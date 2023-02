Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek laat zien dat groepsdruk op zeer jonge leeftijd al een rol speelt

Grote kans dat jij ooit in je leven te maken hebt gehad met groepsdruk. Of het nu ging om dat extra drankje in de kroeg, of het kopen van die nieuwe sneakers. Als mensen zijn we nu eenmaal gevoelig voor de mening van anderen. Die groepsdruk is dus heel menselijk en begint volgens onderzoek al op zeer jonge leeftijd.

Groepsdruk komt dus niet alleen voor op je werk of in de kroeg, al op deze jonge leeftijd krijgen kinderen te maken met groepsdruk.

Groepsdruk

Wanneer we de definitie van groepsdruk even googelen, komen we erachter dat groepsdruk betekent dat een groep mensen bewust of onbewust druk op je uitoefent om iets wel of niet te doen. Nu hoeft groepsdruk natuurlijk niet altijd iets negatiefs te betekenen. Ook jongeren kunnen elkaar op een positieve manier beïnvloeden wanneer ze elkaar motiveren op school of op het sportveld.

Onderzoek naar groepsdruk

Het moge duidelijk zijn dat groepsdruk een grote rol kan spelen in het gedrag van jongeren. Maar hoe zit dat bij jonge kids? Dat vroeg een groepje wetenschappers zich af en ze namen de proef op de som.

Onderzoekers van Parenting Science creëerden een interessant experiment onder 96 kinderen van 4 jaar oud. Deze kinderen kregen allemaal een boekje met afbeeldingen van dieren. Van deze groep, kregen twintig kinderen een afwijkend boekje.

Vervolgens vroegen de onderzoekers de kinderen om hun boekje open te slaan en naar een afbeelding van beren te kijken. Er stonden drie beren afgebeeld: mama beer, papa beer en baby beer. Vervolgens moesten de kinderen de bladzijde omslaan. Op de volgende pagina stond enkel één beer afgebeeld.

De meerderheid zag een afbeelding van papa beer, maar twintig kinderen zagen overduidelijk iets anders. Bij deze twintig kinderen stond een afbeelding van een baby beer.

De onderzoekers vroegen de kinderen welke beer stond afgebeeld. Het grote deel van de groep riep dat ze een papa beer zagen. En jawel: de kinderen met een baby beertje, werden beïnvloed. Achttien van de twintig kinderen veranderde hun antwoord en gingen mee met de rest van de groep.

Verklaringen voor groepsdruk bij kinderen

Uit het onderzoek komt niet duidelijk naar voren wat nu precies de reden achter groepsdruk is. Een mogelijke verklaring is dat kinderen bang zijn dat ze in de problemen komen wanneer ze een ‘fout’ antwoord geven. Het is ook mogelijk dat kinderen op deze jonge leeftijd al bewust zijn van het beeld dat anderen van hun hebben. In dit geval zijn ze dus bewust van hoe ze over komen.

Waarom kinderen op deze jonge leeftijd al beïnvloed worden door anderen, is onduidelijk. Maar dat ze meegaan met de mening van anderen, lijkt een duidelijke conclusie.