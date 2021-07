#206 ‘Ga ik nu echt weer opnieuw verhuizen?’

Maud is van het ‘probleem’ Cherry verlost. Vorige week liet haar hoofdredactrice weten dat ze haar ontslagen heeft, omdat ze zorgde voor onrust op kantoor en er druk gereorganiseerd moet worden. Ondertussen probeert Maud aan een nieuwe woning te komen, wat lijkt te zijn gelukt als ze een belletje ontvangt. Ze kan er volgende maand zelfs al in!

De afgelopen week voelde als een groot onmogelijk dinsdag dilemma. Ik was me ervan bewust dat ik mij had ingeschreven voor een huurwoning. Maar nu is er dus ineens in een mum van tijd een huurwoning vrij in een van mijn geliefde buurtjes in Amsterdam… Dat had ik niet verwacht.

Toen Anneke mij belde was ik gelukkig assertief genoeg om gelijk te zeggen dat ik er even over na moest denken. Ik dacht dat de huizenmarkt chaos was, helemaal in Amsterdam, maar ik heb kennelijk een week bedenktijd gehad. Alsof het universum mij iets wil vertellen..

Volwassen antwoord

De eerste paar dagen heb ik niets tegen Tommy gezegd, maar toen hij merkte dat ik wel erg stil was, kon ik het niet meer voor mij houden. Hij reageerde eerst heel boos, maar daarna was zijn antwoord dat hij stapelgek op mij is. Voor hem is het het allerbelangrijkste dat we samen blijven en als ik toch nog niet klaar ben om samen te wonen met hem en Noa, dan staat hij achter mijn keuze.

Dit volwassen antwoord had ik eigenlijk niet verwacht. Na een week wikken en wegen heb ik bedacht om het huis te nemen. Maar niet voor mezelf, mijn broertje wil ook in Amsterdam wonen. Het huurcontract staat op mijn naam en hij betaalt mij gewoon alle huur. Ergens voelt het heel fijn dat mijn broertje zo dichtbij zal komen wonen en dat ik straks gewoon een plek heb om even bij te komen, mocht ik stapelgek worden van Noa.

Op werk is het heerlijk. De negatieve energie van Cherry is weg en ik merk dat ik nu zonder buikpijn naar werk ga! Mijn artikelen scoren goed en ik heb het gevoel dat ik best goed ben in het schrijven van artikelen. Maar er heeft zich een nieuw drama voorgedaan. Afgelopen vrijdag opende ik met buikpijn mijn mail: ik heb 2 van de 3 tentamens sowieso niet gehaald. Ik wacht nog op één uitslag en als ik die ook niet heb gehaald moet ik waarschijnlijk stoppen met mijn studie…

‘Maud, we willen je iets vertellen’

Kotsmisselijk bel ik zaterdag mijn moeder op. Zij heeft het altijd belangrijk gevonden dat ik goede cijfers haal en heeft ervoor gestreden dat mijn ouders altijd mijn studie konden betalen. Dat ik nu voor een tweede keer dreig te (moeten) stoppen, gaat haar vast niet in de koude kleren zitten. Als de telefoon wordt opgenomen, bonkt mijn hart in mijn keel. Maar zodra ik mijn mond open wil trekken, hoor ik dat mijn moeder paniekerig klinkt. „Maud?! Wat goed dat je belt. Het lijkt wel telepathie! Kun je alsjeblieft zo snel als je kunt hierheen komen. We, Willem en ik, willen je iets vertellen…”

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van ‘Nachtboek van Maud’.