Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een foto van je kinderen op de kerstkaart? Met deze 10 tips wordt het een succes

Nog minder dan tien dagen tot kerst, dat betekent dat de voorbereidingen nu echt kunnen beginnen. Wil je dit jaar je vrienden en familie verrassen met een originele kerstkaart? Verstuur er dan eentje met een foto van je kinderen. Niets schattiger dan dat toch? Met deze tien tips wordt het geheid een succes.

Misschien is het een tikkeltje cheesy of Amerikaans, maar stiekem zijn wij dol op familiekiekjes voor de kerstkaart. Met Kerstmis draait het immers om gezelligheid en samen zijn toch? Dat straal je met zo’n kerstkaart zeker uit! Als je schoonmoeder je dan nog niet uitnodigt om kerst te vieren…

Foto van de kinderen op de kerstkaart? Zo doe je het

Leuk, dat idee, maar nu moet je het nog uitvoeren. En dat is, zeker met kinderen, een heuse uitdaging. Deze tien tips zorgen ervoor dat jouw kaart straks de mooiste is van allemaal.

1. Zorg voor een leuke achtergrond

Kiezen voor een mooie achtergrond scheelt al de helft. Ga bijvoorbeeld naar het bos of poseer samen voor de kerstboom. De achtergrond bepaalt namelijk voor een groot gedeelte de sfeer van de foto.

2. Kies de juiste outfit

Ga voor leuke outfits die bij jullie passen. Iedereen in pyjama? Of juist uitgedost in glitter en pailletten? Zorg er voor dat iedereen in hetzelfde thema gekleed is maar ga ook niet té matchy-matchy.

3. Kijk niet in de camera

Klinkt misschien gek, maar maak ook eens een paar foto’s waarop jullie niet in de camera kijken. Die foto’s lijken spontaner en minder geposeerd.

4. Ga koekjes bakken

Willen je kids niet poseren? Ga dan een leuke activiteit doen en schiet ondertussen een paar plaatjes. Kerstkoekjes bakken bijvoorbeeld of de kerstboom optuigen. Zo krijg je je kinderen ongedwongen op de kerstkaart.

5. Geef de kids een taak

Stilstaan of zitten is voor veel kinderen een hele opgave. Wil je toch dat ze mooi geposeerd op de foto komen? Geef ze dan een taak. Laat je kind bijvoorbeeld een mooie kerstbal vasthouden.

6. Denk out of the box

Wil je eens iets anders? Denk dan ook out of the box, of misschien juist in the box. Stop je kinderen bijvoorbeeld in versierde dozen als cadeautjes onder de boom. Weer eens wat anders!

7. Zorg voor een lach

Kinderen en lachen op de foto. Ken je dat probleem? Of het is een afgrijselijke nepgrijns of het is helemaal geen lach. Je krijgt je kinderen écht lachend op de kerstkaart door een grapje te vertellen of gekke bekken te trekken vlak vóór de foto.

8. Zorg voor versterking

De meeste camera’s hebben een zelfontspanner en je kunt natuurlijk zelf achter de camera gaan staan. Maar wil je graag met zijn allen op de foto? Vraag dan even versterking aan je buurvrouw, moeder of vriendin. Wel zo makkelijk.

9. Gebruik lichtjes

Niets is zo ‘kerstig’ als lichtjes. Gebruik ze bijvoorbeeld in de achtergrond voor een magische kerstsfeer. Als je een beetje bekwaam bent in fotograferen kun je misschien een mooie bokeh creëren.

10. Betrek je huisdier

Wat is er net zo schattig als kinderen? Huisdieren! Als je het aandurft om er nog een uitdaging bij te nemen zet je huisdier dan ook op de foto. Zorgt meteen ook voor wat afleiding voor de kids.