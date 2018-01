Er is nog een hoop racisme in de modewereld

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle. ‘Terwijl je het goed bedoelt, ligt iedereen op social media continu te loeren of jij je misschien verspreekt.’

Jeetje, vroeger dacht ik nog dat iedereen gelijk was. Tenminste, dat leerde mijn moeder me. Inmiddels is de aap uit de mouw: van alle kanten wordt er over ongelijkheid gesproken. Terwijl je het goed bedoelt, ligt iedereen op social media continu te loeren of jij je misschien verspreekt. Is dat het geval, dan barst de bom en ga je viral. Al is dat soms misschien het beste dat je kan overkomen. Soms.

Sitting, waiting and wishing

Zoals bijvoorbeeld in het geval van model Londone Myers: een knappe zwarte vrouw die bekend is van onder andere Prada en Yves Saint Laurent. Ze postte een timelapse waarin ze backstage bij Paris Fashion Week zit te wachten op de haarstylist. Sitting, waiting and wishing, maar niemand die zich over haar ontfermt. Londone: „Ik hoef echt geen speciale behandeling te krijgen. Het enige dat ik vraag is dat haarstylisten snappen hoe ze met zwart haar overweg moeten.” Deze post ging dus viral.

De trui van H&M

Ook het relletje over ‘de trui’ van H&M kan je niet zijn ontgaan. Natuurlijk hoopte H&M dat veel mensen het item zouden opmerken, maar dat de aandacht zo groot zou zijn - dat hadden ze niet kunnen voorspellen. ‘Coolest monkey in the jungle’ stond gedrukt op de trui, die werd gedragen door een knap zwart kindje. De media gingen los: ‘Hoe verzint H&M het om een zwart kind te kiezen voor deze shoot?’ Winkels in Zuid-Afrika werden vernield door activisten, het jochie werd gephotoshopt in een trui met veel coolere teksten en zelfs de moeder van het ventje moest eraan te pas komen. Zij schreef op Facebook: „Stop crying wolf all the time, unnecessary issue here... get over it.”. Het was een shoot zoals alle andere, voegde ze er nog aan toe. Daar heeft u een punt, mevrouw.

Witte modellen met dreadlocks

Maar wat nou als je het omdraait? Dat je een catwalk presenteert vol witte modellen met dreadlocks? Modeontwerper Marc Jacobs deed het voor zijn spring/summer 2017-collectie, maar iedereen viel over hem heen. Een jaar later bood hij zijn excuses aan: „Wellicht ben ik wat ongevoelig geweest”. Of hij het meende, is een tweede.

Het moge duidelijk zijn dat racisme en fashion nog altijd een hot topic is. En de grenzen over wanneer je het juist wel of niet goed doet zijn ‘wat vaag’. Maar mocht ik nu viral gaan, omdat ik word afgeschilderd als ondoordachte witte millennial, zeg ik bij deze alvast: „Ik bedoelde het niet zo.”

