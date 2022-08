Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#263 ‘Je leven is niet ineens voorbij als je moeder bent geworden’

Maud weet het zo goed als zeker: ze wil haar zwangerschap gaan afbreken, tot groot verdriet van Gio. Als ze Rochella inschakelt om haar te ondersteunen, geeft zij haar als opdracht om de voors en tegens eens op papier te zetten. En als ze daarmee bezig is en toch weer gaat twijfelen, komt Gio opeens binnen. En hij is tot haar grote schrik niet alleen…

„Mam…”, piep ik. Mijn moeder staat naast Gio. Lijkbleek en met een betraand gezicht. „Maud, liefje… Ik heb van Gio gehoord wat er aan de hand is. Oh meissie toch.”

Ik weet even niet zo goed wat ik hiervan vind. Gio heeft serieus mijn moeder ingeschakeld?! Ik voel dat ik het ergens fijn vind, maar schrik er ook van dat er wéér een persoon is die weet wat er aan de hand is en invloed kan uitoefenen op mijn beslissing. Toch voel ik dat ik eigenlijk even niets liever wil dan dit met mijn moeder bespreken. Ik val haar huilend in de armen.

„Sorry Maud, ik dacht dat dit misschien toch wel het beste moment was om het met je moeder te bespreken, voordat je straks dingen doet waar je spijt van krijgt”, zegt Gio terwijl ook bij hem de tranen over zijn wangen biggelen. Ergens snap ik hem, maar ik voel ook woede dat hij achter mijn rug om probeert om via via invloed uit te oefenen. Tenminste, zo voelt het. „Laat me maar even alleen met mams”, mompel ik dan ook. Rochella staat snel op, pakt haar spullen en trekt Gio de kamer uit.

Ik barst direct in tranen uit als de deur dichtgaat. Mijn moeder trekt me bij haar en wiegt me heen en weer, alsof ik weer dat kleine meisje van vroeger ben. Als ik van de grootste huilbui bekomen ben, vertel ik aan haar wanneer ik het heb ontdekt en dat ik zit te denken aan abortus. Ik zie mijn moeder schrikken en haar tranen wegslikken. Ze vraagt me waarom ik het kind niet wil houden. Direct begin ik mijn relaas. Dat ik nog veel wil reizen, feesten en ravotten. Dat ik mezelf nog niet volwassen genoeg vind om moeder te worden, etc. etc.

‘Deze dingen voelde ik ook’

Mijn moeder knikt en glimlacht. „Wat lach je nou?!”, roep ik verontwaardigd. „Maudje. Ik hoor je argumenten, maar ik kan je één ding vertellen: deze dingen voelde ik ook allemaal toen ik zwanger was van jou! En dat terwijl jij gewoon een ‘gepland’ kindje bent. Dit voelt iedereen die net te weten is gekomen dat hij/zij ouder gaat worden. Je denkt sowieso dat je het niet kunt, dat je niet volwassen genoeg bent. Pfoe, wat er allemaal niet door mijn hoofd is gegaan! Maar weet ook dat je ouders hebt die je willen helpen en steunen. En zo zijn er volgens mij nog veel meer mensen…”

Ik kijk haar aan en weet dat ze gelijk heeft. Ik heb Rochella en Jessie die me absoluut zouden helpen en ik heb gelukkig twee ouders én nog stiefouders die ook zouden willen ondersteunen. Gio wil het zelf heel graag… Heb ik me dan in alle haast zo laten overrompelen dat ik direct de deur dicht wilde gooien?!

„Kijk, ik wil je ab-so-luut niet overhalen Maud. Waar je ook voor kiest, het is jouw keuze en dat is de enige juiste keuze. Maar vertrouw erop dat hoe langer jij zwanger bent, hoe comfortabeler jij je gaat voelen met het feit dat jullie ouders gaan worden. Reizen kan nog, óók met een kind. Uitgaan ook; hij of zij mag altijd een nachtje bij oma logeren. Die heeft immers ook net een kind, haha! Dus nog eentje kan er ook wel bij. Je leven is niet ineens voorbij als je moeder bent geworden. Er begint gewoon een nieuw leven.”

De hele avond praat ik met mijn moeder, tot bijna middernacht; dan komt Gio weer thuis. Als hij binnenkomt zie ik aan zijn gezicht dat, waar ik me juist voor het eerst in dagen rustig voel, hij zo mogelijk juist nog meer gespannen is dan een paar uur geleden. „Gaat het hier een beetje?”, vraagt hij voorzichtig. Ik sta op en loop naar hem toe. Dan kus ik hem. „Het gaat goed ja”, glimlach ik. „Gio… het spijt me dat ik je zo in onzekerheid heb gelaten de afgelopen dagen, maar ik heb een beslissing gemaakt…”

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriendje, Gio. Ze is op dit moment in verwachting van hem, maar of ze daar blij mee is, is nog maar de vraag… Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.