadrukte eerder bij J/M Ouders dat mediaopvoeding net zo belangrijk is geworden als andere opvoedthema’s. „Kinderen worden al jong wereldburgers, maar ze missen de levenservaring om altijd de juiste keuzes te maken. Ouders hebben hierin een essentiële begeleidende rol.”

Social media-platforms als Instagram, TikTok en Snapchat hanteren een minimumleeftijd van 13 jaar, maar dat betekent niet automatisch dat social media ook geschikt zijn voor een 13-jarige. Sterker nog, in Den Haag wordt gesproken over het verhogen van de minimumleeftijd naar 15 jaar. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 70 procent van de Nederlanders dit een goed idee vindt.

Hoe bepaal je of jouw kind eraan toe is?

Het is goed om te kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw dochter. Niet elke 13-jarige is hetzelfde. De vraag is niet alleen of je social media wil toestaan, maar vooral hoe je je kind hierop voorbereidt. Enkele vragen die je jezelf kunt stellen, zijn:

Kan mijn kind omgaan met online kritiek en negatieve reacties?

Begrijpt mijn kind hoe algoritmes werken en dat social media verslavend kunnen zijn?

Bespreekt mijn kind open met mij wat hij/zij online meemaakt?

Als het antwoord op deze vragen „nee” is, is het misschien verstandig om nog even te wachten of om strikte afspraken te maken. Ook is het belangrijk om je kind voorlichting te geven over online veiligheid, privacy en de mogelijke gevaren van social media. Bespreek onderwerpen zoals online pesten, misleidende content en het delen van persoonlijke informatie, zodat je kind beter voorbereid is op de digitale wereld.

Wat kun je als ouder doen?

Als je besluit om jouw dochter de wereld van de sociale media te laten bestormen, bereid je daar dan samen goed op voor.

Maak samen afspraken . Stel duidelijke regels op. Denk aan tijdslimieten, welke platformen wel of niet mogen en wat je kind wel of niet mag delen. Bespreek waarom deze regels belangrijk zijn.

. Stel duidelijke regels op. Denk aan tijdslimieten, welke platformen wel of niet mogen en wat je kind wel of niet mag delen. Bespreek waarom deze regels belangrijk zijn. Zorg voor een veilige start . Verdiep je in de privacy- en leeftijdsinstellingen van apps. Jonker adviseert om dit samen met je kind te doen: „Door dit samen te doen, leert je kind bewuster omgaan met de risico’s. Je kunt je kind immers niet overal voor behoeden, maar wel leren hoe hij of zij zelfstandig afwegingen maakt.”

. Verdiep je in de privacy- en leeftijdsinstellingen van apps. Jonker adviseert om dit samen met je kind te doen: „Door dit samen te doen, leert je kind bewuster omgaan met de risico’s. Je kunt je kind immers niet overal voor behoeden, maar wel leren hoe hij of zij zelfstandig afwegingen maakt.” Wees betrokken . Laat je kind zien dat je interesse hebt in haar online leven. Kijk eens samen naar populaire filmpjes en bespreek ook de minder positieve kanten van social media, zoals online pesten of onrealistische schoonheidsidealen.

. Laat je kind zien dat je interesse hebt in haar online leven. Kijk eens samen naar populaire filmpjes en bespreek ook de minder positieve kanten van social media, zoals online pesten of onrealistische schoonheidsidealen. Geef het goede voorbeeld. Kinderen kopiëren gedrag. Als jij als ouder voortdurend met je telefoon bezig bent, is het lastiger om van je dochter te verwachten dat zij hier verstandig mee omgaat.

Bewuste keuze

Volgens Jonker is het belangrijk om je niet te laten leiden door wat andere ouders doen. “Veel kinderen omzeilen de leeftijdsgrenzen door een valse geboortedatum in te voeren. Dat betekent dat ze blootgesteld kunnen worden aan content die niet voor hun leeftijd geschikt is. Maak hierin je eigen bewuste keuze en neem de tijd om je kind goed voor te bereiden.”

Kortom: social media toelaten op 13-jarige leeftijd kan, maar alleen als je dochter eraan toe is en jij als ouder actief betrokken blijft. Zie het niet als een eenmalige beslissing, maar als een doorlopend gesprek. Daar ligt een belangrijke taak voor jou als ouder. Succes in het maken van deze keuze!

Sofie Vissers is hoofdredacteur van J/M Ouders en Famme en is nu haar kinderen naar school gaan, net op adem gekomen van een paar intense tropenjaren. Met haar schoolgaande kinderen, kent ze inmiddels haar weg op de basisschool, bso en klassenapp. Ze verdiept zich graag in de verschillende opvoedstijlen en gentle parenting zit in haar aard, maar wel met het stellen van duidelijke grenzen. Sofie deelt graag de ervaringen van ouders van kinderen vanaf vier jaar en adviezen van opvoedexperts op J/M Ouders.

