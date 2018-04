4 manieren om duurzaam je modegevoel te behouden

Minder lang douchen, vaker kiezen voor een vegetarische of vegan variant van je diner en in plaats van de auto met de fiets naar werk. Steeds meer mensen kiezen ervoor om duurzamer te leven. Maar hoe kun je op een duurzame manier tóch modieus voor de dag komen? Metro zet vier duurzame mode-alternatieven op een rijtje.

Kies voor lease

Of het nu om je telefoonabonnement, Netflix-account of auto gaat: van het maandelijks betalen van een bedrag voor een product of service staan we in Nederland allang niet meer gek te kijken. Maar wist je dat je zelfs je kleding kunt leasen? Het Nederlandse merk Mud Jeans biedt deze mogelijkheid. Voor een eenmalig instapbedrag van 20 euro heb je de broek, vervolgens betaal je één jaar lang 7,50 euro per maand.

Na dat jaar kun je twee dingen doen: je stuurt de spijkerbroek terug en kiest een nieuwe of je houdt de broek. De broek die je terugstuurt wordt gereinigd en weer verkocht. Als de broek niet meer te verkopen is, bijvoorbeeld omdat hij te erg versleten is, wordt de spijkerbroek gerecycled tot een nieuwe jeans. „We zijn in 2013 begonnen, in 2017 maakten we er voor het eerst winst mee. Steeds meer mensen staan dus open voor dit soort alternatieven”, vertelt Mud Jeans-oprichter Bert van Son.

Inmiddels ziet hij dat ook andere modebedrijven het voorbeeld volgen. „In België is er onlangs een winkel geopend die hetzelfde concept toepast bij babykleertjes. Handig, want die heb je natuurlijk maar kort nodig. Wij willen niet met ons groene vingertje wijzen, maar wel laten zien hoe je op een leuke manier óók een spijkerbroek kunt dragen.”

Volg de trends, maar laat de hypes links liggen

Laura Snijder studeerde Fashion & Textile Technologies in Enschede en zag hoe klasgenoten hun eerste carrièrestappen zetten bij fast fashion ketens als H&M, Scotch&Soda of Tommy Hilfiger. Tijdens het schrijven van haar scriptie over duurzame mode merkte ze dat „zo goedkoop mogelijk produceren voor een zo laag mogelijke prijs” haar steeds meer tegen begon te staan. Na haar afstuderen zette ze haar webshop Take it Slow op, en merkt ze dat er steeds meer vraag is naar duurzame mode.

Tweedehands is natuurlijk een optie, vindt Snijder. „Kijk bijvoorbeeld bij United Wardrobe. Het nadeel daarvan is dat je wel in die cirkel van fast fashion blijft. Ik denk dat het belangrijk is dat er een omslag in denken komt. Je hóeft niet meer voor ieder feestje de Kalverstraat in te rennen voor een nieuwe outfit. Word je bewust van je eigen stijl, zodat je minder snel een miskoop begaat. Er is een verschil tussen hypes en trends, die langer meegaan dan één seizoen. Als je een item koopt dat goed bij jouw stijl past en ook bij een trend hoort, kun je zeker nog met de mode meegaan en toch duurzaam blijven.”

Volgens Snijder is het belangrijk om je goed te verdiepen in de wereld van duurzame mode. „Kijk goed of kleding certificaten heeft, zoals Fairwear Foundation. Zulke keurmerken werken onafhankelijk en zijn dus betrouwbaar in hun oordeel. Een praktische tip voor mensen die zich duurzamer willen gaan kleden: gooi niet in één keer je hele kledingkast om, maar begin eens met een paar verantwoorde sneakers, bijvoorbeeld van het merk Veja, of een duurzame spijkerbroek.”

Fair Fashion Festival

Shoppen bij een markt met eerlijke kleding, contact leggen met andere duurzame fashionista’s, workshops en lezingen bezoeken: bij het Fair Fashion Festival draait het om een gezellige middag in het kader van duurzame mode. „Het festival is gratis toegankelijk. We proberen er mensen te informeren, zonder met een beschuldigend vingertje te wijzen”, vertelt Fair Fashion Festival-organisator Aniek Baltussen.

„In het begin vond ik het ook lastig: ik wilde graag duurzamer consumeren, maar houd nu eenmaal ook van shoppen. Begin bijvoorbeeld door tijdens het winkelen alléén kledingstukken te kopen waarvan je zeker weet dat je er echt blij mee bent. Zou je het ook kopen als het niet ‘maar 5 euro’ was? Dan moet je je afvragen of je dat kledingstuk nodig hebt.”

Tweedehands winkelen of een kledingruil is ook een optie, vindt Baltussen. „Het is leuk om een kledingruil met vrienden te doen. Dingen die je zelf niet meer draagt kun je weggeven aan een vriend of vriendin, andere kledingstukken zijn misschien juist weer beter aan jou besteed. Dit soort evenementen wordt ook veel georganiseerd, en kan dus een leuke eerste stap zijn naar duurzamer consumeren.”

Het Fair Fashion Festival vindt plaats op 27 mei (Groningen), 1 juli (Rotterdam) en 6 oktober (Utrecht).

Foto: Mara de Pater

Thirty wear rule

Dé heilige regel in de wereld van duurzame mode is volgens blogger Sara Dubbeldam van When Sara Smiles de Thirty wear rule. „Stel jezelf bij iedere aankoop de vraag: ga ik dit vaker dan dertig keer dragen? Is het antwoord nee, dan is dit kledingstuk geen duurzame aankoop.”

Een trouwjurk is misschien een goede uitzondering op die regel, maar verder kun je ‘m eigenlijk altijd toepassen. „Ook bij gelegenheidskleding zijn er andere opties dan kopen. Zo vergeten veel mensen dat vriendinnen ook leuke jurkjes hebben hangen, of je kunt naar een kledingbibliotheek, zoals bijvoorbeeld Lena in Amsterdam.”

Volgens Dubbeldam zijn er verschillende tijdloze basics („hoewel ik de term basic nogal denigrerend vind”) die je sowieso vaker dan dertig keer gaat dragen. „Een mooie, simpele, witte zijden blouse bijvoorbeeld. Ik heb er een van Filippa K., een prachtig, duurzaam merk. De perfecte jeans is een behoorlijke zoektocht, maar als je die vindt, is het fantastisch. Voor mij is het een zwarte skinny jeans van Kings of Indigo, gemaakt van eerlijk, biologisch katoen. Mijn lievelingsmerk van duurzame mode is Reformation, die bijvoorbeeld prachtige wikkeljurkjes hebben. Als je investeert in kwalitatieve, mooie basics, kun je dat altijd nog combineren met meer uitgesproken accessoires. Als je dan toch iets nieuws wil dragen, kun je daar leuk mee combineren.”

Sara Dubbeldam van When Sara Smiles

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar