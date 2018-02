Gids: de mooiste 'Instagram plekjes' in Nederland

Instagrammers en (mode)bloggers voorzien ons dagelijks van de prachtigste foto’s. We noemen shots met gekleurde outfits tegen grafisch zwart-witte achtergronden en vice versa, nieuwe sneakers op een vloer die zo uit een kunstwerk lijkt te komen en close-ups van gezichten met op de achtergrond een dromerig tafereel.

Waar worden die foto’s toch gemaakt? Wat zijn in Nederland de meest fotogenieke gevels, muren en spots om op de kiek te zetten? Metro Lifestyle somt, met dank aan tal van inzendingen, op (en schroom vooral niet om aan te vullen!).

Hoxton, Amsterdam

Het klinkt misschien niet erg fancy, maar met flink wat hits op Instagram, is het toilet van het Hoxton hotel aan de Amsterdamse Herengracht toch een ware ‘Instagram spot’. De enorme spiegel is ideaal voor outfit-overzichtjes en de zwart-witte tegels geven een sixties-vibe. Overigens zijn bijna alle plekjes van het hotel een waar interieur-walhalla, dus wie een duit over heeft voor een overnachting of een middagje lunchen en foto’s schieten, kan hier goed terecht.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Foto: Instagram @settoreq

Hutspot, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht

Met drie locaties in de hoofdstad en verschillende vestigingen door het land is deze conceptstore die in 2012 werd opgericht een groot succes geworden. Je kunt er verschillende merken, ontwerpers, kunstenaars en concepten vinden. Zo kun je er winkelen, je haren laten knippen (op de Van Woustraat) en foto’s maken van het strakke interieur.

Corner Bakery, Amsterdam

Zoet, zoeter, Corner’s Bakery. Milkshakes die zoveel toppings hebben dat je alleen al door ernaar te kijken drie kilo aankomt, fruitige bowls, kekke behangetjes en pastelkleuren all over the place maken het ideale recept voor een Instagramfoto (en je smaakpapillen, natuurlijk).

Foto: Instagram @cornerbakeryamsterdam

Botanische tuinen, verschillende locaties

Al wat groen is, groeit en bloeit, doet het ook goed op foto’s. Een bezoekje aan botanische tuinen zoals Hortus (in hartje A’dam, Nijmegen), en tuinen in Utrecht, Leiden en Buitenpost, is dan ook een aanrader. Op botanischetuinen.nl kan je zien waar je in je buurt een locatie vindt.

Foto: Instagram @hortusamsterdam

De Hofbogen, Rotterdam

Tot december kende Rotterdam een speciale roze Instagrammuur, dankzij modeblogger Sandra Kleine Staarman. Het zorgde voor een hit op Instagram. Alhoewel het roze inmiddels weg is, zorgt de Rotterdamse kunstgalerie en agency Opperclaes voor een kleurige vervanger.

Foto: Instagram @opperclaes

Avocadoshow, Amsterdam

Aangezien de avocado jaren hét voedselproduct was op Instagram, is een restaurant dat volledig in het teken staat van het groene goud, geen gekke zet. Bij de Amsterdamse eettent is het zeker voor avo-lovers en Instagrammers goed toeven. Kunst op je bord, kunst op je feed.

De Pijp, Amsterdam

In deze wijk vind je talloze spots. Bijvoorbeeld een garagemuur waar ‘Don’t ever fade away’ op staat. Ook vind je er de zeker onder toeristen bekende ‘wake me up when I’m famous’-muur.

Foto: Instagram @petitparismag.toronto

Boekenhandel en tijdschriftencentrum Athenaeum, Amsterdam

Voor wie graag een boek leest of fan is van independent magazines (snappen we) is dit Nieuwscentrum een prachtige plek. Plafondhoge rekken en muren vol tijdschriftenpracht, een etalage vol wereldbollen: wat wil je nog meer?

Foto: Instagram @athenaeumnieuwscentrum

Sandtmannlaan, Naarden

Deze straat wordt wel de mooiste van het land genoemd en dat is begrijpelijk. De houten, gekleurde huizen (zeg maar gerust villa’s) zijn in de beginjaren van de 20e eeuw gebouwd door George Ernest August Sandtmann, een Amsterdamse makelaar.

Foto: Instagram @maisonmbymarieke

Blauwbrug, Amsterdam

Deze brug in het centrum van Amsterdam verbindt de Amstelstraat met het Waterlooplein en is gebouwd in 1883. Het is een Rijksmonument en dat snappen we, het is een prachtig markant exemplaar. De brug is niet blauw, zoals de naam doet vermoeden, maar dankt zijn naam aan de voorgaande bruggen op deze plek, die blauwe leuningen hadden.

NDSM-werf, Amsterdam

Deze voormalige scheepswerf aan de IJ-oever in Amsterdam-Noord is bekend geworden als grote culturele hotspot. Er zijn festivals, restaurants, cafés en tal van evenementen. Even het pontje over en je bent op dit walhalla met een industrieel karakter dat het vaak zo goed doet op Instagram.

Foto: ANP

Strijp-S, Eindhoven

Nog meer industriële pracht in dit stadsdeel in Eindhoven. Het is het culturele hart van de stad, met verschillende kunstruimtes, een filmhuis en tal van expositiezalen. Ook vind je er het bekende Klokgebouw en het Ketelhuis, dat je hieronder op de foto ziet.

Foto: Instagram @victoriavaage

Lees ook Deze kleurrijke hotspots helpen bij een winterdipje Likeability of 4

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar