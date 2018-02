We willen allemaal een statement maken

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle. ‘Zonder dat je er vanochtend ook maar een seconde bij stilstond toen je met je slaperige ogen een outfit uit de kast trok, behoor je plotseling tot de meest trendy fashionista’s van het moment.’

Het maakt in de fashionwereld bijna niet meer uit wát je draagt, maar vooral waarom je iets draagt. Het slaat zelfs zo ver door, dat je eigenlijk niets meer uit de kast kunt trekken zonder daarmee een statement te maken. Dat je niet eens doorhebt dat je een boodschap achterlaat met je baggy jeans en witte off shoulder top, is misschien nog wel het ongemakkelijkst.

Dit was namelijk precies wat P!nk droeg tijdens haar performance op de zestigste editie van de Grammy Awards in New York afgelopen zondag. Met als statement: het gaat om haar stem en niet om de glits and glam. Uit Pinks keel kwamen de woorden van het nummer ‘Wild hearts can’t be broken’ en terwijl de zaal haar toegejuichte, werd de kledingstijl via Twitter bekroond tot ‘mom outfit’: als stoere moeder laat ze zien dat het gaat om wat je kunt, en niet om hoe je eruit ziet. Je voelt hem al aankomen, een nieuw hoogtepunt in de #TimesUp en #MeToo-beweging. Vrouwen blijven opstaan tegen seksuele intimidatie.

Maar niet alleen de statements tijdens deze Grammy Awards, of de zwart gekleurde rode loper tijdens de Golden Globes zijn een hot topic. Het lichaam wordt op allerlei manieren gebruikt om maar duidelijk te maken wat je nou echt voelt. Het ‘I’m Tired’-project beschildert naakte ruggen met persoonlijke teksten over waar men moe van is. „I’m tired of apologizing for being confident”, staat er op de rug van een plus size dame. Of neem deze: „I’m tired of being the oreo.” Hij voegt er in de comments aan toe: „You know, black on the outside but white on the inside?”

De wereld van haute couture gaat nog een stap verder. Er zijn namelijk zelfs statement-tattoos geïntroduceerd. Tijdens de Dior spring/summer 2018 collectie paraderen modellen op de catwalk met politieke uitspraken op hun sleutelbeenderen. Een van de zinnen van Diors creatieve directeur Maria Grazia Chiuri: „The imaginary is what tends to become real.”

Wat ik maar wil zeggen: jouw lichaam en kleding bepaalt wie je bent, en wat jij dus wil communiceren met de rest van de wereld. Mocht je er nu in je spijkerbroek en witte shirt bijzitten, dan kun je nog overwegen om daar je levensmissie boven te schilderen (of tatoeëren natuurlijk). Zonder dat je er vanochtend ook maar een seconde bij stilstond toen je met je slaperige ogen een outfit uit de kast trok, behoor je plotseling tot de meest trendy fashionista’s van het moment. Dat je het even weet.