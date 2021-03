#189 ‘Jij kan straks gewoon de coole ‘stiefmama’ zijn’

Maud en Tommy zitten in een liefdesbubbel en hebben zelfs besloten om te gaan samenwonen. Haar vriendin Jessie is wat minder blij met het nieuws en ziet het allemaal niet zo zitten. Mauds moeder gaat ook ineens samenwonen met haar nieuwe vlam, maar heeft wat twijfels over Maud haar plannen. Maud haar besluit staat vast en ze heeft zelfs al de huur van haar kamer opgezegd. Als ze Tommy belt om het nieuws te delen, hoort ze ook nog eens een kleine twijfel in de stem van Tommy…

Een chagrijnige en kritische Jessie, mijn moeder die vraagtekens heeft en heel even leek het zelfs of Tommy aan het twijfelen was. Ik laat het telefoongesprek lekker voor wat het is en besluit te gaan hardlopen.

Frustraties

Een uur lang ren ik alle frustratie en irritatie eruit. Ik snap niet waarom iedereen zich zo druk maakt. Oke, in het allerergste geval gaat het uit tussen mij en Tommy, maar dan vind ik daarna heus wel weer een ander huis. Misschien moet ik dan even een maandje bij een van mijn ouders overbruggen, nou, hoe erg is dat? Ik vind het leven veel te kort om te leven met ‘Wat als scenario’s’? En mijn moeder en Jessie doen net alsof het huis waar ik nu woonde zo’n paleis was. Ik had niet eens een fatsoenlijke badkamer en nu met corona kwamen de muren van mijn kleine kamertje vaak op mij af! Ik ben, los van het samenwonen, toe aan een grotere woning.

Gelukkig lijkt Tommy na een paar dagen helemaal bijgedraaid. Hij stuurt mij elke dag nieuwe woningen toe en heeft voorgesteld om aanstaande vrijdag wat huizen te gaan bekijken. Als ik hem vraag waarom hij zo graag twee slaapkamers wilt, schrik ik een beetje. Tommy begint te lachen, nou het lijkt me toch wel fijn als Noa wat privacy heeft. Ik snap niet hoe ik zo stom ben geweest, maar op een of andere manier heb ik er geen seconde bij stilgestaan dat zijn dochtertje ook af en toe bij ons komt wonen.

Noa en stiefmama

Eerlijk gezegd moet ik best even wennen aan dat idee dat ik straks ineens met een kind samenwoon en misschien ook wel voor haar moet zorgen. Tot nu toe heb ik Noa nog maar vijf of zes keer gezien en dat was vooral tijdens leuke uitjes. Als ik Rochella bel om mijn verhaal te doen kan ze mij gelukkig gerust stellen! „Maud, het komt wel goed. Noa heeft gewoon een moeder, hè. Jij hoeft haar niet op te voeden. Je kan gewoon de leuke coole ‘stiefmama’ zijn. En hoe vaak is Noa nou bij Tommy? Toch maar 2 dagen per week?” Jessie denkt er heel anders over. „Maar een huis met twee slaapkamers is veel duurder. Gaan jullie dan wel allebei even veel huur betalen? Dat lijkt me nogal oneerlijk,” roept ze door de telefoon als ik haar na een week eindelijk weer eens spreek. Ergens heeft ze een punt en ik besluit het stukje financiën ook met Tommy te bespreken.

De rest van de week houd ik me vooral bezig met het zoeken van een nieuwe bijbaan. Ik was een paar weken geleden al begonnen met wat open sollicitaties, maar die heb ik nooit verstuurd. Ik zie het voorlopig niet gebeuren dat de horeca open gaat en ik heb ook wel zin in een nieuwe uitdaging! Een bijbaan met meer inhoud en waarbij ik ook gelijk ervaring op kan opdoen voor ‘later’. Ondertussen update ik mijn LinkedIn en stuur ik enthousiast mails naar de eindredacteuren van verschillende tijdschriften, online blogs, PR-bureaus en influencers. ‘Wie niet waagt, wie niet wint’.

Aanbod

Tommy is dol enthousiast over mijn plan en vindt het alleen maar een goed idee dat ik werk ga zoeken dat beter bij mijn studie past. Nog voordat ik Tommy de vraag kan stellen over hoe we de kosten kunnen gaan delen komt Tommy met een verhaal. „Maud, ik werd vanochtend gebeld en ik heb een heel interessant aanbod gekregen…”