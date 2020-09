#164 Ik kan er niet mee stoppen, zijn aandacht werkt verslavend

Mauds liefdesleven staat op zijn kop. Het gaat al een tijdje niet goed tussen haar en Tommy en na lang wikken en wegen heeft ze een break ingelast.

Tommy is het er eigenlijk niet mee eens, maar Maud heeft door dat ze Tommy eigenlijk niet zo erg mist als ze had gedacht. Ondertussen is haar studie ook weer begonnen en dat is nu (naast de zorg voor haar vader) haar grootste prioriteit. Ze mag eindelijk weer naar college komen en als ze door de universiteit loopt komt ze iemand tegen die ze totaal niet had verwacht. Wtf doet Kay hier?!

Kay doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat ik hem tegenkom op de uni.

Arrogante houding

Ik weet niet wat ik met zijn arrogante houding aan moet. Aan de ene kant vind ik hem bloedirritant en schijnheilig, aan de andere kant heb ik toch een enorm zwak voor hem.

„Wat doe jij hier? Jij ben toch veel te oud voor de collegebanken?”, floep ik er uit.

Kay begint te lachen en legt uit dat hij is gevraagd als gastdocent en regelmatig colleges geeft voor de studie communicatiewetenschap. Drie keer raden welke minor ik volgend blok ga doen? Juist.

Mooi niet dat ik dit met hem ga delen. Hopelijk is hij volgend studieblok al weer weg en hoef ik geen les van hem te volgen. Ik voel me met de minuut ongemakkelijker worden met Kay in mijn buurt en vertel hem dat ik haast heb..

Nog geen 5 minuten later krijg ik een berichtje van hem: ,,Mooi jurkje had je aan, staat je goed..” Ik stuur een duimpje terug omhoog. Kay laat er geen gras over groeien en ziet alle kansen voor een diepte-interview. ,,Wat voor studie ik eigenlijk doe? Of ik al nagedacht heb over een stageplek? Wanneer ik weer eens naar een feestje ga?” Het lijkt wel hoe korter mijn antwoorden zijn, hoe uitgebreider zijn vragen worden. Ik weet dat ik de beste optie is om hem te negeren, maar toch blijf ik terugappen. Een beetje hetzelfde als met fast food, ik weet dat het slecht voor me is en toch eet ik zeker twee keer per week pizza. Zijn aandacht werkt verslavend.

Berichtjes negeren

Pas als ik s’avonds een etentje heb met Jessie kan ik zijn berichtjes negeren. Erg gezellig is het niet bij Jessie. Ik weet niet wat ze heeft, maar ze lijkt overal dwars op in te gaan. Ze vindt het maar belachelijk dat ik een break heb met Tommy. ,,Hij zit gewoon niet lekker in zijn vel, geef hem wat tijd.” Ik snap er niks van. Jessie stond altijd aan mijn zijde, maar ineens heeft ze vooral veel oog voor Tommy zijn welzijn. Als ik haar vertel over Kay zijn berichtjes maak ik het alleen maar erger! ,,Maud, ik geef Tommy geen ongelijk hoor! Jij zit de hele tijd te flirten met andere mannen en ondertussen neem je Tommy van alles kwalijk?!” Het irriteert me dat Jessie doet alsof ik een of andere slet ben. Ik kan mijn emoties niet goed onder controle houden en barst voor de zoveelste keer deze week in huilen uit. (Lang leve waterproof mascara).

,,Sorry Maud.. ik heb gewoon het beste met jou en Tommy voor. Soms moet ik een beetje streng zijn.” Niet veel later gaat Jessie haar telefoon. Iets met ‘saved by the bell. „Dat was mijn zus, ze geeft samen met haar vriend een klein feestje thuis. Niet meer dan vijftien mensen, er is muziek, heel veel eten en nog meer drank! Ga je ook mee? Ik heb het gevoel dat je wel wat afleiding kan gebruiken,” zegt Jessie.

,,Ik denk dat we allebei wel een feestje kunnen gebruiken, gezellig!”

Overladen met complimentjes

De rest van de week vliegt voorbij en ik heb Tommy nog steeds niet gesproken. Ik heb hem nog altijd geblokkeerd op social media en gek genoeg bevalt het me wel. Je zou denken dat ik minder tijd met mijn telefoon doorbreng, maar niets is minder waar. Kay blijft me maar berichtjes sturen en ook al weet ik dat ik zijn berichtjes moet negeren, ik doe het tegenovergestelde. Hij toont super veel interesse en blijft me overladen met complimentjes. Ik weet dat het fout is, maar het werkt gewoon verslavend.

Verder heb ik me vooral gefocust op mijn studie en de sportschool. Het doet me goed dat ik eindelijk weer wat ritme heb. Wel begin ik het uitgaan nu echt te missen. Ik ben ondertussen zo klaar met al die regels en beperkingen.

En zo stond ik afgelopen zaterdag in mijn mijn nieuwe jurkje te wachten voor het huis van Jessies zus. Ze woont samen met haar vriend in een mega groot appartement in Amsterdam Noord. Het appartement is helemaal nieuw, met uitzicht over het IJ en een dakterras waar je U tegen zegt. Jessie is natuurlijk weer veel te laat en zo komt het dat ik alleen naar binnen moet. Als ik ergens een hekel aan heb is het om alleen naar feestjes te gaan. Maar om nou een uur buiten te gaan wachten vind ik ook zo triest. En wat is nou het ergste dat mij kan overkomen?

Als ik het feest binnenkom is het al aardig druk. Ik heb de zus van Jessie al een paar keer eerder gezien en ze weet me gelijk op mijn gemak te stellen. Haar vriend Dave is gelukkig net zo aardig en hij stelt me voor aan al zijn vrienden. Als ik samen met hem de keuken in loop om een drankje te halen schrik ik me rot. Die krullen, die gespierde schouders.. Ik herken hem direct!

„Joris!? Huh?”

Hier lees je eerdere afleveringen van het Nachtboek van Maud.