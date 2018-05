In juni en juli zijn déze grote modenamen in Arnhem

Fan van mode én duurzaamheid? Dan wil je in juni en juli in Arnhem zijn: daar komen wereldberoemde iconen zoals Vivienne Westwood en Stella McCartney samen om zich hard te maken voor eerlijkere en schonere mode. Tijdens het internationale evenement, dat de naam ‘State of Fashion’ draagt, gaan innovaties besproken worden die de mode-industrie fundamenteel zouden kunnen veranderen.

Minder elitair en actuele vragen

Er vond eerder een soortgelijk evenement in de stad plaats: de Arnhemse Modebiënnale. Dit was gericht op het promoten en bevorderen van de Nederlandse mode. Het evenement ging daarmee echter niet over de economische kant van mode, waar het in het buitenland wel vaak op gericht is, maar juist over de culturele, maatschappelijke en sociale invloed die mode met zich meebrengt.

In 2011 vond de laatste editie van dit evenement plaats: door tegenvallende bezoekcijfers waren er grote financiële tekorten ontstaan. ‘State of Fashion’ zou een stuk minder elitair moeten worden én beter moeten aansluiten bij actuele vragen. Gedurende zeven weken kunnen bezoekers tentoonstellingen en evenementen in het kader van duurzame, doch luxe, mode aanschouwen.

Misstanden

José Teunissen is de huidige curator van het project: ze is hoogleraar aan de University of Arts in Londen. De modewereld zou volgens haar ‘voor een enorme uitdaging staan’, vanwege het vervuilende karakter van de industrie. Er vinden nog steeds een hoop misstanden plaats, ondanks de (jarenlange) verhoogde aandacht voor het probleem. Tijdens het evenement zullen dan ook ‘onverwachte innovaties’ te zien zijn: zo viste het Britse modeduo Vin + Omi plastic uit de Theems en maakte daar een collectie van en werkte Vivienne Westwood samen met de VN en The Ethical Fashion Initiative aan een installatie van honderd van haar items.

Terugkerend

Het is de bedoeling dat het evenement elke vier jaar terugkeert in Arnhem. Hier vind je meer informatie over State of Fashion.