De 9 grootste fouten die je als stiefouder kunt maken

Samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Als stiefouder heb je misschien wel de allerzwaarste rol in een familie. Hoe hard je ook je best doet, het is geen garantie voor één grote happy family. Om je te helpen vertellen Metro‘s collega’s van Famme je daarom de negen grootste fouten die je als stiefouder zou kunnen maken.

Of je het nu stiefouder of bonusouder noemt, de rol die je ‘speelt’ wordt er niet makkelijker van. Feit blijft namelijk dat kinderen vaak moeten wennen aan een nieuwe speler in het gezin. Hoe je dan toch zorgt dat het soepel verloopt? Door deze fouten te vermijden.

Grootste fouten stiefouder

Deze negen fouten wil je als stiefouder écht vermijden.

Fout 1: De toffe ouder uithangen

Denk niet dat je aan populariteit wint door cadeautjes voor de kinderen te kopen of de regels voor hun aan te passen. Op een gegeven moment weet het kind precies hoe hij bij jou zijn zin krijgt. Probeer liever aan jullie relatie te werken door samen dingen te doen, zoals koken of sporten.

Fout 2: Verwacht niet meteen een happy family

Sommige onderzoekers claimen dat het zo’n zeven jaar duurt voor families om te blenden. Hoe dan ook, elkaar leren kennen kost tijd en een vertrouwensband opbouwen al helemaal.

Fout 3: De kinderen respectloos tegen je laten zijn

Natuurlijk is het wennen voor de kinderen en zien ze je misschien als een indringer. Niet meer dan normaal, toch? Maar zeg er wel iets van als ze respectloos tegen je zijn. Ga je niet inhouden voor de goede vrede. Waarom? Zie fout 1.

Fout 4: Neemt niet direct de rol van ouder op je

Sommige stiefouders proberen de kinderen op te voeden zonder dat er een vertrouwensband is. Fout! Daardoor krijg je alleen maar wederzijds disrespect. Je kunt wel als ouder optreden als ze iets doms gaan doen en er niemand anders in de buurt is om ze te stoppen.

Fout 5: Te hoge verwachtingen hebben

Als stiefmoeder voel je misschien een enorme druk om dingen goed te doen. Niet heel gek, ooit van de boze stiefmoeder gehoord? Dat gevoel hoort bij de job. Probeer niet té hard je best te doen, dan word je ook niet teleur gesteld en is iedereen een stuk relaxter.

Fout 6: Bekvechten met de andere ouder

Wanneer de biologische moeder weer eens te laat is, of weigert te betalen voor dingen, is het verleidelijk om er wat van te zeggen. Doe dat alsjeblieft niet. De kinderen zullen het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen ouders als iedereen met elkaar overhoop ligt. Daarbij zul je elkaar nog vaak genoeg moeten zien op verjaardagen, diploma-uitreikingen, afzwemmen en ga zo maar door.

Fout 7: Je stiefkinderen niet genoeg tijd geven met je partner

Wat regelmatig gebeurt is dat stiefmoeders vergeten dat hun stiefkind een-op-een tijd met de ouder. En vooral ook omdat ze vaak het idee hebben dat ze moeten concurreren met de stiefouder heeft. Geef ze de ruimte om tijd samen door te brengen, zodat het niet als competitie voelt.

Fout 8: Geen prioriteit geven aan de relatie met je partner

Veel koppels zijn zo bezig met een balans in de familie te krijgen, dat ze hun relatie vergeten. Terwijl er juist veel voordelen eraan zitten als kinderen een gezonde volwassen relatie zien.

Fout 9: Het persoonlijk opnemen als een kind hun ‘echte’ ouder leuker vindt

Tijdens familie-rituelen voel je je misschien buitengesloten. Zelfs na 25 jaar wil een dochter dat haar vader haar naar het altaar brengt, in plaats van haar stiefvader. Geef steun aan je kinderen door niet mee te doen aan het ‘kijk mij eens leuker zijn’-spelletje.